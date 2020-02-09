Неделя 48
18 минут назад
Школа - не место для свиданий
Итоги недели
На этой неделе топовыми были новости из сферы образования. С них и начнем.
«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» © Пушкин
В понедельник главной новостью стали события в Данкове. В выходные дни в соцсетях появились жуткие видеоролики, на которых две школьницы глумятся над третьей: девочки не только бьют ее, в том числе ногами в лицо, но и ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В ситуацию тут же включились чиновники. Следом за новостью о том, что «Видео с избиением шестиклассницы проверит прокуратура», GOROD48 сообщил, что «Аппарат уполномоченного по правам детей присоединился к разбирательству ситуации в Данкове».
Проверяющие выяснили, что «Над шестиклассницей издевались из-за мальчика». Конфликт имел затяжной характер. Развязка наступила во внеурочное время 31 января: две восьмиклассницы расправились под улюлюканье сверстников над младшей девочкой.
Реакция на этот случай была жесткой (см. «Инцидент с участием школьниц в Данкове: уволены директор школы и начальник отдела образования»). Власть проинформировала общественность о том, что примет все меры в целях недопущения впредь подобных фактов. Но на этом горячая фаза конфликта не закончилась. Данковская полиция теперь разбирается с действиями двух других 16-летних школьниц, решивших проучить обидчиц шестиклассницы. Девочки в ходе «воспитательной беседы» перегнули палку и применили физические методы воздействия. В итоге «Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои». Поскольку ситуация вышла из-под контроля, в школе приняли беспрецедентные меры пресечения подросткового хулиганства - «Участницы драки в данковской школе ходят на уроки под конвоем педагогов».
Подлила масла в огонь и родительская общественность. Некоторые учителя и родители создали петицию в поддержку уволенного директора, которую подписали без малого две тысячи человек. В петиции говорится следующее: «В свободное от занятий время невоспитанные и не думающие о последствиях дети устроили драку и выложили все в интернет. Но виноватой выставили совершенно непричастную к происходящему директора ...». А после в соцсетях была распространена информация о том, что все учителя написали заявления об увольнении в знак поддержки директрисы. Но этот протест был купирован чиновниками и видимые страсти улеглись.
В среду «Губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования».
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - сказал Игорь Артамонов. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, их действия могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!
В свою очередь, корреспондент GOROD48 побывал в Данкове и сделал вывод, что конфликт школьниц, как снежный ком, продолжает вбирать в себя все новых и новых участников. Как выяснилось, никто из конфликтующих сторон оказался не готов к примирению. А это сделать крайне необходимо. Поэтому руководитель Данковской межрайонной прокуратуры Сергей Душкин заявил: «Пора прекратить травлю детей и их семей».
Случай в Данкове далеко не первый, когда подростки снимают ролики об избиении сверстников и издевательств над ними. Год назад в одном из сообществ школьников Липецка было размещено видео с потасовкой двух девочек, а летом 2017-го в Липецке подросток избил сверстника на камеру.
А какие события удивили липчан в первую неделю февраля?
«У людей удивительная привычка - сразу писать обращения президенту!» © Игорь Артамонов
Минувший понедельник принес не только новости из Данкова. Утром в редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Наш читатель пишет о том, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов: «Больше половины детей класса - с острой болью в животе, рвотой, температурой...». Однако в департаменте образования администрации Липецка опровергли информацию об отравлении детей в 21-й школе: на выходных в областную инфекционку обратился ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, другие ученики этой школы не обращались за медицинской помощью. А на следующий день выяснилось, что «Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин» по причине ОРВИ. В пятницу стало известно, что «В Липецке полностью закрыли на карантин школу» по этой же причине. Для предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции, гриппа и ОРВИ частично приостановлены занятия в 76 классах 24-х школ города.
Но на этом новости из 21-й школы не закончились. Глава Липецка рассказала в своем Instagram о том, что была вынуждена вмешаться в конфликт родителей учеников и преподавателей из-за школьных поборов. Оказалось, что некоторые родители первоклассников отказались по бедности от участия в приобретении вскладчину кулера для класса, и их детям отказали в питьевой воде. Мэр в этой ситуации по примеру кота Леопольда призвала всех жить дружно. Но все же заметила, что «Нет ничего плохого в том, чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребенок».
Очевидно, на днях Евгении Уваркиной придется гасить еще один конфликт. Липчане написали петицию в адрес президента России. Горожане просят главу государства помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 (см. «Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы»). На этой неделе, кстати, в социальных сетях появилось обращение Алены Петровой на эту же тему.
- К сожалению, из-за небольшого количества учеников в некоторых школах мы не можем собрать даже один полноценный 10-й класс. Решить проблему могло бы объединение старшего звена нескольких образовательных учреждений. Но мы видим, что не всех устраивает такой вариант. Думать, как поступать, мы будем вместе со школьниками, их родителями, педагогами. Постараемся принять максимально взвешенное решение, - отреагировала на проблему мэр Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Сегодня решение ни по одной школе еще не принято»).
«Все то, что нас не убивает, богаче делает врачей» © Владимир Поляков
Липецк не может остаться все всемирной борьбы с коронавирусом. Так как зараза идет из Китая, «В инспекции труда открыта «горячая линия» по трудовому законодательству в связи с эпидемией в КНР». А администрации Липецкой области сообщили, что «Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели». Возможно, уже завтра мы узнаем, чем закончится история появления в пригородном селе такого производства - жители Кулешовки решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок.
Об этом заводике высказался и губернатор (см. «Игорь Артамонов:«В Кулешовке будет все закрыто»). О судьбе небольшого, но скандального бизнеса, Игорь Артамонов упомянул, отвечая на вопрос об отношении жителей сел и деревень к соседству с крупными или потенциально вредными производствами.
- О вреде экологии может судить профессионал. Сначала необходима экологическая экспертиза. В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки, - добавил губернатор (см. «Я не был романтиком. Я понимал, что будет весело. Каждый день весело...»).
Но вернемся пока еще, к счастью, не нашему коронавирусу. Чиновники призвали подвизающихся на аптечной ниве бизнесменов не спекулировать на ажиотаже вокруг этого инфекционного заболевания. Поводом для этого стали жалобы жителей региона на высокие цены на медицинские маски. Например, в аптеке в Хлевном упаковку из трех медицинских масок продавали за 70 рублей (см. «Администрация Липецкой области: дефицита медицинских масок и лекарств нет»). В итоге «Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски».
Между тем в России стали создавать площадки для карантина тех, кто прибыл из Китая. А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?
- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения.
- «Под коронавирус могут отдать любой липецкий санаторий», который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.
«На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду» © Михаил Жванецкий
«Лучше поздно, чем никогда», - сказала зима и пришла в Липецк. И тут же «Весь поселок Сырский остался без тепла». На улице Ангарской 4 февраля лопнул трубопровод диаметром 500 мм, снабжавший жителей поселка, районную больницу, школу и два детских сада теплоносителем и горячей водой. На аварии, как сообщает пресс-служба ЛГЭКа, были задействованы пять ремонтных бригад плюс спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.
Жителям Рудника пообещали завершить аварийные работы к утру 5-го февраля.
Однако в тот день оставшихся в мороз без необходимых ресурсов тепла людей разве согрело сообщение о том, что «Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский». В свою очередь, в ЛГЭКе аварию предварительно объяснили бракованными трубами при прокладке теплотрассы, пообещав закончить овить подачу тепла к 16.00 (см. «Тепло в дома Сырского Рудника обещают подать вечером»).
Но пришло 6 февраля и с ним - сообщение о том, что «В Сырском Руднике - новое отключение отопления». На теплотрассе ночью произошел еще один порыв. Вечером 6 февраля GOROD48 сообщил, что «Жители Сырского Рудника жалуются на отсутствие обещанной воды».
- Сначала трасса длиной 3,5 километра заполняется водой, делается это осторожно, чтобы избежать гидроударов. Потом в системе поднимается давление и повышается температура носителя - объяснили в ЛГЭК сложный алгоритм запуска тепла.
Поздно вечером того же дня ЛГЭК заявил, что «Поставка тепла в дома Сырского Рудника продлится еще четыре часа». Утром 7 февраля «Тепло в систему подали. Жалобы из Сырского Рудника не прекращаются».
Итак, 11 тысяч взрослых липчан, их дети и внукам несколько дней прожили в спартанских условиях. Что сделает власть, чтобы предотвратить такие ЧП в дальнейшем? Ответа на этот вопрос нет. Слабым утешением для пострадавших людей станет лишь то, что «Жителям Сырского Рудника пересчитают плату за отопление и горячую воду».
Жителям Сырского Рудника, а вместе с ними и всем тем, кто живет в спальных микрорайонах Липецка (по сути, половине горожан), стоит готовиться к новому испытанию нервов: «Проспект Победы перекроют в ночь на 22 февраля». Сначала дорожники остановят движение от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» (с перекрытием улицы Механизаторов от места ее пересечения с проспектом Победы). Затем, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. Все автобусы, которые сейчас ходят по проспекту Победы, поедут по улице Папина. А вместе с ними, очевидно, и автолюбители. Драйва таким поездкам придаст параллельный ремонт улицы Водопьянова.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин обратился через СМИ к липчанам, призвав владельцев личного автотранспорта избегать по возможности пользования улицей Папина. Чиновник сообщил также, что на улице Водопьянова только выборочно заменят бордюрный камень. А асфальт на ней будут менять ночью: по мнению Воронина, жилые дома на улице находятся на приличном удалении от дороги, и шума строительных работ не ощутят.
Ну и ну!
«Перелеты из Липецка в Турцию подтвердили. Скоро полетим и в Тунис». Итак, наш аэропорт и в самом деле станет международным? Первый рейс запланирован на конец апреля. Ну что ж, поживем - увидим. На нашей памяти нам много чего обещали вплоть до метро...
«Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ». Вот те раз! Бывший вице-губернатор Липецкой области возглавила профилактический департамент министерства. Приложившая руку к безоглядной оптимизации региональной медицины чиновница теперь будет призывать россиян бросить пить и курить, правильно питаться и быть более физически активнее.
А вот и новость, порвавшая зал: «Укусила за член, а теперь болит». Липчанин получил травму в общежитии, где стал участником семейного конфликта, связанного с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась. Теперь это заявление находится на проверке полицейских.
«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь» © Пушкин
В понедельник главной новостью стали события в Данкове. В выходные дни в соцсетях появились жуткие видеоролики, на которых две школьницы глумятся над третьей: девочки не только бьют ее, в том числе ногами в лицо, но и ставят на колени, поливают грязью, заставляют целовать обувь. В ситуацию тут же включились чиновники. Следом за новостью о том, что «Видео с избиением шестиклассницы проверит прокуратура», GOROD48 сообщил, что «Аппарат уполномоченного по правам детей присоединился к разбирательству ситуации в Данкове».
Проверяющие выяснили, что «Над шестиклассницей издевались из-за мальчика». Конфликт имел затяжной характер. Развязка наступила во внеурочное время 31 января: две восьмиклассницы расправились под улюлюканье сверстников над младшей девочкой.
Реакция на этот случай была жесткой (см. «Инцидент с участием школьниц в Данкове: уволены директор школы и начальник отдела образования»). Власть проинформировала общественность о том, что примет все меры в целях недопущения впредь подобных фактов. Но на этом горячая фаза конфликта не закончилась. Данковская полиция теперь разбирается с действиями двух других 16-летних школьниц, решивших проучить обидчиц шестиклассницы. Девочки в ходе «воспитательной беседы» перегнули палку и применили физические методы воздействия. В итоге «Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои». Поскольку ситуация вышла из-под контроля, в школе приняли беспрецедентные меры пресечения подросткового хулиганства - «Участницы драки в данковской школе ходят на уроки под конвоем педагогов».
Подлила масла в огонь и родительская общественность. Некоторые учителя и родители создали петицию в поддержку уволенного директора, которую подписали без малого две тысячи человек. В петиции говорится следующее: «В свободное от занятий время невоспитанные и не думающие о последствиях дети устроили драку и выложили все в интернет. Но виноватой выставили совершенно непричастную к происходящему директора ...». А после в соцсетях была распространена информация о том, что все учителя написали заявления об увольнении в знак поддержки директрисы. Но этот протест был купирован чиновниками и видимые страсти улеглись.
В среду «Губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования».
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись, - сказал Игорь Артамонов. - В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность, и потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, их действия могут закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться!
В свою очередь, корреспондент GOROD48 побывал в Данкове и сделал вывод, что конфликт школьниц, как снежный ком, продолжает вбирать в себя все новых и новых участников. Как выяснилось, никто из конфликтующих сторон оказался не готов к примирению. А это сделать крайне необходимо. Поэтому руководитель Данковской межрайонной прокуратуры Сергей Душкин заявил: «Пора прекратить травлю детей и их семей».
Случай в Данкове далеко не первый, когда подростки снимают ролики об избиении сверстников и издевательств над ними. Год назад в одном из сообществ школьников Липецка было размещено видео с потасовкой двух девочек, а летом 2017-го в Липецке подросток избил сверстника на камеру.
А какие события удивили липчан в первую неделю февраля?
«У людей удивительная привычка - сразу писать обращения президенту!» © Игорь Артамонов
Минувший понедельник принес не только новости из Данкова. Утром в редакцию GOROD48 пришло сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка. Наш читатель пишет о том, что в пятницу 31 января в 21-й школе случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов: «Больше половины детей класса - с острой болью в животе, рвотой, температурой...». Однако в департаменте образования администрации Липецка опровергли информацию об отравлении детей в 21-й школе: на выходных в областную инфекционку обратился ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, другие ученики этой школы не обращались за медицинской помощью. А на следующий день выяснилось, что «Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин» по причине ОРВИ. В пятницу стало известно, что «В Липецке полностью закрыли на карантин школу» по этой же причине. Для предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции, гриппа и ОРВИ частично приостановлены занятия в 76 классах 24-х школ города.
Но на этом новости из 21-й школы не закончились. Глава Липецка рассказала в своем Instagram о том, что была вынуждена вмешаться в конфликт родителей учеников и преподавателей из-за школьных поборов. Оказалось, что некоторые родители первоклассников отказались по бедности от участия в приобретении вскладчину кулера для класса, и их детям отказали в питьевой воде. Мэр в этой ситуации по примеру кота Леопольда призвала всех жить дружно. Но все же заметила, что «Нет ничего плохого в том, чтобы помогать учреждению, в котором учится твой ребенок».
Очевидно, на днях Евгении Уваркиной придется гасить еще один конфликт. Липчане написали петицию в адрес президента России. Горожане просят главу государства помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 (см. «Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы»). На этой неделе, кстати, в социальных сетях появилось обращение Алены Петровой на эту же тему.
- К сожалению, из-за небольшого количества учеников в некоторых школах мы не можем собрать даже один полноценный 10-й класс. Решить проблему могло бы объединение старшего звена нескольких образовательных учреждений. Но мы видим, что не всех устраивает такой вариант. Думать, как поступать, мы будем вместе со школьниками, их родителями, педагогами. Постараемся принять максимально взвешенное решение, - отреагировала на проблему мэр Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Сегодня решение ни по одной школе еще не принято»).
«Все то, что нас не убивает, богаче делает врачей» © Владимир Поляков
Липецк не может остаться все всемирной борьбы с коронавирусом. Так как зараза идет из Китая, «В инспекции труда открыта «горячая линия» по трудовому законодательству в связи с эпидемией в КНР». А администрации Липецкой области сообщили, что «Судьбу обувного завода из Кулешовки определят до конца недели». Возможно, уже завтра мы узнаем, чем закончится история появления в пригородном селе такого производства - жители Кулешовки решили, что к ним перебрался тот самый скандальный завод, который изгнали в конце прошлого года из Сселок.
Об этом заводике высказался и губернатор (см. «Игорь Артамонов:«В Кулешовке будет все закрыто»). О судьбе небольшого, но скандального бизнеса, Игорь Артамонов упомянул, отвечая на вопрос об отношении жителей сел и деревень к соседству с крупными или потенциально вредными производствами.
- О вреде экологии может судить профессионал. Сначала необходима экологическая экспертиза. В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки, - добавил губернатор (см. «Я не был романтиком. Я понимал, что будет весело. Каждый день весело...»).
Но вернемся пока еще, к счастью, не нашему коронавирусу. Чиновники призвали подвизающихся на аптечной ниве бизнесменов не спекулировать на ажиотаже вокруг этого инфекционного заболевания. Поводом для этого стали жалобы жителей региона на высокие цены на медицинские маски. Например, в аптеке в Хлевном упаковку из трех медицинских масок продавали за 70 рублей (см. «Администрация Липецкой области: дефицита медицинских масок и лекарств нет»). В итоге «Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски».
Между тем в России стали создавать площадки для карантина тех, кто прибыл из Китая. А куда попадут липчане или те же работающие в области китайцы, если у них выявят симптомы заражения коронавирусом?
- Для лечения таких больных предусмотрены отделения в областной клинической инфекционной больнице и инфекционном отделении Данковской ЦРБ, - ответили нам в областном управлении здравоохранения.
- «Под коронавирус могут отдать любой липецкий санаторий», который можно приготовить к приему людей в течение двух-трех дней, - сказал главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Станислав Савельев.
«На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду» © Михаил Жванецкий
«Лучше поздно, чем никогда», - сказала зима и пришла в Липецк. И тут же «Весь поселок Сырский остался без тепла». На улице Ангарской 4 февраля лопнул трубопровод диаметром 500 мм, снабжавший жителей поселка, районную больницу, школу и два детских сада теплоносителем и горячей водой. На аварии, как сообщает пресс-служба ЛГЭКа, были задействованы пять ремонтных бригад плюс спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.
Жителям Рудника пообещали завершить аварийные работы к утру 5-го февраля.
Однако в тот день оставшихся в мороз без необходимых ресурсов тепла людей разве согрело сообщение о том, что «Прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский». В свою очередь, в ЛГЭКе аварию предварительно объяснили бракованными трубами при прокладке теплотрассы, пообещав закончить овить подачу тепла к 16.00 (см. «Тепло в дома Сырского Рудника обещают подать вечером»).
Но пришло 6 февраля и с ним - сообщение о том, что «В Сырском Руднике - новое отключение отопления». На теплотрассе ночью произошел еще один порыв. Вечером 6 февраля GOROD48 сообщил, что «Жители Сырского Рудника жалуются на отсутствие обещанной воды».
- Сначала трасса длиной 3,5 километра заполняется водой, делается это осторожно, чтобы избежать гидроударов. Потом в системе поднимается давление и повышается температура носителя - объяснили в ЛГЭК сложный алгоритм запуска тепла.
Поздно вечером того же дня ЛГЭК заявил, что «Поставка тепла в дома Сырского Рудника продлится еще четыре часа». Утром 7 февраля «Тепло в систему подали. Жалобы из Сырского Рудника не прекращаются».
Итак, 11 тысяч взрослых липчан, их дети и внукам несколько дней прожили в спартанских условиях. Что сделает власть, чтобы предотвратить такие ЧП в дальнейшем? Ответа на этот вопрос нет. Слабым утешением для пострадавших людей станет лишь то, что «Жителям Сырского Рудника пересчитают плату за отопление и горячую воду».
Жителям Сырского Рудника, а вместе с ними и всем тем, кто живет в спальных микрорайонах Липецка (по сути, половине горожан), стоит готовиться к новому испытанию нервов: «Проспект Победы перекроют в ночь на 22 февраля». Сначала дорожники остановят движение от площади Победы до остановки «Памятник Чернобыльцам» (с перекрытием улицы Механизаторов от места ее пересечения с проспектом Победы). Затем, в ночь с 8 на 9 марта, проспект закроют от остановки «памятник Чернобыльцам» до кольцевой развязки с улицей Водопьянова. Все автобусы, которые сейчас ходят по проспекту Победы, поедут по улице Папина. А вместе с ними, очевидно, и автолюбители. Драйва таким поездкам придаст параллельный ремонт улицы Водопьянова.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин обратился через СМИ к липчанам, призвав владельцев личного автотранспорта избегать по возможности пользования улицей Папина. Чиновник сообщил также, что на улице Водопьянова только выборочно заменят бордюрный камень. А асфальт на ней будут менять ночью: по мнению Воронина, жилые дома на улице находятся на приличном удалении от дороги, и шума строительных работ не ощутят.
Ну и ну!
«Перелеты из Липецка в Турцию подтвердили. Скоро полетим и в Тунис». Итак, наш аэропорт и в самом деле станет международным? Первый рейс запланирован на конец апреля. Ну что ж, поживем - увидим. На нашей памяти нам много чего обещали вплоть до метро...
«Людмила Летникова очутилась в Минздраве РФ». Вот те раз! Бывший вице-губернатор Липецкой области возглавила профилактический департамент министерства. Приложившая руку к безоглядной оптимизации региональной медицины чиновница теперь будет призывать россиян бросить пить и курить, правильно питаться и быть более физически активнее.
А вот и новость, порвавшая зал: «Укусила за член, а теперь болит». Липчанин получил травму в общежитии, где стал участником семейного конфликта, связанного с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась. Теперь это заявление находится на проверке полицейских.
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