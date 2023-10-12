Происшествия

49 минут назад

Ещё одно дерево упало на машины на улице Западной

2 395
#дерево #ветер
1
Ещё одно дерево упало на машины на улице Западной

Порывы ветра в Липецке сегодня достигают 18 м/с.

По сообщению очевидцев, ещё одно дерево упало на автомобили на улице Западной. Сообщения городским спасателям об этом происшествии пока не поступало. Напомним, ранее на улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу».

В управлении по делам ГО и ЧС сейчас считают, сколько деревьев повалил сильный ветер в Липецке. Как рассказали GOROD48 в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по прогнозам, сегодня в Липецке сильный штормовой ветер скоростью в 15-20 м/с. Пока порывы ветра достигают скорости 18 м/с.

Сообщение о сильном ветре было разослано ещё накануне. Предупреждали о штормовом ветре и синоптики, и спасатели МЧС.

Фото - vk.com/id775239671
2 395
#дерево #ветер
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

17 минут назад
При 18 м/с не должны деревья падать по шкале Бофорта. Выходит, не в ветре дело.
ответить

гость

32 минуты назад
Липецк реально зарос, почему бы не разрешить жителям самим выпиливать поросль. Желающие найдутся.
ответить
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

На улице Союзной сломавшееся дерево завалило машины
#дерево #ветер
7
На улице Союзной сломавшееся дерево завалило машины

27 минут назад

Происшествия
Свидание в заброшенном здании обернулось кражей
#кража
9
Свидание в заброшенном здании обернулось кражей

сегодня, 12:32

Происшествия
На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»
#дерево #ветер
25
На улице Первомайской упавшее дерево придавило «Ладу»

сегодня, 11:16

Происшествия
Три человека пострадали во время пожара в Задонске
#МЧС #пожар
Три человека пострадали во время пожара в Задонске

сегодня, 10:17

Происшествия
В Советский суд пытались пронести коноплю
#наркотики
6
В Советский суд пытались пронести коноплю

сегодня, 10:10

Происшествия
26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом
#убийство
15
26-летний мужчина убил сожительницу, нанеся удары бутылкой, молотком и ножом

сегодня, 09:46

Происшествия