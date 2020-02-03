Происшествия

37 минут назад

Аппарат уполномоченного по правам детей присоединился к разбирательству ситуации в Данкове

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Аппарат уполномоченного по правам детей присоединился к разбирательству ситуации в Данкове
Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, к выяснению всех обстоятельств произошедшего в Данкове, где две девочки-восьмиклассницы избили школьницу, подключились региональное управление образования и науки и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой области.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области также взял на контроль эту ситуацию. 

Нопомним, во время мониторинга социальной сети «ВКонтакте» Данковская межрайонная прокуратура выявила факт размещения видео, на котором запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ  Данкова со стороны группы восьмиклассниц 31 января 2020 года. В данный момент инициирована доследственная проверка, в том числе в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся. По ее результатам будет принят  комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных в бездействии лиц к установленной законом ответственности. 

Также по факту конфликта, произошедшего в городе Данкове между подростками, МО МВД России «Данковский»  организовано проведение проверки. В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, изучено видео, размещенное в социальных сетях.

По данным GOROD48, инцидент между девочками произошел из-за мальчика.
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Комментарии (3)

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Викторм

3 секунды назад
Схерали?
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сладкая должность

18 секунд назад
Так бы активно разбирались с жильём для сирот. Мошенничество и обман зашкаливает. С кем справились? На ком наживаетесь? Над сиротами? За кого заступиться некому?
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Уже разобрался

8 минут назад
Все будет шито крыто
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