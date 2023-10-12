В Липецке упали 11 деревьев: повреждены 4 автомобиля и провода

Спасателям сегодня поступило уже 12 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра.

В 12:07 отломился сук дерева на улице Горького, 6.



В 12:11 по улице Студенческий городок, 8 напротив дома упало дерево, повредило провода уличного освещения.



В 12:35 дерево упало на ул. Неделина, 1-а. В 12:32 по улице Шевченко, 111 упала ветка, повреждён автомобиль.



В 12:50 по улице Гагарина, 75/2 упало дерево и повредило провода.



В 13:40 по улице Космонавтов, 36/3 (это здание кадетской школы) упало дерево, перекрыло проезжую часть и пешеходную дорожку.



В 13:44 дерево упало на улице Полетаева, 12-а.



В 13:56 на два автомобиля упало дерево на улице Союзной, 15.



А на Боевом проезде накренилась световая опора – столб заменят.

По состоянию на 14:00 на единый номер «112» поступило 12 сообщений, связанных с непогодой, из них 11 – о падении деревьев и крупных веток. Повреждены 4 автомобиля, в двух случаях – провода.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сегодня в 9:25 дерево упало и повисло на доме на площади Мира, 5. В 10:50 по улице Первомайская, 38 часть дерева упала на автомобиль, повреждена крыша машины.В 12:05 дерево упало на улице Ибаррури, 4-а.