Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник упал на трассе «Дон» в Становлянском районе: ранен водитель
Происшествия
В Липецке объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Из липецкой мэрии ушел ее старейший сотрудник
Общество
Пострадавшего от атаки БПЛА в Липецкой области владимирца готовят к операции
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Иностранному агенту нельзя быть мэром Липецка
Общество
Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Общество
В центре Липецка такси наехало на ногу пассажирке
Происшествия
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и еще больше тепла
Погода в Липецке
Желтый уровень угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Липецкая область вошла в топ-3 регионов ЦФО по привлечению инвестиций
Экономика
Ремонт теплосети на Меркулова закончится на пять часов позже
Общество
Анна Маркова стала министром здравоохранения Липецкой области без приставки и. о.
Общество
Повредивший в Задонске автомобили подросток находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Две легковушки и автобус столкнулись на проспекте Победы: образовалась пробка
Происшествия
Липецкие онкологи вылечили больного с четвертой стадией рака
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и еще больше тепла
Погода в Липецке
35-летний закладчик из Усмани отправился на 9 лет и 6 месяцев в колонию
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Подопечные фонда «Милосердие» получили подарки по итогам благотворительной акции
Общество
Читать все
Происшествия
844
сегодня, 16:48
6

Повредивший в Задонске автомобили подросток находился под воздействием наркотиков

Парень привлечен к административной ответственности за употребление наркотических веществ. За разбитые машины он ответит отдельно.

Сотрудники задонской полиции привлекли к административной ответственности 17-летнего подростка за употребление запрещенных препаратов. В выходные парень повредил кирпичами несколько машин, припаркованных на улице Советской.

«У доставленного 9 марта в дежурную часть 17-летнего местного жителя полицейские выявили внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался, в связи с чем на подростка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

По факту повреждения машин полиция продолжает проверку, после которой примет процессуальное решение.
повреждение машин
1
2
7
3
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
яжмать
сегодня, 17:57
Онжеребенок!
Ответить
Ой
сегодня, 17:44
За наркоту к админответственности!? Гуманизм ещё какой.
Ответить
Может
28 минут назад
Родня?
Ответить
Зима
сегодня, 17:43
А если бы были у него мозги, то жил бы и рос спокойно! Попробовал?! Теперь расплата ....
Ответить
Вован настоящий
сегодня, 17:16
А вот если бы не было повреждённых машин полиции, то никто бы его и не искал. Просто закрыли бы дело.
Ответить
Если бы
сегодня, 17:25
Бы не было там машин полиции, то его нашли бы мужики, чьи машины он побил. Ему бы было только хуже.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить