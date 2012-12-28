С 69-летней ельчанки «сняли порчу» за 550 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

69-летняя жительница Ельца заявила в полицию о мошенничестве под видом снятия порчи.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 марта женщина шла домой из магазина и по пути к ней подошла цыганка. «Целительница» сообщила, что на пенсионерку и её украшения наложена порча и предложила её снять. Для ритуала женщина отдала ведунье 50 тысяч рублей и украшения стоимостью в 500 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».