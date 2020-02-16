Кто был никем, тот всем еще покажет!

Итоги недели.

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На этой неделе у некоторых липчан вдруг проснулась политическая активность: в мэрии прошли публичные слушания по изменению Устава Липецка. На них пришли рекордные для этой процедуры 200 человек. Кажется, большинству из собравшихся было важно выразить свое отношение не к поправкам, а к их инициатору - партии «Единая Россия».Изменения городской Конституции депутаты горсовета от фракции «Единая Россия» инициировали в декабре прошлого года. Главное их предложение - уход от смешанной системы выборов горсовета к мажоритарной, что сокращает число депутатов до 36 человек - по одному парламентарию от каждого избирательного округа (в нынешнем созыве помимо 36 депутатов-мажоритарщиков заседают 12 парламентариев, избранных по партийным спискам). Такое изменение избирательной системы вызвало протест официальной оппозиции, партий, представленных как в Госдуме, так и в городском Совете.Когда руководитель оргкомитета слушаний, один из инициаторов правки Устава, депутат горсовета Александр Афанасьев, увеличил регламент выступлений с трех до пяти минут, сразу же стало ясно, что будет жарко: в зале собралась публика, известная своим желанием поговорить. Слово дали всем. И четыре пятых от числа выступавших сказали все, что думают о правящей партии (см.), фактически загнав под шконку авторов реформы: в защиту позиции «Единой России» публично выступил только депутат областного Совета Андрей Трофименков. Остальные «единороссы» сидели, ни разу не пикнув. Более того, когда депутат горсовета, коммунист Николай Быковских, попросил поднять руки тем, кто поддерживает ту же пенсионную реформу, за которую два года назад топили «единороссы», это сделали всего трое (никто присутствовавших здесь депутатов городского и областного Советов, членов фракций «ЕР», не признался в принадлежности к своей партии).Общественник Валерий Королев под аплодисменты предложил внести в городскую Конституцию мораторий, запрещающий в течении 15-20 лет что-то менять в этом документе. А краевед Михаил Корольков призвал «Единую Россию» не превращать горсовет в клуб по интересам, не загонять иные политические партии на периферию.- Что, наш город сотрясают забастовки и вылазки экстремистов? Нет! Откуда тогда желание изгнать политические партии в зону забвения.. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал! Партиям нужна конкуренция. Умная политика не наживает врагов, - сказал этот человек.Конечно, прозвучали и радикальные предложения. Так, кандидат в мэры Липецка-2015 общественник Александр Григорьев назвал горсовет без толку болтающимся детородным органом евнуха, предложив вообще его ликвидировать. Депутат горсовета от КПРФ Александр Ушаков, напротив, предложил довести число депутатов горсовета до 72-х: 36 - от округов, 36 - от политических партий. Называющий себя «рабом божиим Владимиром» липчанин Станский выступил с идеей установки в мэрии чудотворного телефона, по которому на вызов обеспокоенных горожан могли бы выезжать некие «небезразличные люди». Неуверенно пропев по памяти какой-то псалом и попросив Бога хранить царя, раб божий заочно подарил Евгении Уваркиной сувенирные лыжи (в ноябре 2018 года Станский сплел мэру Иванову лапти, и этот дар стал пророческим). А жительница Татьяна Поцелуйко встала на защиту депутата по своему округу, члена «ЕР» Екатерины Пинаевой, которую никто персонально и не обижал:- Мы не дадим вам право наступать на нашу Катю! Она живет среди нас и ради нас! Нам не нужны партии-невидимки! Если есть у нас проблемы, Катя все может решить!- Так одну Катю нам и оставьте! - раздался голос из зала. И народ закатился от хохота.Если отжать всю воду и убрать партийный пиар КПРФ и ЛДПР, то выступления горожан можно свести к двум предложениям. Первое: внести в Устав Липецка норму о прямых выборах главы города (это невозможно, так как это противоречит федеральному и региональному законодательству). Второе: оставить все как есть, то есть смешанную систему выборов в горсовет. Впрочем, нет никаких сомнений, что в горсовете в итоге примут новый Устав Липецка в том виде, каким его видят «единороссы».А вот что удивило на прошедшей неделе горожан:. «По версии следствия, с целью личной наживы, введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно намерения возвращать заемные денежные средства, предоставив в качестве залога имущество в недостаточном объеме и стоимостью, существенно меньшей суммы кредита, заключил с банком два кредитных договора на сумму 15 и 20 миллионов рублей», - написано в обвинительном заключении по уголовному делу бывшего учредителя компании «Оконные системы». Уголовное дело было по обвинению коммерсанта в мошенничестве было возбуждено в 2017 году, затем прекращено и реанимировано 12 марта 2019 года, на следующий день после увольнения Козина с поста директора Фонда капремонта Липецкой области.. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие», основателя и бенефициара О1 Group Бориса Минца. Аналогичная санкция была выдана и на сыновей бизнесмена. По версии следствия, Минцы и беглый экс-председатель «Открытия» Данкевич летом 2017 года похитили деньги кредитной организации через покупку заведомо невыгодных облигаций. Общая сумма растраты - 34 миллиарда рублей. А первую серьезную должность Бориса Минца получил в 1990 году, став вице-мэром Липецка, после чего сошелся с легендарным Анатолием Чубайсом...64-летний Алексей Гордеев сменил 85-летнего Геннадия Кулика. На следующий день свежеиспеченный парламентарий стал вице-спикером Госдумы, заменив на этой должности руководителя думской фракции «Единой России» Сергея Неверова.В первый же рабочий день после введения в ночь на 9 февраля поселке Новая Жизнь реверсивного движения по существующему мосту в связи с строительством нового,на трассе Липецк-Грязи. Таким образом, утром в понедельник, 10 февраля,Между тем на месте строительства начали вколачивать сваи под опоры нового моста, который должны ввести в эксплуатацию к концу года. Чтобы минимизировать потери времени из-за реверсивного движения на этом участке трассы Липецк-Грязи, чиновники предлагают водителям пользоваться объездом через Восточный обход Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола).В пятницу на месте строительства побывал вице-губернатор Илья Тузов, который решил разобраться лично с жалобами водителей на организацию дорожного движения. Строители доложили заместителю главы региона, чтоМежду тем власти готовятся к куда большей проблеме для участников дорожного движения: перекрытию на реновацию второго участка проспекта Победы. Управление дорог и транспорта Липецкой области сообщило,, начиная с 22 февраля. Речь идет о десятке межмуниципальных маршрутах, конечным пунктом которых является автовокзал. Коротко говоря, тем, кто пользуется пригородным общественным автотранспортом, на время строительных работ на проспекте придется дополнительно раскошеливаться на проезд по городу в автобусах и маршрутках.- здесь будут проходить основные мероприятия празднования 75-летия Победы в Липецке. А вВ нем планируют заменить практически все «полы». В качестве покрытия тротуаров и площадей власть намерена использовать крупноразмерную плитку светлых тонов. Отданную под спортивные зоны территорию (4,6 тысяч квадратных метров) выложат резиновым покрытием. «Изюминкой» парка станет цветной асфальт на беговой и вело-дорожках. В парке появится детская площадка и большая спортивная зона с игровыми площадками, скейт- и памп-треком, релакс-зоной со столами для настольного тенниса, лежаками с навесами, зоной уличного фитнеса (воркаут, кроссфит) и спортивными тренажерами… В парке дополнительно высадят деревья, кустарники, многолетние травы, разобьют цветники. Проектировщики должны предусмотреть системы видеонаблюдения и дополнительного декоративного освещения.Удивляют поставленные мэрией сроки реализации проекта. К 10 марта должны быть готовы все документы, схемы и чертежи, а сама реконструкция парка обязана быть завершена к 9 мая. К чему весь этот аврал? Осенью ведь можно еще раз отметить 75-летие Победы - 2 сентября считается днем окончания Второй Мировой войны.(реконструкцию здания одобрили в Москве, где Игорь Артамонов встретился с новым министром культуры РФ Ольгой Любимовой), а- дополнительный корпус для учеников 72-й школы разместится на участке, где ранее планировалось строительство скандальной высотки.- Существующее здание школы переполнено, дети учатся в две смены. Новый корпус предназначен для начального общего образования и рассчитан на 150-200 мест, - рассказали GOROD48 в мэрии. - Это поспособствует решению задачи о переходе обучения в школах в одну смену.Новый нацпроект «Экономический рост» предполагает увеличение доходов россиян. В мэрии над этой задачей бьются уже несколько лет. Кое-какие результаты есть, но они не радуют:При том положении вещей, когда в стране каждый пятый человек живет за чертой бедности, казалось бы, власти должна быть выгодна самозанятость людей. Помните, как было в начале 90-х, когда на безрыбье многие стали коробейниками и спасли свои семьи? Но в Липецке случилась история, которая лишь подтверждает тезис о том, что власть очень далека от народа. О конфликте между липчанами, выращивающими тюльпаны под 8 марта, и чиновниками мэрии Липецка, решивших в этом году сократить число нестационарных торговых мест с двухсот до 59, мы писали уже несколько раз. Первый аукцион на право торговли цветами на улицах города состоялся 4 февраля. Тогда с торгов было продано 30 временных торговых мест. По словам товаропроизводителей, большинство мест получили те, кто смог заплатить за них от 10 тысяч рублей и больше, и ими оказались разные ИП. А на этой неделе с торгов продали оставшиеся 29 мест.. По их мнению, в мэрии защищают не тех, кто зарабатывает на жизнь честным трудом, а барыг. Но цветочники быстро организовались, сумев найти выход из сложившейся ситуации. Они создали в WhatsApp группу «8 марта», где и сговорились сообща обыгрывать «ипэшников», предлагая за лоты по 10 тысяч рублей и больше. По уговору, победители разделят доставшиеся им четыре квадратных метра с проигравшими. К тому же своими действиями власть пробудила в трудягах гражданскую активность. Обиженные люди обратились в обком КПРФ и теперь в мэрии решают, какое место отдать активистам под митинг. А от власти всего-то и требовалось предоставить производителям торговые места по разумным фиксированным ценам!Кстати, малый бизнес научился минимизировать свои потери на «прозрачных аукционах», за которые ратует мэрия. Так, если за счет торгов, на которых разыгрывают места для нестационарной уличной торговли елками, квасом, рыбой, сахарной ватой, пирожками, овощами-фруктами, в 2017 году муниципальный бюджет получил 2 740 000 рублей, а в 2018-м - уже 4 918 145 рублей, то по итогам прошлого года в казну попали всего 1,8 миллиона рублей. Очевидно, что путем «картельных сговоров» пошли в этом году и те, кто выращивает тюльпаны.На этой неделе в Липецке на улице Кузнечной, 8 открыли центр «Мой бизнес», заточенный исключительно на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его основная задача - предоставлять весь комплекс сервисов и мер поддержки для организации и развития собственного дела по принципу «одного окна» как начинающим, так и опытным бизнесменам. Идея хорошая, но как будет с ее реализацией? На этот вопрос попытался получить ответ глава региона, который на время стал условным фермером. НоЭту истину мы знаем с детства. Но тому китайцу, который тыркается по околицам Липецка в поиске мест по производству пластиковой обуви, места у нас не нашлось. В областной администрации решили -. А на заседании депутатской комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Ходякова сообщила, что- тех, кто работает на данковском заводе по производству дрожжей «Ангел ист рус». Кстати,Китайского коронавируса у нас нет, как нет и превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения региона, чем поспособствовала массовая вакцинация - к концу прошлого года, по заверениям врачей, были привиты 557 тысяч липчан (из них 236 910 - жители Липецка). Прививки от сезонного гриппа не спасают от заболеваний, но болезнь протекает гораздо легче, без осложнений.Так как в областном центре на этой неделе был достигнут эпидпорог среди детей и подростков, было принято решение о том, что. На занятия школьники должны прийти 25 февраля.Между тем. Не во всех, а во многих. Удивительно, что прокурорские проверки касаются наличия в аптеках такого сомнительного противовирусного препарата как «Кагоцел», эффективность которого специальными исследованиями не доказана (по европейским и американским медицинским стандартам он не может быть использован в медицинской практике). Атакже из-за объявленного карантина.На этой неделе в связи со снегопадамиНичего особенного за два дня непогоды не случилось. Разве что. Разве что снега навалило немало: в Липецке выпала треть месячной нормы осадков, а толщина снежного покрова превысила восемь сантиметров. Мэрия отрапортовала, что. Но не помогло: 12 февраля вечером. Утром 13-го GOROD48 сообщил, что. По статистике, один человек в оранжевом жилете убирает территорию у 3,3 дома, и многие дворники, будучи больными и пожилыми людьми, просто выдыхались, махая лопатами.А в пятницу глава города поставила свою оценку работе городских коммунальщиков.