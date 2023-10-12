Происшествия
30 минут назад
На улице Союзной сломавшееся дерево завалило машины
Деревья в Липецке валит сильный ветер.
Сегодня около 13:20 напротив дома №15 по улице Союзной сломалось дерево и упало на стоящие у дома автомобили. Упало оно прямо перед местным жителем, остановившимся на секунду, чтобы достать телефон.
Жители улицы говорят, что ранее уже подавали заявки на опиловку сухих деревьев.
Ранее деревья упали на машины на улицах Западной и Первомайской. Всему виной сильный ветер. По прогнозам, сегодня в Липецке ожидали ветер со скоростью в 15-20 м/с, но пока порывы достигают скорости 18 м/с.
Сообщение о сильном ветре было разослано ещё накануне. Предупреждали о штормовом ветре и синоптики, и спасатели МЧС.
Жители улицы говорят, что ранее уже подавали заявки на опиловку сухих деревьев.
Ранее деревья упали на машины на улицах Западной и Первомайской. Всему виной сильный ветер. По прогнозам, сегодня в Липецке ожидали ветер со скоростью в 15-20 м/с, но пока порывы достигают скорости 18 м/с.
Сообщение о сильном ветре было разослано ещё накануне. Предупреждали о штормовом ветре и синоптики, и спасатели МЧС.
Коммунист
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