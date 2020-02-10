Общество

сегодня, 13:19

Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа

19 2011
#дорожные работы #Новая Жизнь
2
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа

Но к обеду движение нормализировалось. 

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Сегодня утром по Грязинской трассе в сторону Липецка на 2,5 километра растянулась пробка: 8 февраля в поселке Новая Жизнь начался ремонт путепровода с запуском реверсивного движения. 

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Даже дорожники, которые ведут в поселке реконструкцию путепровода, добирались на работу больше часа.  А, по словам водителя 343-й маршрутки, в утренний час-пик отставание от графика движения составило около 40 минут.

- Пробка стояла от поворота на поселок Дачный, - рассказал нам водитель.

Но уже к 11.00 заторы в сторону Липецка сошли на нет. Хотя дорожники уверены, такая же пробка сегодня вечером возникнет на пути из Липецка в Грязи. 

В управлении дорог и транспорта Липецкой области обещают минимизировать последствия введения реверсивного движения.

- Да, действительно, проблема есть. На месте организации реверсивного движения дежурят наши сотрудники с рациями, они должны оперативно оценивать интенсивность потока и принимать решения по устранению заторов и переключению светофора, - рассказали в управлении дорог и транспорта. - Пока взаимодействие нарабатывается. Дежурные с рациями «тренировались» в выходные, но стоит понимать, что будничный поток транспорта на трассе совершенно другой, чем в выходной день, поэтому не все наработки оказались эффективными. Участок перекрытия трассы меняется постоянно. Это связано с работой тяжелой техники. Реверсивное движение будет активно и по ночам, чтобы лишний раз не перебрасывать технику с места работы.

Сегодня на проезжей части в Новой Жизни находится техника для вбивания свай и трактор. Рабочие готовят места под сваи, которые должны укрепить грунт.

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- К нам уже подходила женщина и спрашивала, будем вбивать сваи или нет, - рассказал один из рабочих. – Да, говорю, будем, возможно, уже завтра. Услышав это, она сказала, что теперь повременит с ремонтом своего дома.

На одной из обочин рабочие с помощью отбойных молотков скалывают бетон со стены, которая должна подпирать грунт. Обветшавшую стену  решили укрепить, поэтому строители нарастят арматуру, а потом начнут заливать бетон. 

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Пути объезда

Реверсивное движение в Новой Жизни работает, без какого либо графика – движение регулируется в зависимости от интенсивности автомобильных потоков. Чтобы не ждать в пробках, можно воспользоваться Восточным обходом Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола). 



Для чего ведется реконструкция

Работы по строительству нового и реконструкции старого путепровода в поселке Новая Жизнь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мостостроительной фирмой ООО «Автомост» из Белгорода. В ходе реконструкции будет построен новый путепровод с подходами, про которому пойдет движение из Грязей в Липецк. Ширина проезжей части нового путепровода составит девять метров, основу конструкции составят два пролёта с балками пролётного строения 50 и 24 метра.

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Существующий путепровод отремонтируют, после реконструкции по нему пойдет движение в сторону Грязей.

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Завершатся работы в конце 2020 года.  

19 2011
#дорожные работы #Новая Жизнь
2

Комментарии (19)

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горожанка

11 минут назад
Таксист, автобусы по обочине скачут, а потом перед мостом всех расталкивают и лезут вперед
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Джон

18 минут назад
И перекопайте нафиг выезд с улицы Уступная. Оттуда прут камазы с дамбы
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Таксист

18 минут назад
Денис, а что автобус быстрее летает?
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!

26 минут назад
что то не видно было как регулировали потоки, со стороны грязей пробка 2 км а с липецка нет пробок, нельзя было на утро чтоли светофор переключить чтобы подольше времени с грязей давал, а вечером наоборот
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Матильда

26 минут назад
Главное чтобы воду горячую на Сырском дали. А то я уже неделю хожу неподмытая. Вонь на всю квартиру.
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Управлению дорог и транспорта

33 минуты назад
Поставьте знак Движение грузовых автомобилей запрещено!!! Сегодня с дамбы фуры поворачивали одна за другой и не важно какого цвета горел светофор.
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Наверно

36 минут назад
скоро вся область будет работать в Липецке и все на машинах ,вот это будет пробка !
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Денис

40 минут назад
На автобусе ездейте, колхозники * ....чии.
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Пророк

42 минуты назад
Раньше надо было достраивать а не бросать строительство а теперь когда машин много тяжело становится.в институт на работу как добираться вовремя.
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Таксист

44 минуты назад
Это придётся отказывать заказам, туда, потеря рейтинга
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