Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Погода в Липецке
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сегодня, 15:14
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Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и еще больше тепла
Завтра в Липецке до +15.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градуса мороза.
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