Происшествия

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Елецкая трасса полностью перекрыта из-за столкновения двух грузовиков

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#Авария #ДТП
Елецкая трасса полностью перекрыта из-за столкновения двух грузовиков
В Липецком районе из-за столкновения двух грузовиков полностью перекрыта для движения дорога Липецк-Елец. Авария, как сообщили GOROD48 в областном управлении МВД, произошла у села Бруслановка.

— Для автомобилей, движущихся в сторону Ельца, разворот предусмотрен у села Косыревка. Автомобили направляющиеся в Липецк направляются через село Донское и Задонский район, — рассказали в УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются.
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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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45 минут назад
У нас что нет трактора который мог этот мусор скинуть? Еще бы через * транспорт пустили!
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