Минздрав Липецкой области пытался взыскать с выпускницы Курского медуниверситета более 280 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 12:55
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Пострадавшего от атаки БПЛА в Липецкой области владимирца готовят к операции
Ему удалят осколок из-под ключицы.
«Состояние жителя Владимирской области стабильное, он в сознании. Сейчас находится в отделении травматологии и ортопедии. У пациента непроникающее ранение в области ключицы, вколоченный перелом ключицы и инородное тело (осколок) в подключичной области. Состояние жизни не угрожает. Выполнено РКТ исследование», — сообщила. и.о министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Врачи собираются удалять владимирцу осколок и восстановить целостность ключицы.
Напомним, ранение мужчина получил, когда вышел из машины, чтобы посмотреть на летящий БПЛА.
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