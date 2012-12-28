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Происшествия
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сегодня, 15:36
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Обвинённый в инсталляции с собачьей головой конкурент: «Меня хотят подставить»
Мужчина полностью опровергает подозрения бывшего партнёра.
GOROD48 связался с Павлом Я. И тот уверен — его хотят подставить.
— В мой адрес уже поступала масса обвинений: по другим эпизодам я даже сдавал анализ голоса. Например, меня обвиняют в стрельбе в человека в Усмани — но я ни в кого не стрелял, — сообщил Павел.
По его словам, раньше с обвинившим его «во всех тяжких» Владимиром у них было плодотворное рабочее сотрудничество. Они были партнёрами, а потом Павел заподозрил Владимира в недобросовестности и дела мужчин разошлись.
Речь, кстати, идёт о весьма специфической деятельности по вскрытию дверных замков при помощи отмычек. На неё нужен спецдопуск и Павлу даже приходится сдавать биологические материалы на анализ ДНК в центре криминалистики. Поэтому мужчине проблемы с законом точно не нужны.
— Моё имя хотят оклеветать. Это обычный поклёп! Но я готов пойти и на полиграф, и на следственный эксперимент. Хотя сегодня из полиции мне пока никто не звонил. Звонил и орал только Володя, — отметил Павел.
Собак мужчина любит — он профессиональный охотник, а на охоте собаки — лучшие помощники и друзья. По словам Павла, он также регулярно кормит собак натуральным мясом на стоянке — и это многие могут подтвердить. Так что жестокое обращение с животными — точно не про него.
Прятаться мужчина не собирается и в ближайшее время хочет сам наведаться в пятый отдел полиции и рассказать все свои предположения по поводу случившегося.
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