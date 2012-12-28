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сегодня, 18:02
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Липецкая область вошла в топ-3 регионов ЦФО по привлечению инвестиций

За 2024 год регион привлек 261,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Основная их часть пришлась на металлургию, пищевое производство и сельское хозяйство.

Объем инвестиций на одного жителя Липецкой области в 2024 году составил 235,3 тысячи рублей, что является третьим показателем Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона.

По данным Липецкстата, в прошлом году хозяйствующие субъекты области (без учета субъектов малого предпринимательства) инвестировали 178 миллиарда рублей, что на 28,1% больше, чем в 2023 году. Основной объем инвестиций был направлен в ключевые отрасли экономики: металлургическое производство (25,9%), производство пищевых продуктов (14,0%), сельское хозяйство (13,5%), энергетику (7,7%), транспорт и логистику (7,6%).

68,9% инвестиций обеспечены за счет собственных средств организаций. Привлеченные средства составили 31,1%, за счет кредитов банков —10,4%. Доля бюджетных средств достигла 16,7%, из которых 9,7% — средства областного бюджета, 4% — местного и 3% — федерального.

«Создание благоприятного инвестиционного климата имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
инвестиции
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Комментарии (7)

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Сначала новые
нигилист
7 минут назад
да уж, про инвесторов тут каждый день новости публикуют, но почему-то все из рубрики Происшествия.
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Лиза
9 минут назад
А какая выгода от этого липчанам-то? Жить мы лучше так и не стали.
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С Липецка
16 минут назад
да кому они нужны ваши инвестиции!в людей надо вкладывать,а не в ваши погреба!
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Ой
44 минуты назад
Как вы получили такие хорошие показатели? А мы неправильно считаем.
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человек
49 минут назад
липецкого урожая уже 25лет кроме молочки и хлебозаводов липецких в магазинах нет.если вы что то выращиваете,кого вы кормите.
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Лида
50 минут назад
Что-то по качеству жизни не заметно.
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власти
сегодня, 18:09
а как не было дорог, света, чистых дворов - так и нет! вот ваше качество работы
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