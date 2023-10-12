Происшествия

сегодня, 11:16

На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»

14 1186
#дерево #ветер
6

А на Боевом проезде сегодня накренилась световая опора.

В районе домов №38 по улице Первомайской и №33 по улице Советской из-за сильного ветра сломалось дерево и упало на припаркованный автомобиль «Лада».

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Также дерево повредило электрические провода — они сильно провисли.

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Как рассказали GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, сообщения об этом происшествии городским спасателям пока не поступало. А вот на Боевом проезде сегодня накренилась световая опора. Информация уже передана сотрудникам «Горсвета».

14 1186
#дерево #ветер
6

Комментарии (14)

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Синбад Вездеход

6 минут назад
Природа- мстит!!!
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Сергей

31 минуту назад
вообще авто стоит вне парковки.... Штраф-чик надо бы заплатить.
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Гость

31 минуту назад
Как же рады пешеходы! Тьфу на вас!
ответить

Не вижу

38 минут назад
Набежавших с жалобами на деревья-- готовят списки, наверное.
ответить

42

39 минут назад
Нарочно что-ли под деревьями поставил это чудо отечественного автопрома? МЧС вчера смс разослал с предупреждением о сильном ветре..
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знаем знаем

47 минут назад
В том месте всегда грязь от таких автомобилей , вот и ответочка от природы .
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Ответ

49 минут назад
житель, как утверждает Департамент развития территорий , сейчас на штрафы наложен мораторий , так что парковаться можно везде , без последствий .
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Для владельца Весты

50 минут назад
Есть задняя левая дверь, в цвет. Недорого. Свяжитесь со мной.
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Игорь

54 минуты назад
Ванька Грозные и другие: вы то чему радуетесь? А газон конечно обалденный!
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Елена П.

сегодня, 11:45
Так ей и надо. Это карма! Не заезжай на газон. Паркуй на платной стоянке, раз купила бричку.
ответить
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