Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 17:02
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Ремонт теплосети на Меркулова закончится на пять часов позже
Оказалось, что замены требует больший участок трубы, чем предполагалось ранее.
«Выяснилось, что заменить необходимо участок значительно больше, чем предполагалось изначально. Завершить ремонт и восстановить штатные режимы теплоснабжения планируется к 21:00», — рассказали в энергокомпании.
Напомним, накануне энергетики предупредили липчан об отключении горячей воды и отопления, а также о снижении параметров теплоносителя в десятках домов из-за предупредительных ремонтных работ до 16:00. Заменить часть трубы Липецкий филиал компании «Квадра» решил после того, как во время планового обхода обнаружилось ее плохое состояние.
Видео: пресс-служба Липецкого филиала компании «Квадра»
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