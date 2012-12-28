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284
35 минут назад
6

«Мусор в голове — мусор в унитазе»: липчанам напомнят об этом в коммунальных платежках

По вине жильцов многоквартирных домов «РВК-Липецк» никак не может войти в график выполнения заявок по прочистке канализации в день их получения.

Вот уже более месяца глава Липецка на своем оперативном совещании заслушивает отчеты руководителей компании «РВК-Липецк» о проблемах с исполнением заявок на прочистку канализации многоквартирных домов.

Проблемы у компании начались во время январских отключений тепла и горячей воды: жильцы многоэтажек сливали в канализацию холодную воду, которая замерзала трубах неутепленных подвалов. Пик засоров пришелся на середину января, когда 50 тысяч жителей Липецка остались после аварии на сетях «Квадры» без отопления на два-три дня, а некоторые дома — на неделю и больше. В итоге в первый месяц года случаев засоров канализации в Липецке было на 540 больше, чем в январе 2023-го. В январе ЕДС приняла 3 545 жалоб на эту проблему и на залитые нечистотами подвалы, из которых «РВК-Липецк» устранил лишь 1 662 засора.

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Если в обычное время «РВК-Липецк» устраняло до 15-20 засоров в сутки, то в январе-феврале компания получала до 50 аварийных заявок. Чтобы максимально ускорить их выполнение, организация к своим четырем аварийным бригадам, оснащенным илососом и тремя очистными машинами «Крот», наняла две подрядные организации.

Сегодня и.о. председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков сообщил, что ситуация с засорами постепенно сходит на нет. И что на прошлой неделе в ЕДС зарегистрированы 75 жалоб горожан на эту проблему. 39 заявок по 28 домам «РВК-Липецк» выполнило вовремя, исполнение еще 30 находятся на проверке ЕДС, а шесть еще не исполнены.

— На следующем оперативном совещании хочу видеть максимальное, среднее и минимальное время устранения заявок, — обратилась Евгения Уваркина к заместителю генерального директора ООО «РВК-Липецк» Александру Шачневу.

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Глава Липецка с похвалой отозвалась на желание руководства «РВК-Липецк» размещать информацию о причинах засоров канализации на платежках этой компании.

— Это хорошо. Нужно, чтобы людям было наглядно, чего нельзя выбрасывать в канализацию, — сказала мэр.

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Такая информация, под названием «Мусор в голове — мусор в унитазе», появится уже на апрельских платежках «РВК-Липецк».

Евгения Уваркина обратилась к заместителю председателя департамента развития территории мэрии Алексею Тихомирову с просьбой включить в чек-лист по проверке управляющих компаний наличие информации в подъездах о номере мобильного телефона директора УК, номера телефона аварийки «управляшки», номера телефона ЕДС и QR-кода единой федеральной централизованной информационной системы ГИС ЖКХ. Пресс-служба мэрии получила задачу создать единый городской стандарт такой справочной информации, которая должна появится в каждом подъезде многоквартирного дома.

— В апреле мы проведем тотальную проверку всех управляющих компаний на наличие этой информации, — сказала глава Липецка.
мусор
канализация
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Комментарии (6)

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Как гость
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Шаман
33 секунды назад
...жильцы многоэтажек сливали в канализацию холодную воду, которая замерзала трубах неутепленных подвалов... Вот ведь паршивцы эти жильцы! Вон сколько кустов в округе....
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Житель Липецка
5 минут назад
"во время январских отключений тепла и горячей воды: жильцы многоэтажек сливали в канализацию холодную воду, которая замерзала трубах не утепленных подвалов " . Это как понимать? В виду отсутствии халявного тепла, мы не виноваты?
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Житель
10 минут назад
Мусор в голове -это нечищенные неделями дворы, дороги и другие места общего пользования, дыры на недавно заасфальтрованной дороге, раскопки труб 24/7, порывы теплотрасс, сотни и тысячи аварийных деревьев по всему городу, бродячие агрессивные собаки и т.д. и т.п.
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Запретить
18 минут назад
Выпуск прокладок и салфеток.
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////гость\\\\
20 минут назад
а так вон оно что, так может быть по вине жильцов многоэтажек и дворы не чищены, и тротуары песком не посыпаны и прочее, оказывается вот кто виноват. а мы то всю голову сломали.
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Народ не тот
29 минут назад
Людей нанять не пробовали? Ой, им же платить надо.
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