Происшествия
27 минут назад
В аварии у Бруслановки один человек погиб и трое получили травмы
Полицейские уточнили данные об аварии на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка. В столкновении двух грузовиков и «ГАЗели» один человек погиб и трое пострадали.
Напомним, после столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.
— Для автомобилей, движущихся в сторону Ельца, разворот предусмотрен у села Косыревка. Автомобили движущиеся в Липецк направляются через село Донское и Задонский район, — рассказали в УМВД.
Напомним, после столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.
— Для автомобилей, движущихся в сторону Ельца, разворот предусмотрен у села Косыревка. Автомобили движущиеся в Липецк направляются через село Донское и Задонский район, — рассказали в УМВД.