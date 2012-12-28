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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека

Сегодня, 11 марта, во время атаки БПЛА в области пострадал водитель из Владимира, на публичных слушаниях одобрены изменения в Устав Липецка, и в министерстве культуры рассказали о ремонте областной научной библиотеки.

Сегодня ночью был объявлен сначала желтый, а потом красный уровень опасности для Липецка и Липецкого округа. Тревогу отменили лишь под утро.

Во время ночной атаки ранение получил житель Владимира — БПЛА упал неподалёку от пункта взимания платы на трассе «Дон» в Становлянском округе

«Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, он транспортирован в Липецкую областную больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Осколками дрона также были задеты четыре автомобиля. Движение по трассе перекрывать не стали.

Состояние здоровья владимирца врачи оценивают, как стабильное. У него диагностировали непроникающее ранение в области ключицы, вколоченный перелом ключицы и инородное тело (осколок) в подключичной области.



Сегодня врачи собирались  удалить осколок и восстановить целостность ключицы.

«Здоровья пострадавшему мужчине», — пожелала Лиза.

«Спать невозможно от таких новостей», — пожаловалась Оля.

«А мы опять всё проспали!», — заявили Ссёлки.

«Значит надо отменить взымание платы на трассе Дон, да и на остальных тоже», — предложил Леший.

«Три года назад и представить такого не могли», — вспомнил Савелий.

Сегодня в Липецком городском Совете прошли публичные слушания, на которых были одобрены изменения в Устав города. Присутствующим на это понадобилось всего 15 минут.

Если чуть позже изменения одобрят депутаты горсовета, то губернатор сможет уволить мэра Липецка, если тому будет объявлен выговор или предупреждение, а мэр в течение месяца не устранит причины, послужившие основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Кроме того, уволить мэра можно будет за «систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления». Также было одобрено правило не выбирать главой города лиц, признанных Минюстом иностранными агентами.

В мэрии снова кадровые перестановки. Из администрации ушел один из старейших работников — начальник управления ГО и ЧС 68-летний Николай Новиков. В свое время он был первым заместителем мэра, а когда тот уезжал в командировку или в отпуск — исполнял обязанности главы города.



Начальником управления по делам ГО и ЧС Липецка стал Евгений Крутских, ранее работавший замом Николая Новикова.  

«На пенсии жизнь только начинается!» — уверена Лиза.

А Анна Маркова наконец-то избавилась от приставки и. о. в должности министра здравоохранения Липецкой области. Больше года ее кандидатуру согласовывали в министерстве здравоохранения России.



«А когда здание 1 поликлиники отремонтируют? Министров у нас много, а поликлиники на Советской нет», — возмутился Эх.

Липецкая областная научная библиотека на время капитального ремонта переедет в здание областной юношеской библиотеки на улицу Неделина, 31а. Там для читателей постараются создать привычные условия.

В здании на улице Кузнечной заменят все коммуникации и отремонтируют помещения. Обещают, что библиотека станет современнее.

Ремонт завершится к концу года, он обойдется в 60 миллионов рублей.

«Сделайте пожалуйста качественно!», — попросил Гость.

В 2025 году по  федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Липецке благоустроят 28 общественных территорий, их список можно посмотреть здесь.

До 23 марта липчане могут предложить территории, которые они бы хотели видеть благоустроенными в 2026 году. Сделать это можно на  портале Госуслуг.

Выходя завтра из дома не забудьте взять зонтик. Днем ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.
вечЁрка
БПЛА
Устав Липецка
библиотека
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Надя
51 минуту назад
Когда уже решат проблему с пробками на выезде с опытной станции, а так же в вечернее время с дополнительными автобусами?
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Лиза
вчера, 20:56
Что-то рано вы всех спать укладываете.
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Депутаты
вчера, 20:41
Спокойной ночи нашему сладенькому электорату!
Ответить
Электорат
вчера, 20:37
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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