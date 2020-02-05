Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои

Старшие девочки провели с восьмиклассницами воспитательную беседу.

В Данкове история с издевательствами двух восьмиклассниц над шестиклассницей получила новое развитие. В полицию с заявлением об избиении дочерей обратились матери восьмиклассниц.



По данным GOROD48, две 16-летние девушки решили наказать восьмиклассниц сразу после публикации видеозаписей их издевательств над шестиклассницей.



- Проводится проверка изложенных в заявлениях фактов, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Девочки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления нанесенного их здоровью вреда. В соответствии с результатами экспертизы будет принято процессуальное решение.





