Общество

48 минут назад

Из-за порыва на проспекте Победы «Квадра» может отключить горячую воду ряду потребителей

22 1038
#отопление #порыв на сетях
1
Из-за порыва на проспекте Победы «Квадра» может отключить горячую воду ряду потребителей

Вчера без воды из-за утечки горячей воды в районе улицы 8 Марта остались 40 жилых домов и несколько социальных объектов.

Сегодня — четвертый из семи отведенных на это дней на пуск тепла в квартиры липчан. Можно заключать пари на то, придет ли тепло во все из 2 931 многоквартирных домов с центральным отоплением к концу недели, ведь с понедельника энергетики уже 19 раз по состоянию на сегодняшний полдень обращались в управление главного смотрителя за разрешением на раскопки. Больше всего порывов, 11, на сетях «Квадры». Три свежие раскопки — у «РВК-Липецк», две — у МУП «Липецктеплосеть».

Вчера из-за порыва на сетях МУП «Липецктеплосеть» в районе перекрестка улиц Горького и 8 Марта без горячей воды до вечера оставались 40 домов на улицах 8 Марта, Ворошилова, Льва Толстого, Горького и Советской, а также несколько социальных объектов. А сегодня ковш трактора стал крушить отремонтированную в прошлом году дорогу на улице Доватора в районе дома №70б по проспекту Победы.

— В колодце полно кипятка. Сейчас докопаемся до места порыва и будем перекрывать горячую воду жителям этого района, — сказали GOROD48 двое землекопов в спецовках компании «Теплосфера», являющейся подрядчиком «Квадры».

acd59d21-739d-4f11-998b-b87b1cfc3a8a.jpg

0dd3efbc-ce03-4908-ac9b-38932e1904ae.jpg

Вчера, кстати, мэрия сообщала об аварийных работах по этому адресу, предупредив, что с 12 октября поворот направо на улицу Доватора с проспекта Победы будет запрещен до окончания аварийных работ, но, как видно по этим фотографиям, водители заезжают на улицу Доватора «против шерсти» по встречке.

В липецком филиале «Квадры» пока не говорят о том, по каким адресам потребители останутся без горячей воды, но подчеркивают, что начало отопительного сезона в Липецке проходит как никогда гладко — без коммунальных аварий с отключениями. Причина — в выявленных во время летних гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей 728 повреждения трубопроводов в Липецке и большом объеме капвложений в модернизацию трубопроводов.

22 1038
#отопление #порыв на сетях
1

Комментарии (22)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

я

9 минут назад
что-то это напоминает.... ни ктз ли? город раскопок и аварий
ответить

Мимо проходил

10 минут назад
Как только положат новый асфальт ,так жди там расскопки от Квадры
ответить

гость

10 минут назад
Больше асфальта закатывайте, всё равно потом раскопки. Не жизнь, а малина...
ответить

Мимо проходил

10 минут назад
Как только положат новый асфальт ,так жди там расскопки от Квадры
ответить

смотритель зоопарка

13 минут назад
классика!!! раздолбить новую дорогу))))
ответить

да?

16 минут назад
жорж помпиду, так пусть Квадра начислит за отопление по факту. А оставшиеся деньги можно и на обогреватель потратить. А то как-то и вашим, и нашим платить придется.
ответить

( i )

19 минут назад
Стабильностью так и веет ото всюду.
ответить

Коммунист

20 минут назад
Это стабильность
ответить

Житель

21 минуту назад
Зато плату за отопление будут брать как полагается.
ответить

поправочка

22 минуты назад
Витек, не + 20, а +18. Так же как и у меня в квартире уже третий день.
ответить
Еще комментарии
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

В центре Липецка «укрепили» склон Каменного лога кусками снятого с дороги старого асфальта
#ремонт дорог #Каменный лог
8
В центре Липецка «укрепили» склон Каменного лога кусками снятого с дороги старого асфальта

сегодня, 13:00

Общество
Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов
#автостанция #Евгения Уваркина
9
Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов

сегодня, 12:56

Общество
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны
#памятник
14
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны

сегодня, 12:29

Общество
73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей
#торговля #алкоголь
11
73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

сегодня, 09:40

Общество
Новый «Спутник»: у административно-торгового центра появится летний кинотеатр
#градостроительство #Спутник
41
Новый «Спутник»: у административно-торгового центра появится летний кинотеатр

сегодня, 09:38

Общество
Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве
#вечЁрка #ДТП #пожар
5
Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве

вчера, 20:23

Общество