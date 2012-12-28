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сегодня, 15:36
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Обвинённый в инсталляции с собачьей головой конкурент: «Меня хотят подставить»

Мужчина полностью опровергает подозрения бывшего партнёра.

Напомним, сегодня ночью в доме №2 на улице Карьерной в Липецке нашли отрубленную собачью голову и записку: «Володя, весна в вашей организации будет весёлой и вирусной...» с указанием двух телефонных номеров. Сотрудники отдела полиции №5 выезжали по адресу, где была сделана страшная находка, но голову уже не нашли — осталась только записка. А Володя, имя и два телефонных номера которого (личный и рабочий) были указаны на записке, заподозрил в случившемся своего конкурента Павла Я.

GOROD48 связался с Павлом Я. И тот уверен — его хотят подставить.

— В мой адрес уже поступала масса обвинений: по другим эпизодам я даже сдавал анализ голоса. Например, меня обвиняют в стрельбе в человека в Усмани — но я ни в кого не стрелял, — сообщил Павел.

По его словам, раньше с обвинившим его «во всех тяжких» Владимиром у них было плодотворное рабочее сотрудничество. Они были партнёрами, а потом Павел заподозрил Владимира в недобросовестности и дела мужчин разошлись.

Речь, кстати, идёт о весьма специфической деятельности по вскрытию дверных замков при помощи отмычек. На неё нужен спецдопуск и Павлу даже приходится сдавать биологические материалы на анализ ДНК в центре криминалистики. Поэтому мужчине проблемы с законом точно не нужны.

— Моё имя хотят оклеветать. Это обычный поклёп! Но я готов пойти и на полиграф, и на следственный эксперимент. Хотя сегодня из полиции мне пока никто не звонил. Звонил и орал только Володя, — отметил Павел.

Собак мужчина любит — он профессиональный охотник, а на охоте собаки — лучшие помощники и друзья. По словам Павла, он также регулярно кормит собак натуральным мясом на стоянке — и это многие могут подтвердить. Так что жестокое обращение с животными — точно не про него.

Прятаться мужчина не собирается и в ближайшее время хочет сам наведаться в пятый отдел полиции и рассказать все свои предположения по поводу случившегося.
животные
собака
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Комментарии (6)

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Житель
31 минуту назад
Проверить надо чела,охотники -жестокие люди.Что с отпечатками пальцев на записке?Видеокамеры поблизости, видео регистраторы машин?
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Юлия
14 минут назад
Записку как и голову полиция не забирала.
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Шариков
сегодня, 16:09
Просто так подставлять не будут значит есть за что
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Правда
сегодня, 15:57
Конечно полиграф не помешает ни одному ни другому.Если б не голова,черт бы с ними грызлись бы между собой,но ручек здесь не винная собака?Это уже статья про жестокость,я так понимаю.
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чушь.собачья
сегодня, 16:10
полиграф это мракобесие на уровне средневековых ордалий и гадания на кофейной гуще. хотя кофейная гуща поточнее будет.. :)
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