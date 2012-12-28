Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
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32 минуты назад
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Что делать, если SMS-рассылка будет не тестовой?
Тогда липчанам придет две SMS.
В пресс-службе МЧС России по Липецкой области GOROD48 рассказали, как действовать в случае, если такое оповещение будет не тестовым, а настоящим.
При угрозе реальной воздушной атаки оповещений будет два: после первого, предупреждающего об опасности, необходимо выйти из комнат с окнами в закрытое помещение, например в ванную, или, если вы находитесь на улице, укрыться в безопасном месте: зданиях, подъездах, подземных переходах.
Второе оповещение, с отбоем воздушной тревоги, РЧСЧ разошлет после ликвидации опасности.
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