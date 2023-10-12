Общество
48 минут назад
Из-за порыва на проспекте Победы «Квадра» может отключить горячую воду ряду потребителей
22 1038
Вчера без воды из-за утечки горячей воды в районе улицы 8 Марта остались 40 жилых домов и несколько социальных объектов.
Сегодня — четвертый из семи отведенных на это дней на пуск тепла в квартиры липчан. Можно заключать пари на то, придет ли тепло во все из 2 931 многоквартирных домов с центральным отоплением к концу недели, ведь с понедельника энергетики уже 19 раз по состоянию на сегодняшний полдень обращались в управление главного смотрителя за разрешением на раскопки. Больше всего порывов, 11, на сетях «Квадры». Три свежие раскопки — у «РВК-Липецк», две — у МУП «Липецктеплосеть».
Вчера из-за порыва на сетях МУП «Липецктеплосеть» в районе перекрестка улиц Горького и 8 Марта без горячей воды до вечера оставались 40 домов на улицах 8 Марта, Ворошилова, Льва Толстого, Горького и Советской, а также несколько социальных объектов. А сегодня ковш трактора стал крушить отремонтированную в прошлом году дорогу на улице Доватора в районе дома №70б по проспекту Победы.
— В колодце полно кипятка. Сейчас докопаемся до места порыва и будем перекрывать горячую воду жителям этого района, — сказали GOROD48 двое землекопов в спецовках компании «Теплосфера», являющейся подрядчиком «Квадры».
Вчера, кстати, мэрия сообщала об аварийных работах по этому адресу, предупредив, что с 12 октября поворот направо на улицу Доватора с проспекта Победы будет запрещен до окончания аварийных работ, но, как видно по этим фотографиям, водители заезжают на улицу Доватора «против шерсти» по встречке.
В липецком филиале «Квадры» пока не говорят о том, по каким адресам потребители останутся без горячей воды, но подчеркивают, что начало отопительного сезона в Липецке проходит как никогда гладко — без коммунальных аварий с отключениями. Причина — в выявленных во время летних гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей 728 повреждения трубопроводов в Липецке и большом объеме капвложений в модернизацию трубопроводов.
Вчера из-за порыва на сетях МУП «Липецктеплосеть» в районе перекрестка улиц Горького и 8 Марта без горячей воды до вечера оставались 40 домов на улицах 8 Марта, Ворошилова, Льва Толстого, Горького и Советской, а также несколько социальных объектов. А сегодня ковш трактора стал крушить отремонтированную в прошлом году дорогу на улице Доватора в районе дома №70б по проспекту Победы.
— В колодце полно кипятка. Сейчас докопаемся до места порыва и будем перекрывать горячую воду жителям этого района, — сказали GOROD48 двое землекопов в спецовках компании «Теплосфера», являющейся подрядчиком «Квадры».
Вчера, кстати, мэрия сообщала об аварийных работах по этому адресу, предупредив, что с 12 октября поворот направо на улицу Доватора с проспекта Победы будет запрещен до окончания аварийных работ, но, как видно по этим фотографиям, водители заезжают на улицу Доватора «против шерсти» по встречке.
В липецком филиале «Квадры» пока не говорят о том, по каким адресам потребители останутся без горячей воды, но подчеркивают, что начало отопительного сезона в Липецке проходит как никогда гладко — без коммунальных аварий с отключениями. Причина — в выявленных во время летних гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей 728 повреждения трубопроводов в Липецке и большом объеме капвложений в модернизацию трубопроводов.
22 1038
Комментарии (22)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
я
Мимо проходил
гость
Мимо проходил
смотритель зоопарка
да?
( i )
Коммунист
Житель
поправочка