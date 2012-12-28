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сегодня, 17:02
7

Ремонт теплосети на Меркулова закончится на пять часов позже

Оказалось, что замены требует больший участок трубы, чем предполагалось ранее.

Ремонт магистральной теплосети на улице Меркулова продлится до вечера, сообщили в Липецком филиале компании «Квадра».

«Выяснилось, что заменить необходимо участок значительно больше, чем предполагалось изначально. Завершить ремонт и восстановить штатные режимы теплоснабжения планируется к 21:00», — рассказали в энергокомпании.

Напомним, накануне энергетики предупредили липчан об отключении горячей воды и отопления, а также о снижении параметров теплоносителя в десятках домов из-за предупредительных ремонтных работ до 16:00. Заменить часть трубы Липецкий филиал компании «Квадра» решил после того, как во время планового обхода обнаружилось ее плохое состояние.

Видео: пресс-служба Липецкого филиала компании «Квадра»
ремонт
отключение горячей воды
отключение отопления
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Спрутс
сегодня, 18:17
Почему им выгодно тратить деньги на ремонт труб, чем на установку нормальных труб?
Ответить
подрядчик
6 минут назад
Так ничего личного, просто бизнес.
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Партработник
сегодня, 18:10
Опять не успели. Все как всегда, наобещают.....
Ответить
Гость
сегодня, 18:10
Музыка тоже была при ремонтных работах как в видео?
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Сергей
сегодня, 17:50
У нас все сгнило
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Мещерякова
сегодня, 17:35
какой стыд
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Л. С.
сегодня, 17:31
Какое снижение параметров? Полное отсутствие отопления и воды. Улица Папина
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