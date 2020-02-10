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К 9 мая в Липецке обновят площади Героев и Победы

37 689
#День Победы
5
К 9 мая в Липецке обновят площади Героев и Победы

К обсуждению будущего облика главных мест празднования 75-летия Победы привлекли дизайнеров и архитекторов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание на площади Героев и площади Победы. Здесь в канун 9 мая будут проходить основные мероприятия празднования 75-летия Победы в Липецке. Евгения Уваркина привлекла к обсуждению будущего облика площадей архитекторов и дизайнеров.



- 9 Мая здесь будут проходить основные памятные мероприятия. Обсуждали, что можно и нужно изменить, как преобразить облик этих знаковых для Липецка мест. Часть работ постараемся сделать своими силами, - рассказала Евгения Уваркина в Instagram.

Также мэр Липецка сообщила, что к украшению города в честь 9 Мая планируется привлечь бизнес.
37 689
#День Победы
5

Комментарии (37)

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Чиполлино

1 минуту назад
Для Чиполлито, Ты тупорылое созданье, которое находится на оплате у хабалки. Какой креатив несёт эта необразованная магаданская дура в наш город? То что ругается как последняя тварь в общественном месте. То что плитку в декабре перекладывает. То что город к зиме не готов- авария на аварии. То что устраивает бег за бабло по улицам нашего города, наглухо его перекрывая. Судя по всему у тебя мозгов так же нет как и у тупорылой хабалки Уваркиной.
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1 минуту назад
gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм, сам напиши , регистарция в инстаграмме занимает 1 мин . и вперёд , там у неё по 200-300 сообщений было , у Артамонова ещё больше , сейчас правда меньше стало , т.к.и забанили они , либо их модераторы , кучу народа .
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gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм

8 минут назад
1. центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то. 2. Место кинотеатра Спутник разгородить и сделать местом отдыха,озеленить,сделать фонтан,а не строить очередной ТЦ под аренду.
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gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм

9 минут назад
gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм
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gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм

9 минут назад
1. центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то. 2. Место кинотеатра Спутник разгородить и сделать местом отдыха,озеленить,сделать фонтан,а не строить очередной ТЦ под аренду.
ответить

gorod48.ru. Напишите Уваркиной в Инстаграмм

10 минут назад
1. центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то. 2. Место кинотеатра Спутник разгородить и сделать местом отдыха,озеленить,сделать фонтан,а не строить очередной ТЦ под аренду.
ответить

Есть кто в Инстаграмме? Напишите Уваркиной

10 минут назад
1. центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то. 2. Место кинотеатра Спутник разгородить и сделать местом отдыха,озеленить,сделать фонтан,а не строить очередной ТЦ под аренду.
ответить

ТОЧНО!

11 минут назад
А ведь правда, центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то.
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В командировке

12 минут назад
А ведь правда, центральная площадь города должна быть максимально открытой и современной, а в Липецке вашу площадь оккупировали торгаши. Кривые и аляповатые вывески, торговки нижним бельем....ну это позор какой-то. Вернусь домой и отпишусь Матвиенко, она обещала снова посетить Липецк к осени, пусть даст пинка вашему сенатору Королеву, который неизвестно зачем вообще там сидит, он про Липецк вообще нигде не говорит.
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гость

17 минут назад
Для Чиполлито, денег ей дали, бюджетных , которые она просирает , вместе с коллегами . Медленно до некоторых доходит , но время неутомимо .
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