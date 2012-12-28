Пострадавшего от атаки БПЛА в Липецкой области владимирца готовят к операции

Ему удалят осколок из-под ключицы.

Раненого ночью осколками БПЛА на трассе «Дон» в Становлянском районе жителя Владимира готовят к операции.«Состояние жителя Владимирской области стабильное, он в сознании. Сейчас находится в отделении травматологии и ортопедии. У пациента непроникающее ранение в области ключицы, вколоченный перелом ключицы и инородное тело (осколок) в подключичной области. Состояние жизни не угрожает. Выполнено РКТ исследование», — сообщила. и.о министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Врачи собираются удалять владимирцу осколок и восстановить целостность ключицы.Напомним, ранение мужчина получил, когда вышел из машины, чтобы посмотреть на летящий БПЛА.