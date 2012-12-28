Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки»

Об этом сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Ксения Казакова.

«Хочу сходить

В Липецке отменили выступление певицы Анны Асти в рамках концертного тура «Феникс». Концерт в ДС «Звёздный» был назначен на 16 апреля.«Мы отменили концерт Асти. Его не будет 16 апреля. Билеты мы не продавали и никто в Липецке не продавал. Головой надо думать немного, прежде чем идти на голую вечеринку. Думать, в каком мире мы живем и за кого сражаемся», — сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Ксения Казакова в своём Telegram-канале.Агрегаторы уже перестали продавать билеты на концерт.«Anna Asti — первая русскоязычная исполнительница, попавшая в Топ-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в Топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды», — говорится на странице мероприятия, при этом купить билет больше нельзя, есть только плашка».