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сегодня, 12:19
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Полигон для липецкого мусора заполнится к 1 апреля

«ЭкоПром» заявил об исчерпании мощностей Хлевенского полигона к 1 апреля. В управлении экологии говорят, что для запуска нового полигона потребуются тепло и три недели.

1 апреля АО «ЭкоПром-Липецк» некуда будет возить твердые коммунальные отходы: к этому времени исчерпаются мощности Хлевенского полигона, куда компания вывозит мусор после закрытия ее полигона «Центролит» в Липецке.

Как рассказали GOROD48 в «ЭкоПроме», хлевенский полигон разбит на четыре участка, на которые компания в соответствии с территориальной схемой обращения ТКО вывозит отходы из Липецка, Липецкого и Хлевенского районов. Три участка предназначены под мусор, вывезенный из Липецка и Липецкого района. Анализ их мощностей показывает, что до достижения проектных отметок наполняемости осталось не более трех недель.

— К 1 апреля они исчерпают свою вместимость, — сообщила нам начальник отдела по связям с общественностью АО «ЭкоПром-Липецк» Ольга Зиганчина. — Что делать потом? Компания осуществляет свою деятельность в рамках утвержденной территориальной схемы обращения с ТКО, которая включает в себя схемы потоков отходов и места их размещения. Самостоятельно региональный оператор не определяет места вывоза мусора. Оставшаяся карта Хлевенского полигона предназначена исключительно для складирования отходов из Хлевенского района — срок ее эксплуатации истечет 31 декабря.

Территориальная схема обращения с ТКО утверждена региональным управлением экологии и природных ресурсов, в ведомстве нам рассказали, что в соответствии с региональной территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной в декабре 2019 года, эксплуатация полигона в Хлевенском районе будет завершена в этом году. Полигон закроют по достижению проектных отметок заполнения мусором. Определяет его остаточную вместимость организация, эксплуатирующая полигон, — АО «ЭкоПром-Липецк».

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«Между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО «Экотехнопарк Липецкого района». По информации ООО «СтройСельхозГарант», оставшиеся основные работы первого этапа будут выполнены в течение трех недель после установления благоприятных погодных условий для проведения данных видов работ», — говорится в ответе областного управления экологии и природных ресурсов на запрос GOROD48.

— Мы не знаем, когда заработает новый полигон. Но точно знаем, что с 1 апреля мы не сможем вывозить мусор из Липецка и Липецкого района на полигон в Хлевное. И пока не понимаем, что нам делать после 1 апреля, — говорит Ольга Зиганчина.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ворчиха
28 минут назад
Вывозить не будут, а платёжки присылать тоже не будут?
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я
35 минут назад
Это будет отличная первоапрельская шутка.
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ДС
51 минуту назад
То есть они открыто признают, что тупо сваливали мусор в котлован вместо заявленной много лет назад передовой технологии " сортировки, переработки и обезврежения отходов" на импортном оборудовании при том, что в тарифе заложены эти услуги. А в этом году резко и водителей не хватает, и все полигоны исчерпали свои ресурсы. И снова на арене скандальный экотехнопарк, который власти по умолчанию уже считают решенным вопросом, несмотря на протесты жителей. ЭкоПром не хочет объясниться?
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А
58 минут назад
Так «Экотехнопарк» это же комплекс по сортировке мусора. А сейчас он стал полигоном. Где обещанная 100% сортировка?!! Как всегда на бумаге красота, а по факту очередной полигон!!!
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65+
сегодня, 12:40
Они и так особа не торопятся вывозить только плату за мусор не забывают брать !
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