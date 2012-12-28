«Ниссан» пьяного водителя ухал без него попал в ДТП

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Грязинском районе передано в суд уголовное дело водителя, который повторно попался на пьяной езде.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, осенью прошлого года водитель стал участником курьёзного ДТП: по версии следствия, она приехал к магазину «Магнит» в селе Фащевка, вышел из машины, а его «Ниссан Примера» продолжил произвольное движение и попал в ДТП.Водитель с места аварии скрылся, но был задержан инспекторами ГИБДД и отстранен от управления автомобилем — полицейские заподозрили у мужчины признаки алкогольного опьянения. При этом от проведения медицинского освидетельствования водитель отказался.При это выяснилось, что в 2018 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Но водительское удостоверение он не сдал, а штраф в 30 000 рублей не оплатил.Теперь водителя ждёт суд по части 1 статьи 264.1 УК РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителем, который уже был подвергнут административному наказанию за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования.Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.