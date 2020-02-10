Общество
сегодня, 13:19
Проезд моста в Новой Жизни утром занимал около часа
19 2011
Но к обеду движение нормализировалось.
Загрузка плеера
Сегодня утром по Грязинской трассе в сторону Липецка на 2,5 километра растянулась пробка: 8 февраля в поселке Новая Жизнь начался ремонт путепровода с запуском реверсивного движения.
Даже дорожники, которые ведут в поселке реконструкцию путепровода, добирались на работу больше часа. А, по словам водителя 343-й маршрутки, в утренний час-пик отставание от графика движения составило около 40 минут.
- Пробка стояла от поворота на поселок Дачный, - рассказал нам водитель.
Но уже к 11.00 заторы в сторону Липецка сошли на нет. Хотя дорожники уверены, такая же пробка сегодня вечером возникнет на пути из Липецка в Грязи.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области обещают минимизировать последствия введения реверсивного движения.
- Да, действительно, проблема есть. На месте организации реверсивного движения дежурят наши сотрудники с рациями, они должны оперативно оценивать интенсивность потока и принимать решения по устранению заторов и переключению светофора, - рассказали в управлении дорог и транспорта. - Пока взаимодействие нарабатывается. Дежурные с рациями «тренировались» в выходные, но стоит понимать, что будничный поток транспорта на трассе совершенно другой, чем в выходной день, поэтому не все наработки оказались эффективными. Участок перекрытия трассы меняется постоянно. Это связано с работой тяжелой техники. Реверсивное движение будет активно и по ночам, чтобы лишний раз не перебрасывать технику с места работы.
Сегодня на проезжей части в Новой Жизни находится техника для вбивания свай и трактор. Рабочие готовят места под сваи, которые должны укрепить грунт.
- К нам уже подходила женщина и спрашивала, будем вбивать сваи или нет, - рассказал один из рабочих. – Да, говорю, будем, возможно, уже завтра. Услышав это, она сказала, что теперь повременит с ремонтом своего дома.
На одной из обочин рабочие с помощью отбойных молотков скалывают бетон со стены, которая должна подпирать грунт. Обветшавшую стену решили укрепить, поэтому строители нарастят арматуру, а потом начнут заливать бетон.
Пути объезда
Реверсивное движение в Новой Жизни работает, без какого либо графика – движение регулируется в зависимости от интенсивности автомобильных потоков. Чтобы не ждать в пробках, можно воспользоваться Восточным обходом Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола).
Для чего ведется реконструкция
Работы по строительству нового и реконструкции старого путепровода в поселке Новая Жизнь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мостостроительной фирмой ООО «Автомост» из Белгорода. В ходе реконструкции будет построен новый путепровод с подходами, про которому пойдет движение из Грязей в Липецк. Ширина проезжей части нового путепровода составит девять метров, основу конструкции составят два пролёта с балками пролётного строения 50 и 24 метра.
Существующий путепровод отремонтируют, после реконструкции по нему пойдет движение в сторону Грязей.
Завершатся работы в конце 2020 года.
Даже дорожники, которые ведут в поселке реконструкцию путепровода, добирались на работу больше часа. А, по словам водителя 343-й маршрутки, в утренний час-пик отставание от графика движения составило около 40 минут.
- Пробка стояла от поворота на поселок Дачный, - рассказал нам водитель.
Но уже к 11.00 заторы в сторону Липецка сошли на нет. Хотя дорожники уверены, такая же пробка сегодня вечером возникнет на пути из Липецка в Грязи.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области обещают минимизировать последствия введения реверсивного движения.
- Да, действительно, проблема есть. На месте организации реверсивного движения дежурят наши сотрудники с рациями, они должны оперативно оценивать интенсивность потока и принимать решения по устранению заторов и переключению светофора, - рассказали в управлении дорог и транспорта. - Пока взаимодействие нарабатывается. Дежурные с рациями «тренировались» в выходные, но стоит понимать, что будничный поток транспорта на трассе совершенно другой, чем в выходной день, поэтому не все наработки оказались эффективными. Участок перекрытия трассы меняется постоянно. Это связано с работой тяжелой техники. Реверсивное движение будет активно и по ночам, чтобы лишний раз не перебрасывать технику с места работы.
Сегодня на проезжей части в Новой Жизни находится техника для вбивания свай и трактор. Рабочие готовят места под сваи, которые должны укрепить грунт.
- К нам уже подходила женщина и спрашивала, будем вбивать сваи или нет, - рассказал один из рабочих. – Да, говорю, будем, возможно, уже завтра. Услышав это, она сказала, что теперь повременит с ремонтом своего дома.
На одной из обочин рабочие с помощью отбойных молотков скалывают бетон со стены, которая должна подпирать грунт. Обветшавшую стену решили укрепить, поэтому строители нарастят арматуру, а потом начнут заливать бетон.
Пути объезда
Реверсивное движение в Новой Жизни работает, без какого либо графика – движение регулируется в зависимости от интенсивности автомобильных потоков. Чтобы не ждать в пробках, можно воспользоваться Восточным обходом Липецка (въезд в город со стороны ЛТЗ) или дорогой через Большой Самовец (въезд в город со стороны Сокола).
Для чего ведется реконструкция
Работы по строительству нового и реконструкции старого путепровода в поселке Новая Жизнь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мостостроительной фирмой ООО «Автомост» из Белгорода. В ходе реконструкции будет построен новый путепровод с подходами, про которому пойдет движение из Грязей в Липецк. Ширина проезжей части нового путепровода составит девять метров, основу конструкции составят два пролёта с балками пролётного строения 50 и 24 метра.
Существующий путепровод отремонтируют, после реконструкции по нему пойдет движение в сторону Грязей.
Завершатся работы в конце 2020 года.
19 2011
горожанка
Джон
Таксист
!
Матильда
Управлению дорог и транспорта
Наверно
Денис
Пророк
Таксист