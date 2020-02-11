Общество

16 минут назад

Треть работодателей Липецка увеличили заработную плату на бумаге

2 264
#доходы
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Треть работодателей Липецка увеличили заработную плату на бумаге

две трети подняли ее по до средней по отраслям.

Сегодня на заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанна Михайлова рассказала депутатам о мерах, принимаемых администрацией Липецка по снижение недоимки в бюджет, по легализации заработной плате и по работе с убыточными предприятиями.

В прошлом году по итогам работы межведомственной комиссии мэрии 55 предприятий и организаций уменьшили свою задолженность перед бюджетом на 6,3 млн рублей. В бюджет дополнительно поступило 21,2 млн рублей. 317 работодателей отрапортовали о повышении своим работникам заработной платы до средних по отраслям, но налоговики сообщили, что лишь 208 налогоплательщиков реально увеличили отчисления налога на доходы физических лиц. В мэрии пропесочили девять предприятий, имевших задолженность по заработной плате на 13,8 млн рублей. После вызова на ковер работодатели сократили задолженность на 4,6 млн рублей.


фото: stv24.tv
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#доходы
1

Комментарии (3)

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123

27 секунд назад
Как работодатель повысит зарплату, если его доходы сократили! НДС увеличили, а цены на товар просят оставить прежними и зарплату повысить, здравый смысл уничтожен, грань маразма пройдена!
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молодой тупняк

2 минуты назад
Почему никто не хочет платить налог на содержание слуг народа?! Им тяжело, они есть хотят, получать откаты на вбухивание денег в парки и плитки, а вы жмёте.
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Я

5 минут назад
вы там определитесь - по или до
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