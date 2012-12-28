Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека

Сегодня, 11 марта, во время атаки БПЛА в области пострадал водитель из Владимира, на публичных слушаниях одобрены изменения в Устав Липецка, и в министерстве культуры рассказали о ремонте областной научной библиотеки.