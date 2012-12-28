Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 15:09
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С 69-летней ельчанки «сняли порчу» за 550 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 3 марта женщина шла домой из магазина и по пути к ней подошла цыганка. «Целительница» сообщила, что на пенсионерку и её украшения наложена порча и предложила её снять. Для ритуала женщина отдала ведунье 50 тысяч рублей и украшения стоимостью в 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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