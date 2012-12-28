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818
46 минут назад
15

В Липецке протестировали системы оповещения

Тренировка прошла в штатном режиме.

Ровно в 10.43 в Липецке завыли сирены.



Судя по нашим наблюдениям, на улице Советской и площади Победы прохожие на звук сирены реагировали без испуга. Кто-то повернул голову в сторону звука, кто-то даже не приостановился, торопясь на подъехавший в это время к остановке автобус.



К тестовому оповещению горожане отнеслись по-разному, кто-то признался, что стало страшновато, кто-то только пожимал плечами — ведь о проверочном запуске системы оповещения предупреждали заранее.
проверка системы
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
1 минуту назад
Слышал рядом со школой,на остановке.
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Мальчиш плохиш..
3 минуты назад
На Тракторном тишина.
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Александр
4 минуты назад
В Ссёлках было слышно ели-ели... Скорее всего ближайшая сирена находится на Соколе ((( А почему? А потому что в Ссёлках всего лишь одна школа и два садика!!! Вот и весь ответ (((
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Лип
9 минут назад
На новых районах тишина,,,,
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Ольга
10 минут назад
Дачный слышно. Без паники
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Липчанка
15 минут назад
Елецкий микрорайон не слышно было
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Александр
8 минут назад
В 10-45 орала сирена. у ривьеры оглохнуть можно было.
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Гоша
17 минут назад
На ул. Студеновская (у храма) ничего не было слышно.
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Опытная
21 минуту назад
На опытной тишина.
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Надежда
22 минуты назад
В военном городке не слышали сирену.
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гражданин
23 минуты назад
в районе рудника ничего не звучало
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