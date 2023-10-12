сегодня, 17:28
В Липецкой области ветрено и до +16
В ночь на 13 октября через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой дожди различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.