Игорь Артамонов:«В Кулешовке будет все закрыто»

«В деревне Кулешовка Липецкого района обувное производство будет закрыто, если нет соответствующих экспертиз», - рассказал сегодня на ежегодной пресс-конференции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.



О судьбе небольшого, но скандального бизнеса, Игорь Артамонов упомянул, отвечая на вопрос об отношении жителей сел и деревень к соседству с крупными или потенциально вредными производствами.



- О вреде экологии может судить профессионал. Сначала необходима экологическая экспертиза. В Сселках и в Кулешовке будет все закрыто, если нет экологических экспертиз. Будем продолжать работать по законам Российской Федерации. А у нас хотят сделать наоборот. Например, в Сселках человек с уголовным прошлым лезет на баррикады. Должна быть культура дискуссии. А у нас на таких историях разные политики набирают очки, - добавил губернатор.









