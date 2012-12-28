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сегодня, 15:09
5

С 69-летней ельчанки «сняли порчу» за 550 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

69-летняя жительница Ельца заявила в полицию о мошенничестве под видом снятия порчи.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 марта женщина шла домой из магазина и по пути к ней подошла цыганка. «Целительница» сообщила, что на пенсионерку и её украшения наложена порча и предложила её снять. Для ритуала женщина отдала ведунье 50 тысяч рублей и украшения стоимостью в 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Толик
50 минут назад
Вот это бедная пенсионерка на которой были украшения на 500 тыс Это в брильянтах старушка вышла прогуляться?
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Нет
сегодня, 18:18
никакого сглазу, нет никакой порчи, нет никаких примет, нет никакого колдовства. Есть мошенники и есть люди верящие в эти глупости. Будьте сильными, верьте только себе.
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Как нет
сегодня, 18:23
По ТНТ с утра до вечеру экстрасенсы порчи всякие снимают.
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Видать
сегодня, 17:56
Какая то сильная порча была наложена что таких денег стоила. Но это теперь позади. Всё очищено.
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Умеют
сегодня, 15:19
Это гипноз.
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