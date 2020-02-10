В Новой Жизни образовалась двухкилометровая пробка

Из-за введения 9 февраля в поселенке Новая Жизнь реверсивного движения, в сторону Липецка образовалась двухкилометровая пробка.

Схема движения изменена в поселке Новая Жизнь со вчерашнего дня. Ориентировочно, она проработает около двух недель.

- Движение по путепроводу будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - сообщил ранее председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.

Из-за транспортной проблемы в период проведения строительных работ по будним дням автобусы маршрутов №№ 34, 40, 40А с конечных остановочных пунктов будут отправляться на 15 минут раньше действующего расписания.

Работы на путепроводы связаны с подготовкой строительства дополнительного мостового перехода. Он призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Муниципальный контракт со сроком исполнения до 31 декабря предполагает возведение 80-метровой эстакады и обустройство подходов к нему. Проектом предусмотрена организация двух полос для движения. Ширина проезжей части составит 7 метров, тротуаров - по 2,2 метра с каждой ее стороны.