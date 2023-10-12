Происшествия

52 минуты назад

Подробности аварии у Бруслановки: на дороге после столкновения загорелись грузовики

2 2799
#авария #ДТП
5
Подробности аварии у Бруслановки: на дороге после столкновения загорелись грузовики

Известно об одном погибшем.

Областное управление МВД сообщило подробности аварии на дороге Липецк - Елец у поворота к селу Бруслановка. По данным полиции, на трассе столкнулись и загорелись два грузовика и «ГАЗель». 

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«В настоящее время на дороге наблюдается сильнее задымление. Движение по дороге полностью перекрыто. Известно об одном погибшем. Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняется. На месте аварии работают экстренные службы», — говорится в сообщении УМВД.

Напомним, сотрудник полиции останавливают автомобили районе сел Косырёвка и Донское и предлагают водителям изменить маршрут.
2 2799
#авария #ДТП
5

Комментарии (2)

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Террбунатор

19 минут назад
Сколько ещё людей должно погибнуть возле Бруслановки и поворота на Частую Дубраву, чтобы там сделали нормальную полосу для съезда?
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мнение

38 минут назад
Вот это замес.Куда летели? Теперь успели.
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