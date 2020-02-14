Общество

сегодня, 12:54

В переулке Яблочкина построят школу

17 1474
#строительство #публичные слушания
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В переулке Яблочкина построят школу

В районе улиц Юных Натуралистов – Папина появится новый корпус школы №72. Он разместится на участке, где планировалось строительство жилого дома.

В Липецке начались публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, в который входят улицы Юных Натуралистов, Ульяны Громовой, Перова и Папина. Этот проект, как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, подразумевает строительство нового корпуса школы №72. Землю под строительство школьного корпуса выделят на том же участке, где ранее планировалось возведение высотки. В рамках публичных слушаний участок земли размежуют.

- Существующее здание школы переполнено, дети учатся в две смены. Новый корпус предназначен для начального общего образования и рассчитан на 150-200 мест, - рассказали в управлении. - Кроме того, строительство школы поспособствует решению задачи о переходе обучения в школах в одну смену, поставленной президентом.

- Если появится дополнительное здание, которое сможет разгрузить основной корпус – это просто замечательно, - говорит директор школы № 72 Любовь Васючкова. – Сейчас у нас вторая смена – это около 200 учащихся. Для учебно-воспитательного процесса будет огромный плюс, если все дети смогут учиться в одну смену. Их время будет планироваться более правильно – они смогут посещать группу продленного дня, другие полезные и важные кружки и секции.

Познакомится с проектом планировки можно в фойе здания администрации Липецка (пл. Театральная,1), получить консультацию по телефону: 239-346. Общественные обсуждения по вопросу строительства школы пройдут 27 февраля в 16:00 по адресу: пл. Театральная, д. 1, каб. 418. К участию приглашаются липчане, проживающие в районе улиц Юных Натуралистов, Ульяны Громовой, Перова и Папина.
17 1474
#строительство #публичные слушания
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Комментарии (17)

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липчанка

13 минут назад
Когда же на Соколе разгрузят лицей 3 и построят школу,что бы дети обучались в одну смену
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Галина

14 минут назад
Это называется ... НЕ МЫТЬЕМ ТАК КАТАНЬЕМ
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Корпус школы - это лучшее решение

39 минут назад
Гость048, не влияющее ни на плотность населения ни на загруженность дороги!
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гость

53 минуты назад
Местная жительница, мадам , Вы не понимате многих вещей в жизни , увы ! Помните ДАМ , не может он больше , Айфончиками хвастать , ШКОЛА ,там , из этой же серии !
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Гость

55 минут назад
Наверно жители сами попросили построить школу, а мы сразу о плохом думаем. Радоваться надо за людей, что отстояли свои дворы, такое редко встретишь в наше время.
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Местная жительница

58 минут назад
Школьник, очень рады соседству со школой. Проблем нет,а месть здесь не причем
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Наталья

сегодня, 14:12
Школьник, Вы урод
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Что сделатЬ?

сегодня, 14:03
ПознакомитЬся. Тупые журналисты, жесть
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Антонов

сегодня, 13:51
Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную...
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Школьник

сегодня, 13:40
Ооо Вы не хотели высотку, получ`ите быдло школу!!! Зассаная, заваленная окурками и снюсом вся территория ближайших дворов. Да это МЕСТЬ...
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