Общество

сегодня, 12:36

Игорь Артамонов:«В Кулешовке будет все закрыто»

37 2305
#экология #Сселки
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Игорь Артамонов:«В Кулешовке будет все закрыто»
«В деревне Кулешовка Липецкого района обувное производство будет закрыто, если нет соответствующих экспертиз», - рассказал сегодня на ежегодной пресс-конференции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

О судьбе небольшого, но скандального бизнеса, Игорь Артамонов упомянул, отвечая на вопрос об отношении жителей сел и деревень к соседству с крупными или потенциально вредными производствами. 

- О вреде экологии может судить профессионал. Сначала необходима  экологическая экспертиза. В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки, - добавил губернатор.




37 2305
#экология #Сселки
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Комментарии (37)

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ОПА-НА !

21 минуту назад
Григорьева Мария Петровна ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА. - Нам всего не хватает, - сказал Игорь Артамонов. - Я с удивлением узнал, что есть Центр событийного туризма, в котором трудятся порядка 10-15 человек. А результатов нет. Мы меняем там руководителя, провели переговоры с перспективным молодым человеком, посмотрим, как будет развиваться эта сфера дальше.
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Чиполлино

28 минут назад
смех, Ну пудель ещё так сяк, а тупорылая Хабалкина- это позор нашего города. Короче- полный кИЗДЕЦ.
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Не кровь у тебя , а бабло !

31 минуту назад
Игорь Артамонов, отвечая на один из вопросов, мимоходом заметил, что два мэра — елецкий и липецкий — из него всю кровь выпили.
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Перри Мейсон

36 минут назад
Опять власть кошмарит бизнес?
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Вот это выдал Артамонов !

36 минут назад
— Как можно наладить взаимодействие между оппозицией и беспартийным губернатором? — Оппозиция должна иметь уши. У власти сейчас уши, как у слона.
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резино-техник

37 минут назад
Вместо обуви можно выпускать другие резиновые изделия, пользующиеся спросом.
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Остро)

37 минут назад
Вася Алёхин,
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Маde in

37 минут назад
Kuleshovka
ответить

Вася Алёхин

38 минут назад
А у некоторых умников прошлое не уголовное, а в аду всё равно сгореть придётся...
ответить

2019-nCoV

40 минут назад
А при чём тут его уголовное прошлое? Мы давно уже живём в уголовном настоящем, и ожидает всех нас уголовное будущее
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