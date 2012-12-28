В Липецке протестировали системы оповещения

Тренировка прошла в штатном режиме.

Ровно в 10.43 в Липецке завыли сирены.Судя по нашим наблюдениям, на улице Советской и площади Победы прохожие на звук сирены реагировали без испуга. Кто-то повернул голову в сторону звука, кто-то даже не приостановился, торопясь на подъехавший в это время к остановке автобус.К тестовому оповещению горожане отнеслись по-разному, кто-то признался, что стало страшновато, кто-то только пожимал плечами — ведь о проверочном запуске системы оповещения предупреждали заранее.