Школа - не место для свиданий

Итоги недели

На этой неделе топовыми были новости из сферы образования. С них и начнем.В понедельник главной новостью стали события в Данкове. В выходные дни в соцсетях появились жуткие видеоролики, на которых две школьницы глумятся над третьей: девочки не только бьют ее, в том числе ногами в лицо, но и ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В ситуацию тут же включились чиновники. Следом за новостью о том, что, GOROD48 сообщил, чтоПроверяющие выяснили, что. Конфликт имел затяжной характер. Развязка наступила во внеурочное время 31 января: две восьмиклассницы расправились под улюлюканье сверстников над младшей девочкой.Реакция на этот случай была жесткой (см.). Власть проинформировала общественность о том, что примет все меры в целях недопущения впредь подобных фактов. Но на этом горячая фаза конфликта не закончилась. Данковская полиция теперь разбирается с действиями двух других 16-летних школьниц, решивших проучить обидчиц шестиклассницы. Девочки в ходе «воспитательной беседы» перегнули палку и применили физические методы воздействия. В итоге. Поскольку ситуация вышла из-под контроля, в школе приняли беспрецедентные меры пресечения подросткового хулиганства -Подлила масла в огонь и родительская общественность. Некоторые учителя и родители создали петицию в поддержку уволенного директора, которую подписали без малого две тысячи человек. В петиции говорится следующее: «В свободное от занятий время невоспитанные и не думающие о последствиях дети устроили драку и выложили все в интернет. Но виноватой выставили совершенно непричастную к происходящему директора ...». А после в соцсетях была распространена информация о том, что все учителя написали заявления об увольнении в знак поддержки директрисы. Но этот протест был купирован чиновниками и видимые страсти улеглись.В среду- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - сказал Игорь Артамонов. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, их действия могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!В свою очередь, корреспондент GOROD48 побывал в Данкове и сделал вывод, что конфликт школьниц, как снежный ком, продолжает вбирать в себя все новых и новых участников. Как выяснилось, никто из конфликтующих сторон оказался не готов к примирению. А это сделать крайне необходимо. Поэтому руководитель Данковской межрайонной прокуратуры Сергей Душкин заявил:Случай в Данкове далеко не первый, когда подростки снимают ролики об избиении сверстников и издевательств над ними. Год назад в одном из сообществ школьников Липецка было размещено видео с потасовкой двух девочек, а летом 2017-го в Липецке подросток избил сверстника на камеру.А какие события удивили липчан в первую неделю февраля?Минувший понедельник принес не только новости из Данкова. Утром в редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Наш читатель пишет о том, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов:. Однако в департаменте образования администрации Липецка опровергли информацию об отравлении детей в 21-й школе: на выходных в областную инфекционку обратился ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, другие ученики этой школы не обращались за медицинской помощью. А на следующий день выяснилось, чтопо причине ОРВИ. В пятницу стало известно, чтопо этой же причине. Для предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции, гриппа и ОРВИ частично приостановлены занятия в 76 классах 24-х школ города.Но на этом новости из 21-й школы не закончились. Глава Липецка рассказала в своем Instagram о том, что была вынуждена вмешаться в конфликт родителей учеников и преподавателей из-за школьных поборов. Оказалось, что некоторые родители первоклассников отказались по бедности от участия в приобретении вскладчину кулера для класса, и их детям отказали в питьевой воде. Мэр в этой ситуации по примеру кота Леопольда призвала всех жить дружно. Но все же заметила, чтоОчевидно, на днях Евгении Уваркиной придется гасить еще один конфликт. Липчане написали петицию в адрес президента России. Горожане просят главу государства помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 (см.). На этой неделе, кстати, в социальных сетях появилось обращение Алены Петровой на эту же тему.- К сожалению, из-за небольшого количества учеников в некоторых школах мы не можем собрать даже один полноценный 10-й класс. Решить проблему могло бы объединение старшего звена нескольких образовательных учреждений. Но мы видим, что не всех устраивает такой вариант. Думать, как поступать, мы будем вместе со школьниками, их родителями, педагогами. Постараемся принять максимально взвешенное решение, - отреагировала на проблему мэр Липецка (см.).Липецк не может остаться все всемирной борьбы с коронавирусом. Так как зараза идет из Китая,. А администрации Липецкой области сообщили, что. Возможно, уже завтра мы узнаем, чем закончится история появления в пригородном селе такого производства - жители Кулешовки решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок.Об этом заводике высказался и губернатор (см.). О судьбе небольшого, но скандального бизнеса, Игорь Артамонов упомянул, отвечая на вопрос об отношении жителей сел и деревень к соседству с крупными или потенциально вредными производствами.- О вреде экологии может судить профессионал. Сначала необходима экологическая экспертиза. В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки, - добавил губернатор (см.).Но вернемся пока еще, к счастью, не нашему коронавирусу. Чиновники призвали подвизающихся на аптечной ниве бизнесменов не спекулировать на ажиотаже вокруг этого инфекционного заболевания. Поводом для этого стали жалобы жителей региона на высокие цены на медицинские маски. Например, в аптеке в Хлевном упаковку из трех медицинских масок продавали за 70 рублей (см.). В итогеМежду тем в России стали создавать площадки для карантина тех, кто прибыл из Китая. А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения., который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.«Лучше поздно, чем никогда», - сказала зима и пришла в Липецк. И тут же. На улице Ангарской 4 февраля лопнул трубопровод диаметром 500 мм, снабжавший жителей поселка, районную больницу, школу и два детских сада теплоносителем и горячей водой. На аварии, как сообщает пресс-служба ЛГЭКа, были задействованы пять ремонтных бригад плюс спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.Жителям Рудника пообещали завершить аварийные работы к утру 5-го февраля.Однако в тот день оставшихся в мороз без необходимых ресурсов тепла людей разве согрело сообщение о том, что. В свою очередь, в ЛГЭКе аварию предварительно объяснили бракованными трубами при прокладке теплотрассы, пообещав закончить овить подачу тепла к 16.00 (см.).Но пришло 6 февраля и с ним - сообщение о том, что. На теплотрассе ночью произошел еще один порыв. Вечером 6 февраля GOROD48 сообщил, что- Сначала трасса длиной 3,5 километра заполняется водой, делается это осторожно, чтобы избежать гидроударов. Потом в системе поднимается давление и повышается температура носителя - объяснили в ЛГЭК сложный алгоритм запуска тепла.Поздно вечером того же дня ЛГЭК заявил, что. Утром 7 февраляИтак, 11 тысяч взрослых липчан, их дети и внукам несколько дней прожили в спартанских условиях. Что сделает власть, чтобы предотвратить такие ЧП в дальнейшем? Ответа на этот вопрос нет. Слабым утешением для пострадавших людей станет лишь то, чтоЖителям Сырского Рудника, а вместе с ними и всем тем, кто живет в спальных микрорайонах Липецка (по сути, половине горожан), стоит готовиться к новому испытанию нервов:. Сначала дорожники остановят движение от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» (с перекрытием улицы Механизаторов от места ее пересечения с проспектом Победы). Затем, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. Все автобусы, которые сейчас ходят по проспекту Победы, поедут по улице Папина. А вместе с ними, очевидно, и автолюбители. Драйва таким поездкам придаст параллельный ремонт улицы Водопьянова.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин обратился через СМИ к липчанам, призвав владельцев личного автотранспорта избегать по возможности пользования улицей Папина. Чиновник сообщил также, что на улице Водопьянова только выборочно заменят бордюрный камень. А асфальт на ней будут менять ночью: по мнению Воронина, жилые дома на улице находятся на приличном удалении от дороги, и шума строительных работ не ощутят.. Итак, наш аэропорт и в самом деле станет международным? Первый рейс запланирован на конец апреля. Ну что ж, поживем - увидим. На нашей памяти нам много чего обещали вплоть до метро.... Вот те раз! Бывший вице-губернатор Липецкой области возглавила профилактический департамент министерства. Приложившая руку к безоглядной оптимизации региональной медицины чиновница теперь будет призывать россиян бросить пить и курить, правильно питаться и быть более физически активнее.А вот и новость, порвавшая зал:. Липчанин получил травму в общежитии, где стал участником семейного конфликта, связанного с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась. Теперь это заявление находится на проверке полицейских.