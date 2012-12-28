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5439
сегодня, 12:55
29

Пострадавшего от атаки БПЛА в Липецкой области владимирца готовят к операции

Ему удалят осколок из-под ключицы.

Раненого ночью осколками БПЛА на трассе «Дон» в Становлянском районе жителя Владимира готовят к операции.

«Состояние жителя Владимирской области стабильное, он в сознании. Сейчас находится в отделении травматологии и ортопедии. У пациента непроникающее ранение в области ключицы, вколоченный перелом ключицы и инородное тело (осколок) в подключичной области. Состояние жизни не угрожает. Выполнено РКТ исследование», — сообщила. и.о министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Врачи собираются удалять владимирцу осколок и восстановить целостность ключицы.

Напомним, ранение мужчина получил, когда вышел из машины, чтобы посмотреть на летящий БПЛА.
атака БПЛА
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 18:00
Очень жаль пострадавшего человека. С каждым такое могло случится. Так уж вышло. Это все не шутки. Как знать, если бы не вышел, вдруг на машину бы рухнул. Скорейшего выздоровления!
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не понял
сегодня, 17:07
Мужик посмотрел на летящий БПЛА, а потом на него упали обломки. Это как ?
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Наталья
сегодня, 16:37
Человек остановился у поста ГАИ, а не на беспилотник смотреть
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да уж
сегодня, 18:01
И где же на м-4 в Становом пост ГАИ.
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Анжелика
сегодня, 16:33
Игорь, держись! Отличных тебе ортопедов хирургов, здоровья и терпения.
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Жесть
сегодня, 16:25
Липчане, да что ж вы такие злые то? Только три человека адекватные замечания написали, у остальных ехидство, да злорадство. Страшно тут жить... Надеюсь, что всё будет хорошо. У нас хорошие врачи. Вылечат и домой отправят.
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Вася.
сегодня, 16:03
Ну посмотрел.??
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Лиза
сегодня, 15:48
Здоровья пострадавшему мужчине.
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Правильный.
сегодня, 15:17
Мужчине дай бог выздровить и вернуться к родным. А людям стоит задуматься прежде чем писать ерунду. В чистом поле нет убежище. Держите свое мнение при себе.
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Правильный.
сегодня, 15:13
Люди займитесь своим делом. Хватит заниматься обсуждением. Каждый из нас герой пока не касалось. Спасибо докторам. За спасение людей.
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Правильный.
сегодня, 15:10
Какие же вы все умные.. А если бы вас так? Что бы делали вы? Газ в пол или газ в штаны?
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