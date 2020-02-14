Общество

36 минут назад

Как изменятся автобусные маршруты на время ремонта проспекта Победы

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#транспорт
Как изменятся автобусные маршруты на время ремонта проспекта Победы
Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, в связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту второй очереди проспекта Победы с 22 февраля 2020 года планируется внести следующие изменения в работу межмуниципальных маршрутов:

1. Маршруты №№ 102, 103, 402 укорачиваются до остановочного пункта «Автовокзал»;

2. Маршрут № 106 (рейсы от автовокзала Липецк) укорачивается до остановочного пункта «пл.Мира» (аналогично схеме маршрута № 407);

3. Маршрут № 125 – схема движения утреннего рейса от железнодорожного вокзала к автовокзалу осуществляется по ул.Терешковой, ул. 8 Марта, ул.Папина, ул.Водопьянова;

4. Маршрут № 148 к - схема движения утреннего рейса от автовокзала к «КТЗ» осуществлять через 10 микрорайон (аналогично маршруту № 148) без следования через железнодорожный вокзал;

5. Междугородные маршруты №№ 553, 559, 590, 600 на участке Автовокзал – Грязи пойдут по а/д Восточный обход (автовокзал Липецк , проспект Победы, п.Танкистам, Октябрьский мост, а/д в обход ЛТЗ,  а/д Восточный обход, а/д Липецк – Грязи).
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#транспорт

Комментарии (5)

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можно схемку аль чертёж?

2 минуты назад
как автобусы с ул. Советской будут попадать на ул. Папина? будут ли организованы проезды по ул. Гоголя и Громовой? Или так и останутся перегороженными? Это писец коллеги! Легко говорить об объездных маршрутах, когда ты не живёшь в этом районе, а лишь удлиняешь путь, Но здесь реально БЛОКАДА будет.....
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Есть ли логичное обоснование запрета

7 минут назад
действительно! зачем закрывать проезд через проспект по ул. юн.натуралистов-мичурина? Ведь это будет частично разгружать ц.рынок...
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МестныйЯ

7 минут назад
А какими маршрутами???, это нужно отдельно "договариваться" с нашими незамечательными деятелями
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А какими маршрутами???

11 минут назад
Будут ездить большегнрузы в магазин БИ БИ???? А грузовики до продуктовых магазинов??? Почему не предусмотреть сквозные проезды по Юн.Натуралистов?????
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Житель

15 минут назад
Делайте тогда как в других городах: ПЕРЕСАДКА ОДНОГО ЧАСА. Почему я должен платить дважды пока доеду на работу, и ли к нужному мне месту??????? Почему этого нет у нас? Всё решает местная власть как нам объясняют.
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