На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»

А на Боевом проезде сегодня накренилась световая опора.

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В районе домов №38 по улице Первомайской и №33 по улице Советской из-за сильного ветра сломалось дерево и упало на припаркованный автомобиль «Лада».Также дерево повредило электрические провода — они сильно провисли.Как рассказали GOROD48 в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, сообщения об этом происшествии городским спасателям пока не поступало. А вот на Боевом проезде сегодня накренилась световая опора. Информация уже передана сотрудникам «Горсвета».