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Культура
1123
сегодня, 14:22
10

Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки»

Об этом сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Ксения Казакова.

В Липецке отменили выступление певицы Анны Асти в рамках концертного тура «Феникс». Концерт в ДС «Звёздный» был назначен на 16 апреля.

«Мы отменили концерт Асти. Его не будет 16 апреля. Билеты мы не продавали и никто в Липецке не продавал. Головой надо думать немного, прежде чем идти на голую вечеринку. Думать, в каком мире мы живем и за кого сражаемся», — сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Ксения Казакова в своём Telegram-канале.

Агрегаторы уже перестали продавать билеты на концерт. 

«Anna Asti —  первая русскоязычная исполнительница, попавшая в Топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в Топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды», — говорится на странице мероприятия, при этом купить билет больше нельзя, есть только плашка «Хочу сходить». 

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Комментарии (10)

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Сначала новые
Даа
1 минуту назад
Так на пляже или в бассейне тоже в трусах теперь ходить нельзя? У нас летом в жару ходят некоторые и с голым пузом по городу
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Патриот России
6 минут назад
Прочь ее из страны . И всех кто против страны. Слава РОССИИ и РЕБЯТАМ что нас защищают.
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Студент
17 минут назад
Лучше бы Надежду Бабкину привезли!
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Лиза
23 минуты назад
Правильно, что отменили.
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Горожанин
25 минут назад
А по Ютубу говорят, что на Западе демократия, и там никто ничего не отменяет.
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Александр
26 минут назад
Всё продавали в кассе Звёздного!!! У меня 2 билета, сейчас буду решать как вернуть.
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Патриот
27 минут назад
Зачем нам эта х.ох..?! Что русских певичек что ли нету?!
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Житель
55 минут назад
"Культура отмены, процветающпая на Западе, это плохо!" - говорили они...
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Пердимонокль
57 минут назад
Сонласен, головой надо думать в каком мире мы живем..
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Патриот
сегодня, 14:42
Вот есть же хорошие новости!!!
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