Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Происшествия
844
сегодня, 16:48
6
Повредивший в Задонске автомобили подросток находился под воздействием наркотиков
Парень привлечен к административной ответственности за употребление наркотических веществ. За разбитые машины он ответит отдельно.
«У доставленного 9 марта в дежурную часть 17-летнего местного жителя полицейские выявили внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался, в связи с чем на подростка был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
По факту повреждения машин полиция продолжает проверку, после которой примет процессуальное решение.
1
2
7
3
0
Комментарии (6)