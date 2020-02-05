Происшествия
50 минут назад
Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои
Старшие девочки провели с восьмиклассницами воспитательную беседу.
В Данкове история с издевательствами двух восьмиклассниц над шестиклассницей получила новое развитие. В полицию с заявлением об избиении дочерей обратились матери восьмиклассниц.
По данным GOROD48, две 16-летние девушки решили наказать восьмиклассниц сразу после публикации видеозаписей их издевательств над шестиклассницей.
- Проводится проверка изложенных в заявлениях фактов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Девочки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления нанесенного их здоровью вреда. В соответствии с результатами экспертизы будет принято процессуальное решение.
По данным GOROD48, две 16-летние девушки решили наказать восьмиклассниц сразу после публикации видеозаписей их издевательств над шестиклассницей.
- Проводится проверка изложенных в заявлениях фактов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Девочки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления нанесенного их здоровью вреда. В соответствии с результатами экспертизы будет принято процессуальное решение.
Комментарии (3)
РЁРІРµС†РѕРІ
12 минут назад
Это называется безотцовщина. Правильно отец учил своих шкур Хачатурян. В древности бабы битые были, шёлковые. Сейчас недотрах сплошной во всех глазах.ответить
Ахаха
21 минуту назад
Смешно. Явно семейки неадекватов. Лишите вы их уже родительских прав. Они даже после публикации в СМИ не могут угомониться и прийти в себя.ответить
Местный
23 минуты назад
Матери девочек ублюдок подали заявление на других девочек ублюдок. Я что-то не понимаю в этой жизни. Лишить родительских прав всех их.ответить
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