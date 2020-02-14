«Удовлетворительно»: Евгения Уваркина оценила уборку снега в Липецке

Сегодня утром мэр Евгения Уваркина оценила, как коммунальные службы убирают снег с улиц Липецка.

«На дорогах нет сверхнормативной колеи, почищены и центральные, и второстепенные дороги. Но уборка дворов вызывает нарекания. Придомовая территория хорошо расчищена дворниками вручную, но при этом автомобильные проезды завалены снегом. Управляющие компании работают недостаточно хорошо. Уже на следующей неделе пригласим их руководителей на совещание, будем разбираться», передает оценку мэра увиденному пресс-служба городской администрации.По данным департамента ЖКХ, в липецких дворах ежедневно работают около 600 дворников и 30 единиц техники. Магистрали, межквартальные проезды, тротуары убирают 180 человек и 80 машин.13 февраля с дорог города вывезли 2,4 тысячи кубометров снега, на их посыпку затратили 435 тонн пескосоляной смеси и 148 тонн соли.- В ближайшие дни городские службы продолжат работы в усиленном режиме. Ведь, как отмечают синоптики, атлантический циклон, который принёс снег, задерживается над Липецком, - добавили в администрации города.С 11 февраля в Липецке выпала треть месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова превысила восемь сантиметров.