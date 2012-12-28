«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК

Их обвиняют в причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб оценен в 37 миллионов рублей.

Прокуратура области сообщила о результатах проверок управляющих компаний ООО «УК «Вариант», ООО «УК «Проспект» и ООО «УО «Маяк».«Вскрыты факты присвоения сотрудниками компаний полученных от собственников помещений денег и несвоевременности расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов, в результате чего перед ресурсоснабжающими организациями (АО «Квадра – Генерирующая компания», ООО «Новитэн», ООО «РВК-Липецк») образовалась задолженность на общую сумму более 37 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области..По итогам проверок следственные органы возбудили уголовные дела, действия сотрудников УК квалифицированы по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).