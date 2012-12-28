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Подопечные фонда «Милосердие» получили подарки по итогам благотворительной акции
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сегодня, 15:57

Подопечные фонда «Милосердие» получили подарки по итогам благотворительной акции

Волонтеры фонда «Милосердие» доставили по всем адресам подарки, которые приобрели на средства, собранные участниками традиционной благотворительной акции «Поезд милосердия». Ежегодно она помогает дарить самое необходимое тем, кто больше других нуждается в дополнительной поддержке и внимании. 

Акция продолжалась почти два месяца. Ее участниками стали 1173 неравнодушных человека — это рекорд за всю историю благотворительных сборов. В общей копилке акции оказалось более 374 тысяч рублей. На собранные в режиме онлайн средства сотрудники фонда закупили подарки, которое сразу же направили адресатам из Алтайского края, Липецкой и Белгородской областей. 

Максимальную сумму пожертвований — почти 170 тыс. рублей участники акции передали для подопечных фонда — детей с ограниченными возможностями здоровья. На часть этих средств для жителя Старого Оскола Александра Паринова закупили партию инъекционных портов. У ребенка из неполной семьи сахарный диабет первого типа. Подаренное медоборудование дает возможным безболезненно вводить инсулин, что очень востребовано при ежедневных многократных инъекциях. 

Двенадцатилетней Вере из Липецка волонтеры вручили концентратор кислорода. Медицинский прибор поможет девочке в реабилитации последствий осложнений на органы дыхания от перенесенной болезни.

Более 100 тыс. рублей собрали на подарки для малообеспеченных многодетных семей. Эти средства пошли на приобретение велотренажера для Андрея Кулаженко, ребенка с ДЦП. Он воспитывается в многодетной семье, проживающей в Старом Осколе. По рекомендации врачей для дополнительных тренировок в домашних условия ребенку был крайне необходим специализированный тренажер. Теперь Андрей сможет упражняться, не выходя из дома.    

Десяти одиноким ветеранам из Липецка по итогам акции волонтеры фонда вручили автоматические тонометры. А еще средства акции дошли до Алтайского края. Их использовали на закупку кормов для четвероногих обитателей заринского приюта помощи животным «Шанс». Сейчас там свой второй дом нашли около 200 кошек и 40 собак.

«Наша душевная благотворительная акция каждый год объединяет на общее доброе дело сотни людей по всей стране, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Она дает возможность любому человеку сделать личный подарок и создать праздничное настроение для тех, кому больше других требуется поддержка. Нам важно лично вручить подарки в руки самых нуждающихся».

На сайте фонда «Милосердие» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам или QR-коду, которые размещены на странице «Как помочь». Личные пожертвования неравнодушных людей направят на лечение и реабилитацию детей, поддержку социальных акций и программ.  

фонд «Милосердие»
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