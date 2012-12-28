Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Общество
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46 минут назад
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В Липецке протестировали системы оповещения
Тренировка прошла в штатном режиме.
Судя по нашим наблюдениям, на улице Советской и площади Победы прохожие на звук сирены реагировали без испуга. Кто-то повернул голову в сторону звука, кто-то даже не приостановился, торопясь на подъехавший в это время к остановке автобус.
К тестовому оповещению горожане отнеслись по-разному, кто-то признался, что стало страшновато, кто-то только пожимал плечами — ведь о проверочном запуске системы оповещения предупреждали заранее.
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