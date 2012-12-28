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2792
сегодня, 15:14
4

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и еще больше тепла

Завтра в Липецке до +15.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием фронтов циклона с Атлантики —-пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят от 9 до 13 градусов тепла, что на 10-15 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью —  от +1 до +6 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градуса мороза. 

потепление
3
1
0
12
3

Комментарии (4)

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Сначала новые
Костья
сегодня, 16:36
А у нас в пингвинарии в зоопарке всегда зима. Только там я отдыхаю душой и телом.
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Снег
сегодня, 16:25
Пока порадуйтесь тéплышку, промокните под дождичком. А в мае ждите меня
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Гриша
сегодня, 15:33
Ждем еще один рекорд.
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Эксперт
сегодня, 15:23
Спасибо!
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