Общество
56 минут назад
«Я не был романтиком. Я понимал, что будет весело. Каждый день весело...»
14 808
«Суровая действительность» при вступлении в должность главы региона оправдала ожидания Игоря Артамонова.
Сегодня глава администрации области Игорь Артамонов провел свою первую в этом году пресс-конференцию. О некоторых его суждениях, например, на реакцию районных чиновников и учителей школы на драку подростков в Данкове и на протестные акции жителей пригородных липецких сел, мы уже сообщили. Теперь расскажем о самой пресс-конференции и самых интересных ответах губернатора.
Сразу сообщим, что пресс-служба областной администрации на этот раз согласовывала вопросы, по крайней мере, с GOROD48, хотя такая практика в отношении брифингов и пресс-конференций региональных чиновников уже возобновлена. Игорь Артамонов зашел в зал ровно в 12.00 и отвечал на вопросы более полутора часов после того, как с помощью слайдов очень сжато, буквально за 10 минут, рассказал об итогах социально-экономического развития региона в прошлом году и целях на этот.
Затем Игорь Артамонов сел в белое кресло, которое кочует за ним по всем крупным публичным мероприятиям и, не вставая с него ни разу, ответил на все заданные ему вопросы.
В отличие от предыдущего губернатора, который, будучи доктором экономических наук, любил погрузить журналистов в пучину цифр удоев и привесов, тонн и квадратных метров, миллионов и миллиардов рублей, Игорь Артамонов не боится сказать, что даже и не пытается вникнуть во все сферы бытия. На это, мол, есть узкие специалисты. Для того, чтобы липчане смогли получать нужную им информацию, на портале «Развиваем Липецкую область вместе» на сайте администрации области, айтишники разбили весь массив жалоб населения на 24 группы «часто задаваемых вопросов», начиная от торговли алкоголем до вкладок «противодействие коррупции», «ЖКХ», «здравоохранение».
- Если это муниципальная программа, спросите об этом мэра! Учитесь задавать вопросы адресно, - перенес свое раздражение от общения в соцсетях с жителями региона на журналистов глава региона, отвечая на вопрос о том, за деньги или бесплатно будут заниматься дети в строящемся в Ельце частным инвестором физкультурно-оздоровительном комплексе. - У меня недавно спросили, почему в Липецке нет мест для выгула собак? Почему этот вопрос житель Липецка не задал администрации города? Об этом там надо было спросить! Я о тарифах, например, мало что знаю. Или о ценах на лекарства.
Впрочем, отвертеться от вопроса по ЖКХ губернатор не смог. Мол, по этой сфере люди оценивают эффективность власти, а у нас что ни неделя, то новый крупный порыв на коммунальных сетях (в пример корреспондент ГТРК «Липецк» поставил вчерашнюю аварию на окраине Липецка, после чего была прекращена подача горячей воды и тепла в поселок Сырский Рудник):
- Если говорить о состоянии инженерных сетей и коммуникаций, то они изношены на 60-80 процентов. Чтобы их восстановить, нужен огромный объем денег. Поэтому сети не могут не рваться. Мы активно обозначаем эту проблему федеральному центру. Мы миллиарды рублей тратим на социальную поддержку населения, поэтому денег на все не хватает. Поэтому проблема ЖКХ долго будет с нами. Но этот год у нас будет прорывным по управлению общим имуществом многоквартирных домов - мы получим 90 процентов понятных управляющих компаний, без криминала, с эффективным менеджментом.
Долго и обстоятельно Игорь Артамонов критиковал позиции оппозиционных партий, авторов телеграмм-каналов и общественников, которые, по его словам, защищают не то, что надо и не тех, кого надо, а просто непонятно зачем раскачивают лодку.
Вначале от губернатора досталось жителям села Березовка Тербунского района, рядом с которым ГК «Черкизово» собирается построить крупный свиноводческий комплекс, и жителям пригородных липецких сел, Сселок и Кулешовки, не захотевших видеть рядом со своими домами китайские обувные заводики:
- По «Черкизово». О вреде экологии может судить только профессионал. Два комплекса в Березовке Тербунского района должны быть самыми современными, как Европе. Но если жители не хотят работать, не хотят развиваться, иметь налогов, это - их желание. Сначала необходима экологическая экспертиза, а уже потом обсуждение надо-не надо. А то происходят разные истории. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. У него - три судимости! В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Мы будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки!
Потом получило на орехи региональное отделение ЛДПР, представитель которого, по его словам, пребывает в шоке от того, что получил приглашение на пресс-конференцию, и от того, что ему дали слово (он спросил о причинах закрытия Елецкой станции переливания крови и о том, как беспартийный губернатор собирается наладить взаимодействие с политическими партиями?):
- Мы готовы к диалогу, но у вас должны быть уши. У власти уши сейчас как у слона, а у вас кажется, нет. По Елецкой станции переливания крови… В ней есть смысл только для ее руководителя, который получает очень большую зарплату. Для доноров есть все необходимое, чтобы сдавать кровь. Сейчас не донорам надо ехать в Елец, а к донорам приедут. Не понимаю, зачем против этого бастовать? Зачем волновать народ? Писать, что врачи станут трактористами! Что вы творите?! При тотально дефиците врачей какие трактористы? Имейте хотя бы маленькие дырочки для слуха!
А закончилась губернаторская выволочка Данковом. Вернее, случаем с конфликтом школьниц, закончившемся избиениями и унижением одной из девочек.
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны жестко принять ситуацию, принять сигнал, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность. Потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, все может закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться! А за фейковые новости мы будем привлекать к ответственности. Жестко!
Но потом глава региона сменил гнев на милость. Отвечая на вопросы о нехватке в Липецке спортивных сооружений, о преображении объектов культурного наследия в Ельце, о передвижных ФАПах для садоводов губернатор не уставал повторять мысль о том, что хотелок у всех много, а бюджет - не резиновый.
- Нельзя просто встретить губернатора на улице и тут же получить площадку для выгула собак! - еще раз вернулся к запомнившейся ему истории Игорь Артамонов.
Но денежная тема не отпускала журналистов бюджетных СМИ. Так, телекомпания «Липецкое время» поинтересовалась у губернатора тем, хватит ли региону денег на такую новую форму поддержки малоимущих, как социальные контракты?
- У нас ажиотаж пошел по этой теме. Мы - пилотный регион по сокращению бедности. Желающих - сотни! Можно ведь рыбу дать, а можно - удочку. Поэтому мы начинаем подключать к этой работе федеральные органы власти. С их помощью за счет социальных контрактов уменьшится количество малоимущих. У нас уже есть девять сельскохозяйственных франшиз. Сейчас мы активно работаем с бизнесом, чтобы липчане смогли завести свой микробизнес в городах. Хватит ли на все это денег? Разберемся.
- Вы, как экономист, знаете, что в странах с экстрактивными формами руководства и бизнеса невозможно победить бедность. Экономисты считают, что Россия - именно такая страна. Вы говорите о рыбе и удочке, но у нас у людей отберут и удочку, и рыбу, а «рыбаков» еще и сделают виновными. GOROD48 уже писал о том, как помощь бюджетным рублем оборачивалась потом уголовными делами (пример: парикмахер Кристина Степанищева из Задонска). Социальные контракты - это идея власти на год или на долгое время?
- Идей по выходу из бедности много. Можно просто раздать деньги, как это было во Франции. Там раздали деньги африканским беженцам. И их не хватило коренному населению. А теперь буянят и те, и другие. Страновая история меня волнует, но больше - региональная. Если это никому не удавалось, это не значит, что не удастся мне. Для меня это - вызов. Но я люблю такие задачи. Каким будет результат, не знаю. Есть вероятность неудачи. Но не думаю, что она будет высокой, - сказал глава региона.
Игорь Артамонов к середине пресс-конференции сменил минорное настроение на мажорное. И стал шутить.
Так, «Коммерсантъ» спросил, почему губернатор недоволен работой спикера Липецкого горсовета Тинькова? А губернатор ответил, что Игорь Тиньков продолжает свою работу. Игорю Артамонову очень нравятся рейтинги, в которых хвалят Липецкую область. Журналисту из Ельца, который хотел, чтобы власть восстановила «замечательный ликероводочный завод», он посоветовал пить местное пиво, так как акцизы с крепкого алкоголя идут исключительно в федеральный бюджет. Губернатор не боится коронавируса, так как, во-первых, фаталист, во-вторых, у него нет времени на панику (медицинскими масками впрок он не запасался).
Как смотрит глава региона на идею воссоздание белгородской засечной черты, которую подкинул Путину во время его визита в Усмань липецкий историк Александр Бессуднов?
- Как вам вообще эта идея? Из Москвы звонков еще не было?
- С минуты на минуты ожидаю, вот-вот позвонят! Идей у нашего народа много, и эта одна из них, - ответил под смех аудитории губернатор.
Следом Артамонова удивил вопрос корреспондента «Егоркина борща» от липецкого «ВОТтв»: почему он не приходит на их эфиры?
- А вы всю молодежь представляете? Я про «Егоркин борщ» в первый раз слышу. Если всю, то я приду.
Потом все долго смеялись по причине того, что Игорь Артамонов на слух не воспринял вопрос от молодежного «Ежа», назвав его «ершом». Ну, а что такое ерш, губернатор, как любитель крепкого алкоголя, знает очень хорошо. А потом зал содрогнулся от смеха еще раз, когда корреспондентка сообщила губернатору, что «Ерш» - это вечерняя версия их «Ежа».
- Уровень наших вузов не перестанет попадать под мою критику. Состояние общежитий, материальная база, преподавательский состав... С этим надо что-то делать, но это - не зона моей компетенции. Я жду приезда нового министра образования. Но вопрос в другом: нужно ли молодежи высшее образование? Apple и Google уже убрали из требований к соискателям работы высшее образование. Им нужны умная голова и умелые руки. Вот в Ельце нет IT-куба, нет помещения для Яндекс-лицея. За этим - будущее. Не надо держаться за прошлое. У нас должны быть массовые IT-классы в школах. Тогда можно жить в Задонске, а работать где угодно. У нас в администрации работает сейчас 160 специалистов в области IT-технологий. Такого не было никогда! Второй год подряд мы удваивает смету на IT-сферу. На этом нельзя экономить. Без этого мы будем только сельскохозяйственным или или металлургическим регионом.
- Куда пригласить друзей? Каких мероприятий в области не хватает?
- Многих не хватает. В прошлом году мы попробовали провести «Липецк-фест» в холодную осеннюю погоду. Вроде все хорошо прошло. Поэтому любые идеи, которые могут привлечь сюда туристов, будем приветствовать.
- Какие три управленческих решения вы бы назвали стопроцентными? - спросила у своего руководителя директор «Издательского дома «Липецкая газета» Оксана Эсаулова.
- Кадровые решения. В телеграмм-каналах пишут, что я назначаю на должность близких мне людей, непрофессионалов. Но по дольщикам у нас уже нет проблем. Мы первыми в России продолжили программу переселения из ветхого и аварийного жилья. «У вас - сильный заместитель», - сказал мне министр ЖКХ, который был в Липецке в прошлом году. И мне мнение профильного министра ближе, чем мнение авторов телеграмм-каналов. По медицине и по образованию, несмотря на ряд проблем, мы - одни из лучших в стране. За год у нас появилось много молодежи, за которую идет драка между моими замами, чего не было раньше. А что до кумовства в Липецке... Ну, даже умные люди кому-то кем-то приходятся. И эти люди показывают результат, - сказал губернатор.
Пресс-конференция закончилась эффектной концовкой. Игорю Артамонову задали вопрос о том, совпали ли его ожидания с реальностью на посту главы региона.
- Я не был романтиком. Я понимал. Что будет весело. Каждый день весело. Суровая действительность оправдала мои ожидания.
Игорь Луговой
Сразу сообщим, что пресс-служба областной администрации на этот раз согласовывала вопросы, по крайней мере, с GOROD48, хотя такая практика в отношении брифингов и пресс-конференций региональных чиновников уже возобновлена. Игорь Артамонов зашел в зал ровно в 12.00 и отвечал на вопросы более полутора часов после того, как с помощью слайдов очень сжато, буквально за 10 минут, рассказал об итогах социально-экономического развития региона в прошлом году и целях на этот.
Затем Игорь Артамонов сел в белое кресло, которое кочует за ним по всем крупным публичным мероприятиям и, не вставая с него ни разу, ответил на все заданные ему вопросы.
В отличие от предыдущего губернатора, который, будучи доктором экономических наук, любил погрузить журналистов в пучину цифр удоев и привесов, тонн и квадратных метров, миллионов и миллиардов рублей, Игорь Артамонов не боится сказать, что даже и не пытается вникнуть во все сферы бытия. На это, мол, есть узкие специалисты. Для того, чтобы липчане смогли получать нужную им информацию, на портале «Развиваем Липецкую область вместе» на сайте администрации области, айтишники разбили весь массив жалоб населения на 24 группы «часто задаваемых вопросов», начиная от торговли алкоголем до вкладок «противодействие коррупции», «ЖКХ», «здравоохранение».
- Если это муниципальная программа, спросите об этом мэра! Учитесь задавать вопросы адресно, - перенес свое раздражение от общения в соцсетях с жителями региона на журналистов глава региона, отвечая на вопрос о том, за деньги или бесплатно будут заниматься дети в строящемся в Ельце частным инвестором физкультурно-оздоровительном комплексе. - У меня недавно спросили, почему в Липецке нет мест для выгула собак? Почему этот вопрос житель Липецка не задал администрации города? Об этом там надо было спросить! Я о тарифах, например, мало что знаю. Или о ценах на лекарства.
Впрочем, отвертеться от вопроса по ЖКХ губернатор не смог. Мол, по этой сфере люди оценивают эффективность власти, а у нас что ни неделя, то новый крупный порыв на коммунальных сетях (в пример корреспондент ГТРК «Липецк» поставил вчерашнюю аварию на окраине Липецка, после чего была прекращена подача горячей воды и тепла в поселок Сырский Рудник):
- Если говорить о состоянии инженерных сетей и коммуникаций, то они изношены на 60-80 процентов. Чтобы их восстановить, нужен огромный объем денег. Поэтому сети не могут не рваться. Мы активно обозначаем эту проблему федеральному центру. Мы миллиарды рублей тратим на социальную поддержку населения, поэтому денег на все не хватает. Поэтому проблема ЖКХ долго будет с нами. Но этот год у нас будет прорывным по управлению общим имуществом многоквартирных домов - мы получим 90 процентов понятных управляющих компаний, без криминала, с эффективным менеджментом.
Долго и обстоятельно Игорь Артамонов критиковал позиции оппозиционных партий, авторов телеграмм-каналов и общественников, которые, по его словам, защищают не то, что надо и не тех, кого надо, а просто непонятно зачем раскачивают лодку.
Вначале от губернатора досталось жителям села Березовка Тербунского района, рядом с которым ГК «Черкизово» собирается построить крупный свиноводческий комплекс, и жителям пригородных липецких сел, Сселок и Кулешовки, не захотевших видеть рядом со своими домами китайские обувные заводики:
- По «Черкизово». О вреде экологии может судить только профессионал. Два комплекса в Березовке Тербунского района должны быть самыми современными, как Европе. Но если жители не хотят работать, не хотят развиваться, иметь налогов, это - их желание. Сначала необходима экологическая экспертиза, а уже потом обсуждение надо-не надо. А то происходят разные истории. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. У него - три судимости! В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Мы будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки!
Потом получило на орехи региональное отделение ЛДПР, представитель которого, по его словам, пребывает в шоке от того, что получил приглашение на пресс-конференцию, и от того, что ему дали слово (он спросил о причинах закрытия Елецкой станции переливания крови и о том, как беспартийный губернатор собирается наладить взаимодействие с политическими партиями?):
- Мы готовы к диалогу, но у вас должны быть уши. У власти уши сейчас как у слона, а у вас кажется, нет. По Елецкой станции переливания крови… В ней есть смысл только для ее руководителя, который получает очень большую зарплату. Для доноров есть все необходимое, чтобы сдавать кровь. Сейчас не донорам надо ехать в Елец, а к донорам приедут. Не понимаю, зачем против этого бастовать? Зачем волновать народ? Писать, что врачи станут трактористами! Что вы творите?! При тотально дефиците врачей какие трактористы? Имейте хотя бы маленькие дырочки для слуха!
А закончилась губернаторская выволочка Данковом. Вернее, случаем с конфликтом школьниц, закончившемся избиениями и унижением одной из девочек.
- То, что случилось, замалчивали, пытались скрыть. Мы должны жестко принять ситуацию, принять сигнал, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. В школе знали о ситуации, и потому руководство должно понести ответственность. Потому уволена директор школы. Для родителей девочек, которые издевались над другой, все может закончится не только штрафом. Все незаконные действия должны пресекаться! А за фейковые новости мы будем привлекать к ответственности. Жестко!
Но потом глава региона сменил гнев на милость. Отвечая на вопросы о нехватке в Липецке спортивных сооружений, о преображении объектов культурного наследия в Ельце, о передвижных ФАПах для садоводов губернатор не уставал повторять мысль о том, что хотелок у всех много, а бюджет - не резиновый.
- Нельзя просто встретить губернатора на улице и тут же получить площадку для выгула собак! - еще раз вернулся к запомнившейся ему истории Игорь Артамонов.
Но денежная тема не отпускала журналистов бюджетных СМИ. Так, телекомпания «Липецкое время» поинтересовалась у губернатора тем, хватит ли региону денег на такую новую форму поддержки малоимущих, как социальные контракты?
- У нас ажиотаж пошел по этой теме. Мы - пилотный регион по сокращению бедности. Желающих - сотни! Можно ведь рыбу дать, а можно - удочку. Поэтому мы начинаем подключать к этой работе федеральные органы власти. С их помощью за счет социальных контрактов уменьшится количество малоимущих. У нас уже есть девять сельскохозяйственных франшиз. Сейчас мы активно работаем с бизнесом, чтобы липчане смогли завести свой микробизнес в городах. Хватит ли на все это денег? Разберемся.
- Вы, как экономист, знаете, что в странах с экстрактивными формами руководства и бизнеса невозможно победить бедность. Экономисты считают, что Россия - именно такая страна. Вы говорите о рыбе и удочке, но у нас у людей отберут и удочку, и рыбу, а «рыбаков» еще и сделают виновными. GOROD48 уже писал о том, как помощь бюджетным рублем оборачивалась потом уголовными делами (пример: парикмахер Кристина Степанищева из Задонска). Социальные контракты - это идея власти на год или на долгое время?
- Идей по выходу из бедности много. Можно просто раздать деньги, как это было во Франции. Там раздали деньги африканским беженцам. И их не хватило коренному населению. А теперь буянят и те, и другие. Страновая история меня волнует, но больше - региональная. Если это никому не удавалось, это не значит, что не удастся мне. Для меня это - вызов. Но я люблю такие задачи. Каким будет результат, не знаю. Есть вероятность неудачи. Но не думаю, что она будет высокой, - сказал глава региона.
Игорь Артамонов к середине пресс-конференции сменил минорное настроение на мажорное. И стал шутить.
Так, «Коммерсантъ» спросил, почему губернатор недоволен работой спикера Липецкого горсовета Тинькова? А губернатор ответил, что Игорь Тиньков продолжает свою работу. Игорю Артамонову очень нравятся рейтинги, в которых хвалят Липецкую область. Журналисту из Ельца, который хотел, чтобы власть восстановила «замечательный ликероводочный завод», он посоветовал пить местное пиво, так как акцизы с крепкого алкоголя идут исключительно в федеральный бюджет. Губернатор не боится коронавируса, так как, во-первых, фаталист, во-вторых, у него нет времени на панику (медицинскими масками впрок он не запасался).
Как смотрит глава региона на идею воссоздание белгородской засечной черты, которую подкинул Путину во время его визита в Усмань липецкий историк Александр Бессуднов?
- Как вам вообще эта идея? Из Москвы звонков еще не было?
- С минуты на минуты ожидаю, вот-вот позвонят! Идей у нашего народа много, и эта одна из них, - ответил под смех аудитории губернатор.
Следом Артамонова удивил вопрос корреспондента «Егоркина борща» от липецкого «ВОТтв»: почему он не приходит на их эфиры?
- А вы всю молодежь представляете? Я про «Егоркин борщ» в первый раз слышу. Если всю, то я приду.
Потом все долго смеялись по причине того, что Игорь Артамонов на слух не воспринял вопрос от молодежного «Ежа», назвав его «ершом». Ну, а что такое ерш, губернатор, как любитель крепкого алкоголя, знает очень хорошо. А потом зал содрогнулся от смеха еще раз, когда корреспондентка сообщила губернатору, что «Ерш» - это вечерняя версия их «Ежа».
- Уровень наших вузов не перестанет попадать под мою критику. Состояние общежитий, материальная база, преподавательский состав... С этим надо что-то делать, но это - не зона моей компетенции. Я жду приезда нового министра образования. Но вопрос в другом: нужно ли молодежи высшее образование? Apple и Google уже убрали из требований к соискателям работы высшее образование. Им нужны умная голова и умелые руки. Вот в Ельце нет IT-куба, нет помещения для Яндекс-лицея. За этим - будущее. Не надо держаться за прошлое. У нас должны быть массовые IT-классы в школах. Тогда можно жить в Задонске, а работать где угодно. У нас в администрации работает сейчас 160 специалистов в области IT-технологий. Такого не было никогда! Второй год подряд мы удваивает смету на IT-сферу. На этом нельзя экономить. Без этого мы будем только сельскохозяйственным или или металлургическим регионом.
- Куда пригласить друзей? Каких мероприятий в области не хватает?
- Многих не хватает. В прошлом году мы попробовали провести «Липецк-фест» в холодную осеннюю погоду. Вроде все хорошо прошло. Поэтому любые идеи, которые могут привлечь сюда туристов, будем приветствовать.
- Какие три управленческих решения вы бы назвали стопроцентными? - спросила у своего руководителя директор «Издательского дома «Липецкая газета» Оксана Эсаулова.
- Кадровые решения. В телеграмм-каналах пишут, что я назначаю на должность близких мне людей, непрофессионалов. Но по дольщикам у нас уже нет проблем. Мы первыми в России продолжили программу переселения из ветхого и аварийного жилья. «У вас - сильный заместитель», - сказал мне министр ЖКХ, который был в Липецке в прошлом году. И мне мнение профильного министра ближе, чем мнение авторов телеграмм-каналов. По медицине и по образованию, несмотря на ряд проблем, мы - одни из лучших в стране. За год у нас появилось много молодежи, за которую идет драка между моими замами, чего не было раньше. А что до кумовства в Липецке... Ну, даже умные люди кому-то кем-то приходятся. И эти люди показывают результат, - сказал губернатор.
Пресс-конференция закончилась эффектной концовкой. Игорю Артамонову задали вопрос о том, совпали ли его ожидания с реальностью на посту главы региона.
- Я не был романтиком. Я понимал. Что будет весело. Каждый день весело. Суровая действительность оправдала мои ожидания.
Игорь Луговой
14 808
Лизнул, молодец.
цирк
И.г.о.р.ь..к.у
Четко,ясно,понятно,
товарищ
Кто его выбирал
Человек
Я
Да пох вообще на все и всех
И не мечтай.