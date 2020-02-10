Общество

25 минут назад

В парке Победы будет цветной асфальт и зона PlayStation

7 243
#парк Победы #реконструкция
1
В парке Победы будет цветной асфальт и зона PlayStation

Проект реконструкции должен быть готов к началу марта.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецк завершил тендер на проектные работы для парка Победы. Для того, чтобы специалисты просчитали реализацию победившего в народном голосовании проекта реконструкции, мэрия Липецка готова была потратить до 2 млн рублей. В электронном аукционе победил индивидуальный предприниматель. Он предложил за свои услуги 1,59 млн рублей.

Частнику нужно будет разработать смету для обновления 32 га парка. Там планируют заменить практически все покрытие. На входах в парк со стороны улицы Полиграфической и проспекта 60 лет СССР уложат плитку (3 300 квадратных метров); обе входные группы будут благоустроены в ходе реконструкции. Также в плитке окажутся главная аллея и главная площадь парка. В качестве покрытия основных тротуаров, площадей и пространств общего пользования намерены использовать крупноразмерные плиты светлых тонов. Детская зона будет покрыта плиткой и песком. Весь спортивный кластер (4,6 тысяч квадратных метров) выложат резиновым покрытием. «Изюминкой» парка станет цветной асфальт. Им выложат беговую дорожку и велодорожки. Их общая площадь — свыше 5 000 квадратных метров. Проектировщики также должны постараться «легализовать» тропинки и придумать, чем им лучше всего отсыпать — деревянной щепой или щебенкой.

648aa1ad501aff8614c1920229ad3527.jpg

Огромное внимание будет уделено функциональному зонированию парка Победы. Там появятся детская площадка и большая спортивная зона. Ее наполнят многофункциональная площадка (баскетбол, футбол, волейбол, теннис, хоккей (зимой), скейт – парк, памп –трек, релакс- зона (настольный теннис, лежаки, навесы), разминочная зона, зона уличного фитнеса (воркаут, кроссфит), зона спортивных тренажеров, павильоны для раздевалок, тренерской, хранения инвентаря и многофункциональный двор (бадминтон, пилатес, функциональный тренинг, зона PlayStation).

При необходимости в парке дополнительно высадят деревья, кустарники, многолетние травы, разобьют газоны-цветники. Проектировщики должны предусмотреть монтаж системы видеонаблюдения и дополнительного декоративного освещения.

Проект реконструкции должен быть готов не позднее 10 марта 2020 года. Реконструкцию парка намерены завершить до 9 мая 2020 года. Напомним, в ходе голосования за концепции реконструкции парка Победы победил проект липчанки Марии Золотаревой, руководителя московской компании «УрбанКонсалт». Уже создана подробная визуализация проекта реконструкции.
7 243
#парк Победы #реконструкция
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

24 секунды назад
Заваркина ты обещала нижний парк продолжить ремонт в сторону слоновника, когда потеплеет.Всё изгавняла парк перешла на следующий. Делай свою порнуху в молодежном, там хуже не будет.
ответить

Плитка everywhere

3 минуты назад
памп –трек, релакс- зона, воркаут, кроссфит.. - это вообще русский сайт?
ответить

А что же вы в защиту этой власти не вышли?

8 минут назад
Это у тебя хохол дИды, А?
ответить

Конечно.

9 минут назад
?, А Вы про что подумали?
ответить

Это у тебя хохол дИды

10 минут назад
?, полицаями были, а у меня дЕды за Советскую власть воевали. А мы её просрали.
ответить

А теплотрасса на Рудник

12 минут назад
когда новая будет?
ответить

?

14 минут назад
Диды за Плейстэшн воевали ?
ответить

Матильда

14 минут назад
А укромные места для минета будут? Я с Сырского буду ездить тогда.
ответить

Еще в рубрике

Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345
#транспорт
8
Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345

38 минут назад

Общество
В работе данковской школы нашли нарушения
#нарушение #Роспотребнадзор
2
В работе данковской школы нашли нарушения

46 минут назад

Общество
18-ю школу Липецка завтра полностью закрывают на карантин
#Карантин
4
18-ю школу Липецка завтра полностью закрывают на карантин

47 минут назад

Общество
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа
#дорожные работы #Новая Жизнь
19
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа

сегодня, 13:19

Общество
В школе на Манеже уже разобрали более трети мест
#школа #образование #Манеж
11
В школе на Манеже уже разобрали более трети мест

сегодня, 12:46

Общество
Директора «Квадры» оштрафовали из-за оставшихся без горячей воды жителей Лебедяни
#энергетика #горячая вода #котельная
20
Директора «Квадры» оштрафовали из-за оставшихся без горячей воды жителей Лебедяни

сегодня, 12:16

Общество