В переулке Яблочкина построят школу

В районе улиц Юных Натуралистов – Папина появится новый корпус школы №72. Он разместится на участке, где планировалось строительство жилого дома.

В Липецке начались публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, в который входят улицы Юных Натуралистов, Ульяны Громовой, Перова и Папина. Этот проект, как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, подразумевает строительство нового корпуса школы №72. Землю под строительство школьного корпуса выделят на том же участке, где ранее планировалось возведение высотки. В рамках публичных слушаний участок земли размежуют.



- Существующее здание школы переполнено, дети учатся в две смены. Новый корпус предназначен для начального общего образования и рассчитан на 150-200 мест, - рассказали в управлении. - Кроме того, строительство школы поспособствует решению задачи о переходе обучения в школах в одну смену, поставленной президентом.



- Если появится дополнительное здание, которое сможет разгрузить основной корпус – это просто замечательно, - говорит директор школы № 72 Любовь Васючкова. – Сейчас у нас вторая смена – это около 200 учащихся. Для учебно-воспитательного процесса будет огромный плюс, если все дети смогут учиться в одну смену. Их время будет планироваться более правильно – они смогут посещать группу продленного дня, другие полезные и важные кружки и секции.



Познакомится с проектом планировки можно в фойе здания администрации Липецка (пл. Театральная,1), получить консультацию по телефону: 239-346. Общественные обсуждения по вопросу строительства школы пройдут 27 февраля в 16:00 по адресу: пл. Театральная, д. 1, каб. 418. К участию приглашаются липчане, проживающие в районе улиц Юных Натуралистов, Ульяны Громовой, Перова и Папина.