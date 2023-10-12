Происшествия

сегодня, 14:26

В Липецке упали 11 деревьев: повреждены 4 автомобиля и провода

7 1373
#дерево #ветер
4
В Липецке упали 11 деревьев: повреждены 4 автомобиля и провода

Спасателям сегодня поступило уже 12 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра.

По состоянию на 14:00 на единый номер «112» поступило 12 сообщений, связанных с непогодой, из них 11 – о падении деревьев и крупных веток. Повреждены 4 автомобиля, в двух случаях – провода.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, сегодня в 9:25 дерево упало и повисло на доме на площади Мира, 5. В 10:50 по улице Первомайская, 38 часть дерева упала на автомобиль, повреждена крыша машины.

В 12:05 дерево упало на улице Ибаррури, 4-а.  В 12:07 отломился сук дерева на улице Горького, 6.

В 12:11 по улице Студенческий городок, 8 напротив дома упало дерево, повредило провода уличного освещения.

В 12:35 дерево упало на ул. Неделина, 1-а.  В 12:32 по улице Шевченко, 111 упала ветка, повреждён автомобиль.

В 12:50 по улице Гагарина, 75/2 упало дерево и повредило провода.

В 13:40 по улице  Космонавтов, 36/3 (это здание кадетской школы) упало дерево, перекрыло проезжую часть и пешеходную дорожку.

В 13:44 дерево упало на улице Полетаева, 12-а. 

В 13:56 на два автомобиля упало дерево на улице Союзной, 15.

А на Боевом проезде накренилась световая опора – столб заменят.

7 1373
#дерево #ветер
4

Комментарии (7)

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Липецкие басни

23 минуты назад
я, и я знаю людей, они с виду здоровые, но совсем гнилые внутри!
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Добрый чиновник

27 минут назад
НЕ ВЕРЮ! Не могут деревья сами падать, а мы команду не давали!
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я

32 минуты назад
Эти деревья были здоровые, но гнилые внутри.
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Алькаш

54 минуты назад
Все деревья выше 2 метров спилить,выкорчевать и плиточку положить.Красота!
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Гостья

58 минут назад
Деревья надо было пилить еще весной, когда увидели, что листья на нем не распустились.
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Ага

59 минут назад
Никогда такого не было, в Калифорнии по два раза в год такое "опять".
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Никогда такого не было

сегодня, 14:47
И вот опять
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