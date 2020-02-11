Игорь Артамонов не смог продать сливы из своего сада арабам

Новый офис для липецких предпринимателей, Центр «Мой бизнес» не смог помочь главе региона, который на время стал условным фермером.

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Сегодня в Липецке на улице Кузнечной, 8 почти торжественно (из-за ветра перед входом в новое здание воздухоплаватели не смогли поднять в небо воздушный шар) открыли центр «Мой бизнес», заточенный исключительно на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Ранее это здание было известно как «обкомовская гостиница». А осенью прошлого года всю его начинку смели под ноль, и менее чем через полгода в здании появился МФЦ для малого и среднего бизнеса.- Основная задача учреждения - предоставлять услуги по принципу «одного окна» как начинающим, так и опытным бизнесменам. Здесь предприниматели получат весь комплекс сервисов и мер поддержки для организации и развития собственного дела, - сказал главе региона Игорю Артамонову председатель региональной торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов и протянул ему ножницы.- Ленточки мы умеем резать, - проворчал губернатор.А потом на беду Анатолия Гольцова глава региона решил поиграть в бизнес-игру, представившись фермером, которому необходимо сбыть урожай слив почему-то в Объединенные Арабские Эмираты.Взяв талон-уведомление «Ф-0014», Игорь Артамонов присел перед работницей центра, представляющей помощь сельскохозяйственному бизнесу и заявил, что не знает, что делать со своими сливами. Тут же выяснилось, что и его визави - тоже, хотя, по словам сотрудницы «Моего бизнеса», в этом году как раз приоритетной поддержкой будет пользоваться плодово-ягодный бизнес. «Фермеру» пообещали, что гранты на поддержку садоводов будут, но в конце февраля. После того, как сотрудник регионального управления Федеральной налоговой службы посоветовала этому жителю села перейти на патент как вид налогообложения, Игорь Артамонов подсел к работнику, помогающему предпринимателям выводить их бизнес за рубеж.- Хочу продать сливы. Какую помощь вы мне окажете?- Сначала мы проведем с вами обучающий семинар…- Зачем мне это, если я хочу продавать сливы в Арабские Эмираты?- … потом изучим рынок. Сможем подать заявку в Эмираты через наше торгпредство. Там вам могут помочь изучить рынок и подобрать партнеров. После мы организуем вам бизнес-миссию в эту страну.- За счет кого поездка?- За счет… федерального бюджета!Решив, что его водят за нос, глава региона вышел из образа и пошел смотреть, чем еще богат Центр «Мой бизнес».Анатолий Гольцов сообщил губернатору, что любой предприниматель сможет тут зарегистрировать свой бизнес, узнать о мерах господдержки, получить помощь в маркетинге и продвижении на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение через бесплатные на протяжении 2020 года семинары, тренинги, круглые столы, конференции и деловые игры.Здесь действительно хорошо. Для посетителей Центра «Мой бизнес» оборудованы комфортные зоны ожидания и информирования, восемь «окон» приема и оказания услуг, две бесплатные точки доступа в интернет, конференц-зал на 60 мест, две переговорные комнаты, коворкинг-центр на 5 оборудованных рабочих мест. Под крышей здания размещены центр поддержки предпринимательства и центр экспорта, фонд развития промышленности, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Тут же находятся представители исполнительной власти, предоставляющие господдержку бизнесу. Здесь есть и общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области (эта должность в регионе вакантна уже почти год).- Напишите нам какое-нибудь пожелание? - Анатолий Гольцов протянул главе региона черный, как оказалось, плохо пишущий маркер.- Пожелание? Да вы же его все-равно не исполните, - сказал Игорь Артамонов и вывел на флип-чате надпись: «Удвойте объем малого бизнеса!!!».И тут же губернатор еще раз обломал организаторов торжественного приема, отказавшись присутствовать на подписании некоего четырехстороннего меморандума о сотрудничестве.- Пусть он сначала сделает, что обещал, - кивнул на своего недавнего спойлера по губернаторским выборам, «православного коммуниста» Андрея Плотникова, Игорь Артамонов. - Здесь столько людей, которых сюда нельзя пускать!За круглым столом за спиной ушедшего губернатора остались оторопевшие председатель ЛРО «Опора России» Андрей Плотников (ему губернатор припомнил обещанный, но нереализованный проект реновации Верхнего парка за счет средств предпринимателей), региональный представитель «Фонда содействия инновациям», депутат горсовета Станислав Каменецкий, и председатель ТПП Анатолий Гольцов.Кстати, как только Игорь Артамонов покинул Центр, куда-то исчез и меморандум. По крайней мере, мне отказались его показать.