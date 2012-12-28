Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя
Происшествия
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18 минут назад
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Теперь спецслужбы займутся поиском его владельца.
Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, опасности он не представляет.
«Теперь спецслужбы будут устанавливать владельца», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, с мая прошлого года в Липецкой области действует тотальный запрет на запуск дронов. Исключения сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.
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