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Липецкая вечЁрка: страшная авария, сбежавший зэк и что построят на месте «Спутника»
Сегодня, 12 октября, у поворота к селу Бруслановка случилась крупная авария, поймали сбежавшего зэка, и у владельца земельного участка под вывшим кинотеатром «Спутник» поменялись планы.
В ДТП погиб один человек, трое получили травмы. Из-за аварии на время перекрыли дорогу.
А утром в Липецке был задержан сбежавший из колонии-поселения 54-летний рецидивист. Причем сидеть ему оставалось всего ничего — до конца этого года. Теперь за побег ему грозит еще до четырех лет лишения свободы.
Владелец земельного участка, на котором когда-то стоял кинотеатр «Спутник», собирается обратиться за разрешением на строительство в мэрию. Он изменил первоначальный проект. Здание теперь собираются строить двухэтажное, а не трехэтажное. Там планируется сделать летний кинотеатр и кафе, а также увеличить площадь парковки.
Уже прошло семь лет, как незаконно был снесен старый кинотеатр., а участок стоит заброшеный, там даже утки в луже поселились. Новость набрала более полусотни, в основном, негативных комментариев.
— Свежо придание — да верится с трудом, — сразу засомневался в осуществлении планов Гость.
— А летний кинотеатр с жильцами соседнего дома согласовали? — поинтересовался Интересно.
— Сидеть на улице кино смотреть и нюхать выхлопные газы от машин со всех сторон, — раскритиковал проект Житель Липецка.
— Очень красивое здание собираются построить. Напоминает лондонскую архитектуру. Приятные линии и фасад, — считает Даша.
— Предлагаю восстановить фасад бывшего «Спутника», а дальше стекло, бетон, что-то наподобие ДК НЛМК, — выразила свое мнение Anna.
Идея установить инсталляцию самолета на кольце микрорайона «Елецкий» оказывается не канула в Лету. Мэр Евгения Уваркина уточнила, что сейчас готовится проектное решение для установки многотонного «МиГа». Липчане увидят его не раньше будущей весны.
Сокольские предприниматели получили надежду на решение своих проблем. Сегодня мэр Евгения Уваркина сообщила, что за ТЦ «Весна», возможно, появится остановочный павильон для межмуниципальных автобусов. Правда, проект еще надо согласовать с областным управлением дорог и транспорта. Окончательное решение будет известно через две-три недели.
Власти собираются пойти на такой шаг потому, что из-за переноса автостанции в ТРЦ «Липецк» сокольцам стало неудобно ею пользоваться, приходится ездить как бы обратно через мост. Если решение о дополнительной остановке будет принято — это существенно облегчит жизнь торговцев с Заводской площади. у которых с начала октября упали продажи.
А еще Евгения Уваркина пообещала ликвидировать суперлужу за ТЦ «Весна» — заасфальтировать проблемный участок и сделать там дренажную систему с большой клумбой.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке будет еще теплее, до +15 градусов. Правда, тех у кого до сих пор в доме нет отопления, это мало обрадует. Квартиры от солнца уже не нагреются. А кто-то из-за порывов еще и без горячей воды остался.
Сегодня же много проблем липчанам доставил сильный ветер. Горожане 11-ть раз сообщили об упавших деревьях и крупных ветках. Было повреждено четыре автомобиля и в двух случаях линии электропередач. Деревья падали на площади Мира, улицах: Ибаррури, Горького, Первомайской, Студенческий городок, Западной, Шевченко, Гагарина, Космонавтов, Полетаева и Союзной. А на Боевом проезде накренился столб.
— Деревья надо было пилить еще весной, когда увидели, что листья на нем не распустились, — заметила Гостья.
— Не верю! Не могут деревья сами падать, а мы команду не давали! — съязвил Добрый чиновник.
— Липецк реально зарос, почему бы не разрешить жителям самим выпиливать поросль. Желающие найдутся. — предложил Гость.
— Так ей и надо. Это карма! Не заезжай на газон. Паркуй на платной стоянке, раз купила бричку, — оставила злорадный комментарий Елена П.
Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области