Происшествия
37 минут назад
Аппарат уполномоченного по правам детей присоединился к разбирательству ситуации в Данкове
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Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, к выяснению всех обстоятельств произошедшего в Данкове, где две девочки-восьмиклассницы избили школьницу, подключились региональное управление образования и науки и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой области.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области также взял на контроль эту ситуацию.
Нопомним, во время мониторинга социальной сети «ВКонтакте» Данковская межрайонная прокуратура выявила факт размещения видео, на котором запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ Данкова со стороны группы восьмиклассниц 31 января 2020 года. В данный момент инициирована доследственная проверка, в том числе в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся. По ее результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных в бездействии лиц к установленной законом ответственности.
Также по факту конфликта, произошедшего в городе Данкове между подростками, МО МВД России «Данковский» организовано проведение проверки. В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, изучено видео, размещенное в социальных сетях.
По данным GOROD48, инцидент между девочками произошел из-за мальчика.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области также взял на контроль эту ситуацию.
Нопомним, во время мониторинга социальной сети «ВКонтакте» Данковская межрайонная прокуратура выявила факт размещения видео, на котором запечатлено оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ Данкова со стороны группы восьмиклассниц 31 января 2020 года. В данный момент инициирована доследственная проверка, в том числе в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся. По ее результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных в бездействии лиц к установленной законом ответственности.
Также по факту конфликта, произошедшего в городе Данкове между подростками, МО МВД России «Данковский» организовано проведение проверки. В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, изучено видео, размещенное в социальных сетях.
По данным GOROD48, инцидент между девочками произошел из-за мальчика.
1 761
Викторм
сладкая должность
Уже разобрался