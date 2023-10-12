Происшествия
52 минуты назад
Подробности аварии у Бруслановки: на дороге после столкновения загорелись грузовики
Известно об одном погибшем.
Областное управление МВД сообщило подробности аварии на дороге Липецк - Елец у поворота к селу Бруслановка. По данным полиции, на трассе столкнулись и загорелись два грузовика и «ГАЗель».
«В настоящее время на дороге наблюдается сильнее задымление. Движение по дороге полностью перекрыто. Известно об одном погибшем. Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняется. На месте аварии работают экстренные службы», — говорится в сообщении УМВД.
Напомним, сотрудник полиции останавливают автомобили районе сел Косырёвка и Донское и предлагают водителям изменить маршрут.
«В настоящее время на дороге наблюдается сильнее задымление. Движение по дороге полностью перекрыто. Известно об одном погибшем. Количество пострадавших и обстоятельства происшествия уточняется. На месте аварии работают экстренные службы», — говорится в сообщении УМВД.
Напомним, сотрудник полиции останавливают автомобили районе сел Косырёвка и Донское и предлагают водителям изменить маршрут.
Террбунатор
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