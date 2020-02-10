Общество
25 минут назад
В парке Победы будет цветной асфальт и зона PlayStation
7 243
Проект реконструкции должен быть готов к началу марта.
Департамент архитектуры и градостроительства Липецк завершил тендер на проектные работы для парка Победы. Для того, чтобы специалисты просчитали реализацию победившего в народном голосовании проекта реконструкции, мэрия Липецка готова была потратить до 2 млн рублей. В электронном аукционе победил индивидуальный предприниматель. Он предложил за свои услуги 1,59 млн рублей.
Частнику нужно будет разработать смету для обновления 32 га парка. Там планируют заменить практически все покрытие. На входах в парк со стороны улицы Полиграфической и проспекта 60 лет СССР уложат плитку (3 300 квадратных метров); обе входные группы будут благоустроены в ходе реконструкции. Также в плитке окажутся главная аллея и главная площадь парка. В качестве покрытия основных тротуаров, площадей и пространств общего пользования намерены использовать крупноразмерные плиты светлых тонов. Детская зона будет покрыта плиткой и песком. Весь спортивный кластер (4,6 тысяч квадратных метров) выложат резиновым покрытием. «Изюминкой» парка станет цветной асфальт. Им выложат беговую дорожку и велодорожки. Их общая площадь — свыше 5 000 квадратных метров. Проектировщики также должны постараться «легализовать» тропинки и придумать, чем им лучше всего отсыпать — деревянной щепой или щебенкой.
Огромное внимание будет уделено функциональному зонированию парка Победы. Там появятся детская площадка и большая спортивная зона. Ее наполнят многофункциональная площадка (баскетбол, футбол, волейбол, теннис, хоккей (зимой), скейт – парк, памп –трек, релакс- зона (настольный теннис, лежаки, навесы), разминочная зона, зона уличного фитнеса (воркаут, кроссфит), зона спортивных тренажеров, павильоны для раздевалок, тренерской, хранения инвентаря и многофункциональный двор (бадминтон, пилатес, функциональный тренинг, зона PlayStation).
При необходимости в парке дополнительно высадят деревья, кустарники, многолетние травы, разобьют газоны-цветники. Проектировщики должны предусмотреть монтаж системы видеонаблюдения и дополнительного декоративного освещения.
Проект реконструкции должен быть готов не позднее 10 марта 2020 года. Реконструкцию парка намерены завершить до 9 мая 2020 года. Напомним, в ходе голосования за концепции реконструкции парка Победы победил проект липчанки Марии Золотаревой, руководителя московской компании «УрбанКонсалт». Уже создана подробная визуализация проекта реконструкции.
Частнику нужно будет разработать смету для обновления 32 га парка. Там планируют заменить практически все покрытие. На входах в парк со стороны улицы Полиграфической и проспекта 60 лет СССР уложат плитку (3 300 квадратных метров); обе входные группы будут благоустроены в ходе реконструкции. Также в плитке окажутся главная аллея и главная площадь парка. В качестве покрытия основных тротуаров, площадей и пространств общего пользования намерены использовать крупноразмерные плиты светлых тонов. Детская зона будет покрыта плиткой и песком. Весь спортивный кластер (4,6 тысяч квадратных метров) выложат резиновым покрытием. «Изюминкой» парка станет цветной асфальт. Им выложат беговую дорожку и велодорожки. Их общая площадь — свыше 5 000 квадратных метров. Проектировщики также должны постараться «легализовать» тропинки и придумать, чем им лучше всего отсыпать — деревянной щепой или щебенкой.
Огромное внимание будет уделено функциональному зонированию парка Победы. Там появятся детская площадка и большая спортивная зона. Ее наполнят многофункциональная площадка (баскетбол, футбол, волейбол, теннис, хоккей (зимой), скейт – парк, памп –трек, релакс- зона (настольный теннис, лежаки, навесы), разминочная зона, зона уличного фитнеса (воркаут, кроссфит), зона спортивных тренажеров, павильоны для раздевалок, тренерской, хранения инвентаря и многофункциональный двор (бадминтон, пилатес, функциональный тренинг, зона PlayStation).
При необходимости в парке дополнительно высадят деревья, кустарники, многолетние травы, разобьют газоны-цветники. Проектировщики должны предусмотреть монтаж системы видеонаблюдения и дополнительного декоративного освещения.
Проект реконструкции должен быть готов не позднее 10 марта 2020 года. Реконструкцию парка намерены завершить до 9 мая 2020 года. Напомним, в ходе голосования за концепции реконструкции парка Победы победил проект липчанки Марии Золотаревой, руководителя московской компании «УрбанКонсалт». Уже создана подробная визуализация проекта реконструкции.
7 243
Серый
Плитка everywhere
А что же вы в защиту этой власти не вышли?
Конечно.
Это у тебя хохол дИды
А теплотрасса на Рудник
?
Матильда