Общество

сегодня, 12:14

«Удовлетворительно»: Евгения Уваркина оценила уборку снега в Липецке

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#снегопад
«Удовлетворительно»: Евгения Уваркина оценила уборку снега в Липецке

Сегодня утром мэр Евгения Уваркина оценила, как коммунальные службы убирают снег с улиц Липецка. 

«На дорогах нет сверхнормативной колеи, почищены и центральные, и  второстепенные дороги. Но уборка дворов вызывает нарекания. Придомовая территория хорошо расчищена дворниками вручную, но при этом автомобильные проезды завалены снегом. Управляющие компании работают недостаточно хорошо. Уже на следующей неделе пригласим их руководителей на совещание, будем разбираться», передает оценку мэра увиденному пресс-служба городской администрации. 





По данным департамента ЖКХ, в липецких дворах ежедневно работают около 600 дворников и 30 единиц техники. Магистрали, межквартальные проезды, тротуары убирают 180 человек и 80 машин.

13 февраля с дорог города вывезли 2,4 тысячи кубометров снега, на их посыпку затратили 435 тонн пескосоляной смеси и 148 тонн соли. 
  
- В ближайшие дни городские службы продолжат работы в усиленном режиме. Ведь, как отмечают синоптики, атлантический циклон, который принёс снег, задерживается над Липецком, - добавили в администрации города.

С 11 февраля в Липецке выпала треть месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова превысила восемь сантиметров. 
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#снегопад

Комментарии (41)

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Галина

21 минуту назад
Спасибо ПОГОДЕ... все само по себе тает.... дворника не видели с самого начала зимы... проходы к подъездам прочистили сами... правда сосульки ЖЭК посбил с крыш. Так что управляшки не работают. Это ул. Интернациональная 20-26. Спасибо конечно службам которые работали сегодня всю ночь... расчистили тротуары трактором... а то бы вообще утонули в снежной каше
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Балалайкина вааще

37 минут назад
Видео Агонь! Особливо, когда чел. снег с остановки сбрасывает на асфальт под колеса автобусов. Вы совсем там е..тые???
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Горожане

43 минуты назад
Это мы ставим оценку неуд этому мэру! Это под его руководством убираю город! Но не Уваркина , сама себе 3 поставила . Что Евгения не понимает этого?
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гостья

45 минут назад
да хватит уже убирать,там +2 передают)))) а вообще это ужасное отношение к пешеходам, думают только о водителях, может просто вся администрация на машинах? Весь снег убранный на тротуарах и машинами совсем всё заставили
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Уборкина

53 минуты назад
Коллеги, поздравляю с Днем влюбленных! Вместе победили снег, спасибо за работу!
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ДЮСШ 1

56 минут назад
Детей в спорт школу везут со всего города! Грязь постоянно около школы! Снег уберегают плохо! Машины месяц кашу! Пройти не возможно! Тротуар вдоль школы по клише Терешковой и около гаражей отсутсвует! Очень не приятно ходить!
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Работник

59 минут назад
Водила автобуса, приходи на работу снег чистить ,весь город уберешь и бабла заработаешь. Что вы тут пи@ дите про уборку, кто будет работать хорошо за 10 тысяч в месяц? скажите спасибо, что хоть так убирают.
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Лысый Кассир

59 минут назад
Я бы даже поставил с натяжкой оценку "отлично" !
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данковчанин

сегодня, 14:14
Снег нужно торопиться убирать, а то он сам растает. Можно не успеть.
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Губы Уваркиной

сегодня, 14:12
Чего хочу, то и несу. И неважно, что чушь - главное ведь побалаболить и создать видимость работы! Ну а не получится.... Я ж мать, меня сам Бадминтонист поставил, не виноватая я)))
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