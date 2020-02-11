Происшествия

сегодня, 09:05

Шквальный ветер сдул флаг со здания областной администрации

55 1627
#непогода
2
Шквальный ветер сдул флаг со здания областной администрации

но не свалил ни одного дерева в Липецке.

Вчера МЧС в своем экстренном сообщении предупредило липчан о том, что 18.00 10 февраля по 18.00 11-го порывы ветра в Липецке могут достигать 17-22 метров в секунду. Ветер и впрямь дул всю ночь, но никаких особых бед, по данным управления ГО и ЧС мэрии Липецка, не натворил.

По данным на 7 часов утра в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило всего два сообщения, связанных с неблагоприятными метеоусловиями. Так, вчера вечером в пригородном селе Сырское у дома на улице Ленина, 95 оборвался провод на линии электропередач, а в самом Липецке с девятиэтажки по улице Советская, 68 с крыши дома на автомобиль «Ларгус» сдуло кусок рубероида (пострадавших нет, машине причинены незначительные повреждения в виде царапин и небольших вмятин).

Впрочем, шквалистый ветер повредил флагшток на здании областной администрации. В пресс-службе Игоря Артамонова сообщили, что как только ветер стихнет, флагшток отремонтируют и на нем вновь появится российский триколор.
55 1627
#непогода
2

Комментарии (55)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А ещё подонки, типа Витька Бурякова,

1 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ., облизывают сапог едераста Артамонова.
ответить

Ленин

8 минут назад
Перри Мейсон, +1000
ответить

ВИКТОР БУРЯКОВ.

11 минут назад
Только подонкам не свято Красное знамя с каплями крови отцов и дедов. [Нина Киселёва] КРАСНОЕ ЗНАМЯ Красное знамя, кровью залитое, Красное знамя, всеми добытое, И только в день праздника нашей Победы Их гордо несут постаревшие деды. Они заслужили, чтоб почести дать, Со знаменем красным им в бронзе стоять, Чтоб вечная память по жизни плыла, А Родина-Мама спокойна спала. Красное знамя, пулей пробитое, Красное знамя, кровью залитое, Отцов наших, павших в жестоком бою, За Родину милую маму свою.
ответить

Перри Мейсон

14 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, "Едерастам - выкидышам и выходцам из КПРФ по барабану под каким флагом сидеть" Выходцам из межрегиональный группы тоже.. . "Так что скоро и он рухнет, не сомневайтесь" А пока триколор ветром истории уносит)))
ответить

Олень

22 минуты назад
плохая примета для воланчика
ответить

Е мое

22 минуты назад
Это скока ж бабла спишут на стирку и крепление,риски,техника?!!!!!
ответить

Липчанин

24 минуты назад
Охох.....давно регламентных работ не было!
ответить

НЕ ПАТРИОТ

26 минут назад
Перри Мейсон, "Памятник Ленину стоит" - пока... Писали, что на его ремонт нужны серьёзные деньги, которых нет. Так что скоро и он рухнет, не сомневайтесь))) Что Вам красное знамя далось? Едерастам - выкидышам и выходцам из КПРФ по барабану под каким флагом сидеть, они привыкли и к одному и к другому.
ответить

Лип

28 минут назад
Просто закрепляли "рукожопые", вот и все
ответить

Прохожий

28 минут назад
Никогда такого не было, и вот... Кстати, в ночь при подсчете голосов после второго тура в 1996 году в этот флагшток шарахнула молния. Еще. У соседей ветер покруче был, но нигде больше флаг не скинуло. Знаки?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В липецком транспорте заметили эксгибициониста
#извращенец #транспорт
30
В липецком транспорте заметили эксгибициониста

38 минут назад

Происшествия
Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода
#авария #ДТП
7
Иномарки столкнулись возле пешеходного перехода

52 минуты назад

Происшествия
Водитель «Нивы» уснул и врезался в столб
#авария #ДТП
Водитель «Нивы» уснул и врезался в столб

сегодня, 09:27

Происшествия
На улице Космонавтов «Тойота» врезалась в дерево
#авария #ДТП
6
На улице Космонавтов «Тойота» врезалась в дерево

сегодня, 08:51

Происшествия
72-летнему липчанину пообещали компенсацию за лекарства и он отдал мошенникам все сбережения
#мошенниество
3
72-летнему липчанину пообещали компенсацию за лекарства и он отдал мошенникам все сбережения

сегодня, 08:50

Происшествия
В Тамбовской области за попытку подкупа полицейского задержан липецкий водитель
#взятка
16
В Тамбовской области за попытку подкупа полицейского задержан липецкий водитель

вчера, 16:45

Происшествия