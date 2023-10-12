Ещё одно дерево упало на машины на улице Западной

Порывы ветра в Липецке сегодня достигают 18 м/с.

По сообщению очевидцев, ещё одно дерево упало на автомобили на улице Западной. Сообщения городским спасателям об этом происшествии пока не поступало. Напомним, ранее нВ управлении по делам ГО и ЧС сейчас считают, сколько деревьев повалил сильный ветер в Липецке. Как рассказали GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по прогнозам, сегодня в Липецке сильный штормовой ветер скоростью в 15-20 м/с. Пока порывы ветра достигают скорости 18 м/с.Сообщение о сильном ветре было разослано ещё накануне. Предупреждали о штормовом ветре и синоптики, и спасатели МЧС.