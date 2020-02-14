Как изменятся автобусные маршруты на время ремонта проспекта Победы

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, в связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту второй очереди проспекта Победы с 22 февраля 2020 года планируется внести следующие изменения в работу межмуниципальных маршрутов:



1. Маршруты №№ 102, 103, 402 укорачиваются до остановочного пункта «Автовокзал»;



2. Маршрут № 106 (рейсы от автовокзала Липецк) укорачивается до остановочного пункта «пл.Мира» (аналогично схеме маршрута № 407);



3. Маршрут № 125 – схема движения утреннего рейса от железнодорожного вокзала к автовокзалу осуществляется по ул.Терешковой, ул. 8 Марта, ул.Папина, ул.Водопьянова;



4. Маршрут № 148 к - схема движения утреннего рейса от автовокзала к «КТЗ» осуществлять через 10 микрорайон (аналогично маршруту № 148) без следования через железнодорожный вокзал;



5. Междугородные маршруты №№ 553, 559, 590, 600 на участке Автовокзал – Грязи пойдут по а/д Восточный обход (автовокзал Липецк , проспект Победы, п.Танкистам, Октябрьский мост, а/д в обход ЛТЗ, а/д Восточный обход, а/д Липецк – Грязи).

