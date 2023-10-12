Елецкая трасса полностью перекрыта из-за столкновения двух грузовиков

В Липецком районе из-за столкновения двух грузовиков полностью перекрыта для движения дорога Липецк-Елец. Авария, как сообщили GOROD48 в областном управлении МВД, произошла у села Бруслановка.



— Для автомобилей, движущихся в сторону Ельца, разворот предусмотрен у села Косыревка. Автомобили направляющиеся в Липецк направляются через село Донское и Задонский район, — рассказали в УМВД.



Обстоятельства аварии уточняются.

