Липецкие онкологи вылечили больного с четвертой стадией рака

Мужчина получил второй шанс на жизнь в 69 лет.



Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова поделилась удивительной историей: пациент онкодиспансера с раком IV степени и метастазами не только выжил, у него исчезла опухоль.В своем Telegram-канале Анна Маркова рассказала, что к онкологам с жалобами на боль в желудке липчанин обратился ровно семь лет назад.«После обследования пациенту поставили диагноз: Her2/neu-позитивный Рак желудка с мтс в печени 4ст. Иначе говоря, 4 стадия онкологии и метастазы. Только после девяти курсов химиотерапии на контрольном обследовании врачи увидели положительную динамику. В конце 2024 года обследование показало: опухоли в желудке нет. Метастазы в тоже не обнаружены, рассказывает лечащий врач», — рассказала Анна Маркова.Сегодня мужчина продолжает принимать поддерживающую терапию. Живет полноценной жизнью и очень любит рыбалку.