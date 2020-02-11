Треть работодателей Липецка увеличили заработную плату на бумаге

две трети подняли ее по до средней по отраслям.

Сегодня на заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанна Михайлова рассказала депутатам о мерах, принимаемых администрацией Липецка по снижение недоимки в бюджет, по легализации заработной плате и по работе с убыточными предприятиями.



В прошлом году по итогам работы межведомственной комиссии мэрии 55 предприятий и организаций уменьшили свою задолженность перед бюджетом на 6,3 млн рублей. В бюджет дополнительно поступило 21,2 млн рублей. 317 работодателей отрапортовали о повышении своим работникам заработной платы до средних по отраслям, но налоговики сообщили, что лишь 208 налогоплательщиков реально увеличили отчисления налога на доходы физических лиц. В мэрии пропесочили девять предприятий, имевших задолженность по заработной плате на 13,8 млн рублей. После вызова на ковер работодатели сократили задолженность на 4,6 млн рублей.





фото: stv24.tv

