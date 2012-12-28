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сегодня, 17:38
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Липецкие онкологи вылечили больного с четвертой стадией рака

Мужчина получил второй шанс на жизнь в 69 лет.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова поделилась удивительной историей: пациент онкодиспансера с раком IV степени и метастазами не только выжил, у него исчезла опухоль.

В своем Telegram-канале Анна Маркова рассказала, что к онкологам с жалобами на боль в желудке липчанин обратился ровно семь лет назад.

«После обследования пациенту поставили диагноз: Her2/neu-позитивный Рак желудка с мтс в печени 4ст. Иначе говоря, 4 стадия онкологии и метастазы. Только после девяти курсов химиотерапии на контрольном обследовании врачи увидели положительную динамику. В конце 2024 года обследование показало: опухоли в желудке нет. Метастазы в тоже не обнаружены, рассказывает лечащий врач», — рассказала Анна Маркова.

Сегодня мужчина продолжает принимать поддерживающую терапию. Живет полноценной жизнью и очень любит рыбалку.
онкология
рак
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Э
1 минуту назад
Новость хорошая, позитивная. Но в данном случае - это всё индивидуально. Хорошая, сильная иммунная система у мужчины, здоровое, крепкое сердце, печень. Это всё индивидуально.
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Маня
22 минуты назад
Супер. Это здорово что спасли. Но почему-то моего 35летнего брата не спасли с 3й стадией.
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Благодарность
26 минут назад
Если это правда, то просто отличная новость, особенно для онкобольных.
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Карга
сегодня, 17:48
Спасибо врачам, медсестрам и всем, кто помог человеку !!!
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