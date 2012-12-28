Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Общество
611
58 минут назад
6
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Их обвиняют в причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб оценен в 37 миллионов рублей.
«Вскрыты факты присвоения сотрудниками компаний полученных от собственников помещений денег и несвоевременности расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов, в результате чего перед ресурсоснабжающими организациями (АО «Квадра – Генерирующая компания», ООО «Новитэн», ООО «РВК-Липецк») образовалась задолженность на общую сумму более 37 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области..
По итогам проверок следственные органы возбудили уголовные дела, действия сотрудников УК квалифицированы по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
0
0
2
0
4
Комментарии (6)