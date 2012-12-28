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271
30 минут назад

Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области

Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
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