Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и еще больше тепла

Завтра в Липецке до +15.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием фронтов циклона с Атлантики —-пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят от 9 до 13 градусов тепла, что на 10-15 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градуса мороза.