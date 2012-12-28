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611
58 минут назад
6

«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК

Их обвиняют в причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб оценен в 37 миллионов рублей.

Прокуратура области сообщила о результатах проверок управляющих компаний ООО «УК «Вариант», ООО «УК «Проспект» и ООО «УО «Маяк».

«Вскрыты факты присвоения сотрудниками компаний полученных от собственников помещений денег и несвоевременности расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов, в результате чего перед ресурсоснабжающими организациями (АО «Квадра – Генерирующая компания», ООО «Новитэн», ООО «РВК-Липецк») образовалась задолженность на общую сумму более 37 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области..

По итогам проверок следственные органы возбудили уголовные дела, действия сотрудников УК квалифицированы по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
прокуратура
управляющие компании
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Скажите
6 минут назад
А в какой они партии состоят?
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управление
7 минут назад
Шальнев и Ткаченко продолжают заниматься тем же самым
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65+
10 минут назад
Надо вовсе УК направить аудит и следственный комитет ! Тряхнуть их по серьезному .
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Гость
17 минут назад
Комфорт ещё проверьте там гребут.
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Нардеп
19 минут назад
Да проходили уже это! По факту энергетики перекладывают свои потери на УК. Гениально! Ранее были осуждены по таким же делам ООО "ОУК" Директор Ткаченко и Привокзальная Шкляров. Дубль два запасаемся попкорном и смотрим!
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Четвертая
39 минут назад
А где в этом списке угловая?
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