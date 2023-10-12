Происшествия

27 минут назад

В аварии у Бруслановки один человек погиб и трое получили травмы

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#авария #ДТП
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В аварии у Бруслановки один человек погиб и трое получили травмы
Полицейские уточнили данные об аварии на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка. В столкновении двух грузовиков и «ГАЗели» один человек погиб и трое пострадали.

Напомним, после столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.

— Для автомобилей, движущихся в сторону Ельца, разворот предусмотрен у села Косыревка. Автомобили движущиеся в Липецк направляются через село Донское и Задонский район, — рассказали в УМВД.
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#авария #ДТП
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