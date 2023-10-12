Погода в Липецке

сегодня, 17:28

В Липецкой области ветрено и до +16

439
#потепление
В Липецкой области ветрено и до +16

В ночь на 13 октября через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой дожди различной интенсивности. 

14 и 15 октября наш регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 октября – 8-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 15 октября – 12-13 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза. 

439
#потепление

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