Общество

сегодня, 12:56

Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов

9 730
#автостанция #Евгения Уваркина
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Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов

Сама автостанция так и останется в ТРЦ «Липецк».

Сегодня мэр Евгения Уваркина обсудила с сокольскими предпринимателями будущее окрестностей автостанции «Сокол» и благоустройство Заводской площади.



Разговор на Заводской площади начался с напоминания о существующей договоренности: предприниматели сами убирают территорию вокруг своих торговых точек и нанимают для этого технику. На площади торговлей занимаются около 200 предпринимателей, 68 из них — владельцы стационарных помещений. Однако договоры на уборку и аренду техники заключили только пять из них.



На площади мэр заметила брошенные поддоны, коробки, нескошенную траву, развивающуюся на ветру рекламу «Живая рыба».



Правда, глава города отметила, что несанкционированной торговли стало меньше, а порядка больше — бизнес все же следит за площадью, которая была благоустроена год назад.

Она предложила предпринимателям заключить добровольное соглашение, в котором будет прописана закрепленная за каждым территория. Напомнив, что в Липецке существуют Правила благоустройства, которые бизнес и так обязан соблюдать.

— У бизнеса должна существовать культура ответственного отношения к занимаемой территории. Ухоженные пространства привлекает покупателей, — заметила Евгения Уваркина, сама в прошлом предприниматель.

Затем предприниматели услышали ответ на вопрос, ради которого пришли рано утром на площадь. Автостанцию «Сокол» на прежнее место не вернут, не переедет она и в ТЦ «Бытовик» — такое предложение, напомним, бизнесмены, страдающие от резкого снижения покупательского потока, сделали неделю назад на встрече в мэрии.

Решение принято, со всеми согласовано, обратного пути нет, была непреклонна мэр. К тому же большинству липчан удобнее добираться к автостанции на новом месте, чем на старом. Однако мэрия получает обращения от сокольцев, которым теперь приходится возвращаться на одну остановку назад, через мост. А бесплатные автобусы не всегда есть.

В сутки автостанцией пользуются около 1 700 человек. Сколько из них сокольцев, в ближайшее время должен выяснить опрос пассажиров межмуниципальных автобусов.

Компромиссным решением, по словам Евгении Уваркиной, станет организация остановочного павильона у ТД «Весна» или за существующей остановкой городского транспорта.

— Нам нужно проработать критерии безопасности, логистики. Я думаю, что в течение двух-трех недель мы все это сделаем. И уже тогда будем принимать решение, когда установим павильон. И будем ли его установаливать, — позже сообщила Евгения Уваркина журналистам.

Второй вариант тут же забраковали первый вице-мэр Николай Дергунов и председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов — на магистральной дороге будет скапливаться большое количество автобусов. Первый им понравился больше.

— Здесь удастся развести потоки. К тому же тут магазины в шаговой доступности. Пассажирам будет удобнее, — сказал Николай Дергунов.





Вечную суперлужу и ТД «Весна» Николай Дергунов предложил осушить с помощью дренажной системы и разбить на ее месте длинную клумбу из цветов, любящих влагу. Заниматься этим, понятно, будут в следующем году, а не под зиму.

Садоводческие автобусы и автобусы, курсирующие в Сселки и Желтые Пески, будут отправляться от привычного места, в глубине площади. Там же появится парковка для автомобилей, и, может быть, ярмарка.
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#автостанция #Евгения Уваркина
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Комментарии (9)

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липчане

4 минуты назад
это называется нано благоустройстройство площади Заводской))) толи еще будет...
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Хорошее фото

12 минут назад
,,Живая рыба."Рыба ещё та!
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А она

29 минут назад
Там ноги не переломала?
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Кто молодец ?

31 минуту назад
Рядом с Пекарня столб , там провод на ветру болтался постоянно , я его в 2021 году закрепил , до сих пор держится ! ))))
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

36 минут назад
Лужи, грязь , мусор может быть на конец то изчезнут с этого места. Туалет который на улице закроют. Двадцать первый век пора привыкать к цивилизации.
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Все по плану

54 минуты назад
На фото постапокалептический мир с гаджетами, иномарками, воронками и разбитыми дорогами!
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Липчанин

55 минут назад
Про вечную суперлужу вообще треш))) речные Лилии и баобаб влаголюбивые.
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ЦЕНТР

56 минут назад
Про уборку прилегающей территории лучше всех знает хозяйка "Эталона". Спросите, она подскажет.
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Вольно

сегодня, 13:17
Что хотят, то творят. А ты живи и терпи.
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