Происшествия

50 минут назад

Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои

3 1272
#избиение
Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои

Старшие девочки провели с восьмиклассницами воспитательную беседу.

В Данкове история с издевательствами двух восьмиклассниц над шестиклассницей получила новое развитие. В полицию с заявлением об избиении дочерей обратились матери восьмиклассниц.

По данным GOROD48, две 16-летние девушки решили наказать восьмиклассниц сразу после публикации видеозаписей их издевательств над шестиклассницей. 

- Проводится проверка изложенных в заявлениях фактов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Девочки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления нанесенного их здоровью вреда. В соответствии с результатами экспертизы будет принято процессуальное решение.


3 1272
#избиение

Комментарии (3)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

РЁРІРµС†РѕРІ

12 минут назад
Это называется безотцовщина. Правильно отец учил своих шкур Хачатурян. В древности бабы битые были, шёлковые. Сейчас недотрах сплошной во всех глазах.
ответить

Ахаха

21 минуту назад
Смешно. Явно семейки неадекватов. Лишите вы их уже родительских прав. Они даже после публикации в СМИ не могут угомониться и прийти в себя.
ответить

Местный

23 минуты назад
Матери девочек ублюдок подали заявление на других девочек ублюдок. Я что-то не понимаю в этой жизни. Лишить родительских прав всех их.
ответить

Еще в рубрике

В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины
#авария #ДТП
В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины

20 минут назад

Происшествия
Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет
#убийство #Алена Серт
20
Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет

вчера, 21:41

Происшествия
Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти
#убийство
94
Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти

вчера, 14:21

Происшествия
Следственный комитет ищет свидетелей гибели под колесами «Nissana» 62-летней женщины
#авария #ДТП
16
Следственный комитет ищет свидетелей гибели под колесами «Nissana» 62-летней женщины

вчера, 13:02

Происшествия
Подростковой банде угонщиков зачитали приговоры
#угон
38
Подростковой банде угонщиков зачитали приговоры

вчера, 11:42

Происшествия
96-летнюю женщину ограбил в ее доме гость из Ставрополья
#грабеж
2
96-летнюю женщину ограбил в ее доме гость из Ставрополья

вчера, 10:52

Происшествия