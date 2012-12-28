Липецкая область вошла в топ-3 регионов ЦФО по привлечению инвестиций

За 2024 год регион привлек 261,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Основная их часть пришлась на металлургию, пищевое производство и сельское хозяйство.



Объем инвестиций на одного жителя Липецкой области в 2024 году составил 235,3 тысячи рублей, что является третьим показателем Центральном федеральном округе, сообщает правительство региона.По данным Липецкстата, в прошлом году хозяйствующие субъекты области (без учета субъектов малого предпринимательства) инвестировали 178 миллиарда рублей, что на 28,1% больше, чем в 2023 году. Основной объем инвестиций был направлен в ключевые отрасли экономики: металлургическое производство (25,9%), производство пищевых продуктов (14,0%), сельское хозяйство (13,5%), энергетику (7,7%), транспорт и логистику (7,6%).68,9% инвестиций обеспечены за счет собственных средств организаций. Привлеченные средства составили 31,1%, за счет кредитов банков —10,4%. Доля бюджетных средств достигла 16,7%, из которых 9,7% — средства областного бюджета, 4% — местного и 3% — федерального.«Создание благоприятного инвестиционного климата имеет важный социальный эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.