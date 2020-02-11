Шквальный ветер сдул флаг со здания областной администрации

но не свалил ни одного дерева в Липецке.

Вчера МЧС в своем экстренном сообщении предупредило липчан о том, что 18.00 10 февраля по 18.00 11-го порывы ветра в Липецке могут достигать 17-22 метров в секунду. Ветер и впрямь дул всю ночь, но никаких особых бед, по данным управления ГО и ЧС мэрии Липецка, не натворил.



По данным на 7 часов утра в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило всего два сообщения, связанных с неблагоприятными метеоусловиями. Так, вчера вечером в пригородном селе Сырское у дома на улице Ленина, 95 оборвался провод на линии электропередач, а в самом Липецке с девятиэтажки по улице Советская, 68 с крыши дома на автомобиль «Ларгус» сдуло кусок рубероида (пострадавших нет, машине причинены незначительные повреждения в виде царапин и небольших вмятин).



Впрочем, шквалистый ветер повредил флагшток на здании областной администрации. В пресс-службе Игоря Артамонова сообщили, что как только ветер стихнет, флагшток отремонтируют и на нем вновь появится российский триколор.