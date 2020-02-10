К 9 мая в Липецке обновят площади Героев и Победы

К обсуждению будущего облика главных мест празднования 75-летия Победы привлекли дизайнеров и архитекторов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание на площади Героев и площади Победы. Здесь в канун 9 мая будут проходить основные мероприятия празднования 75-летия Победы в Липецке. Евгения Уваркина привлекла к обсуждению будущего облика площадей архитекторов и дизайнеров.- 9 Мая здесь будут проходить основные памятные мероприятия. Обсуждали, что можно и нужно изменить, как преобразить облик этих знаковых для Липецка мест. Часть работ постараемся сделать своими силами, - рассказала Евгения Уваркина в Instagram.Также мэр Липецка сообщила, что к украшению города в честь 9 Мая планируется привлечь бизнес.