Происшествия

30 минут назад

На улице Союзной сломавшееся дерево завалило машины

7 310
#дерево #ветер
На улице Союзной сломавшееся дерево завалило машины

Деревья в Липецке валит сильный ветер.

Сегодня около 13:20 напротив дома №15 по улице Союзной сломалось дерево и упало на стоящие у дома автомобили. Упало оно прямо перед местным жителем, остановившимся на секунду, чтобы достать телефон. 

6B454922-069C-4603-8443-C5238B876FE1.jpeg+2023-10-12-13.54.02.jpg

B5A9561A-6C8C-44AD-A711-638B63A26C8A.jpeg+2023-10-12-13.54.02.jpg

EFA9EFB4-CA8F-4DFD-B684-BBBE8971A922.jpeg+2023-10-12-13.54.31.jpg

1FF35957-A215-4431-9654-B741EB43F576.jpeg+2023-10-12-13.54.02.jpg

Жители улицы говорят, что ранее уже подавали заявки на опиловку сухих деревьев. 

Ранее деревья упали на машины на улицах Западной и Первомайской. Всему виной сильный ветер. По прогнозам, сегодня в Липецке ожидали ветер со скоростью в 15-20 м/с, но пока порывы достигают скорости 18 м/с.

Сообщение о сильном ветре было разослано ещё накануне. Предупреждали о штормовом ветре и синоптики, и спасатели МЧС.
7 310
#дерево #ветер

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

8 минут назад
А сам союз уже больше тридцати лет как сдуло. Одна улица осталась
ответить

аналитик

10 минут назад
Обязать УК отвечать за опиловку деревьев вверенном вам районе . поработайте хоть чуть -чуть
ответить

Осень

13 минут назад
Нечего было машину ставить куда попало. Ветер и дерево здесь не причем. Сами виноваты!
ответить

Житель

15 минут назад
нет на улице ветра такой силы, при котором должны падать деревья.
ответить

Липецкие басни

16 минут назад
Деревья валятся и без всякого ветра, они сгнили уже давно, но управленцы расчитывают, что деревья сами попадают и не надо их пилить будет!
ответить

Ветер

19 минут назад
Выполняет функции мэрии , сносит аварийные и сухие деревья .
ответить

Никогда такого не было

21 минуту назад
И вот опять...
ответить
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

Ещё одно дерево упало на машины на улице Западной
#дерево #ветер
2
Ещё одно дерево упало на машины на улице Западной

49 минут назад

Происшествия
Свидание в заброшенном здании обернулось кражей
#кража
9
Свидание в заброшенном здании обернулось кражей

сегодня, 12:32

Происшествия
На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»
#дерево #ветер
25
На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»

сегодня, 11:16

Происшествия
Три человека пострадали во время пожара в Задонске
#МЧС #пожар
Три человека пострадали во время пожара в Задонске

сегодня, 10:17

Происшествия
В Советский суд пытались пронести коноплю
#наркотики
6
В Советский суд пытались пронести коноплю

сегодня, 10:10

Происшествия
26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом
#убийство
15
26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом

сегодня, 09:46

Происшествия