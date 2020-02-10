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сегодня, 10:33

В Новой Жизни образовалась двухкилометровая пробка

26 2232
#мост #Новая жизнь #реверсивное движение
5
В Новой Жизни образовалась двухкилометровая пробка

Из-за введения 9 февраля в поселенке Новая Жизнь реверсивного движения, в сторону Липецка образовалась двухкилометровая пробка.

Схема движения изменена в поселке Новая Жизнь со вчерашнего дня. Ориентировочно, она проработает около двух недель.

- Движение по путепроводу будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - сообщил ранее председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.

Из-за транспортной проблемы в период проведения строительных работ по будним дням автобусы маршрутов №№ 34, 40, 40А с конечных остановочных пунктов будут отправляться на 15 минут раньше действующего расписания.

Работы на путепроводы связаны с подготовкой строительства дополнительного мостового перехода. Он призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Муниципальный контракт со сроком исполнения до 31 декабря предполагает возведение 80-метровой эстакады и обустройство подходов к нему. Проектом предусмотрена организация двух полос для движения. Ширина проезжей части составит 7 метров, тротуаров - по 2,2 метра с каждой ее стороны.

26 2232
#мост #Новая жизнь #реверсивное движение
5

Комментарии (26)

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"ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД " вам в помощь

51 секунду назад
Чем не вариант для выхода из положения ,а ? Широкая , свободная , отремонтированная дорога , хочешь жми 140 ,хочешь 160 ,быстрее чем по дамбе ,но дальше по километражу ! Восточный обход решит все проблемы !
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Таксист

1 минуту назад
Я так думаю,, это * , и пробка сама исчезает)))
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Знаток

2 минуты назад
Я так думаю, чем ты думаешь? Мозгов у тебя хватает только на очередной высер.
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Таксист

2 минуты назад
Знаток, а ты такой же козёл по обочине? Если б не обочичники, пробка быстрее бы двигалась, а то находятся другие козлы, которые ещё и пропускают других козлов
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Я так думаю,

4 минуты назад
что если бы мэрша с утра не в кабинет, а на мост, то пробка бы двигалась быстрее. Она может находить нужные слова.
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Знаток

7 минут назад
Стоял в пробке, ума нет, стой и завтра.
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Олень

13 минут назад
УЖДТ, не пи...ди!
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Стоял в пробке

13 минут назад
В7:40 матырский В 9:40 старые проходные. А те кто обочину второй полосой считает!!! К,,,,ы!!
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Таксист

17 минут назад
ДУМАЮ, ах да поедут через дамбу, баумана забита будет, которую тоже на ремонт собираются закрыть, и чего?
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УЖДТ

17 минут назад
От свелофора в Юшино до Агп 2ч в пробке ехали
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