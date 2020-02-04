Общество

сегодня, 11:12

Инцидент с участием школьниц в Данкове: уволены директор школы и начальник отдела образования

49 2810
2
Инцидент с участием школьниц в Данкове: уволены директор школы и начальник отдела образования

По результатам проверки, прошедшей после инцидента с участием учащихся одной из школ Данкова принят ряд кадровых решений. 

«Расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором школы. Классный руководитель девочек, избивавших шестиклассницу, снята с классного руководства», - говорится в официальном сообщении администрации области.

Проверка выяснила, что конфликт между двумя восьмиклассницами и шестиклассницей, запись которого вчера появилась в социальных сетях, произошёл 31 января. Эту запись изучили в полиции. Принимается процессуальное решение.

Одновременно с этим данковская межрайонная прокуратура проводит проверки в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района и родителей учащихся. По результатам будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и на устранение выявленных нарушений в целях недопущения подобных фактов впредь.

6 февраля в Данкове пройдет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.

49 2810
2

Комментарии (50)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вадя

36 секунд назад
Бездуховный, продажный мир побеждает, опираясь на животную, сумеречную основу человека
ответить

Гость

59 секунд назад
Действительно, почему должны быть уволены директор школы и начальник отдела? Чтобы эти малолетние выродки и их родители чувствовали себя безнаказанными? Как можно за такое отделаться штрафом в 1000 рублей?! Родителей нужно оштрафовать как минимум на 100 тыс., если нельзя отправить в колонию этих неотесанных школьниц.
ответить

Почему не оштрафованы родители на 500КР??

1 минуту назад
Сенсей
ответить

Гость

1 минуту назад
Директор виноват конечно, но не до увольнения же (как сказал один "великий человек" Учитель это призвание и денег нет но вы держитесь) Раздуть дело для привлечения родителей до 100р с каждого, девочек на учет и чтобы отмечались мин.6 месяцев ежедневно, а так же посещали психолога. Станет самим стыдно и родители эти пол года будут дома гладить против шерсти за деньги и позор. Данков маленький городок.
ответить

Причём тут директор и начальник отдела??????

8 минут назад
Вы чё дауны курите??? Виноваты родители и соц педагог, но не директор и начальник отдела никак. Родителей лишиьь прав и взыскать моральный вред тысяч по 500. А тупых агресивных дырок в школу для трудных ублюдков.
ответить

Дед

10 минут назад
Так порождается безнаказанность. И гробится профессия учителя. Скоро педвузы будут пустыми. Впрочем, к этому давно все идет.
ответить

это не дети!!!

10 минут назад
таких жестоких Уродцев женского пола надо было либо топить при рождения,либо брать за ноги и бить об угол!!!
ответить

гостья

11 минут назад
нашли крайних? а может родителей уволить? да еще штраф им хорошенький, а то учителя виноваты...
ответить

Берия

12 минут назад
При какой здесь учителя и директор, тогда уже и мера с губернатором заодно,увольняйте. А родителей этих шмарок малолетних, вместо них назначить.
ответить

Это РОССИЯ!

16 минут назад
Почему бы не уволить родителей этих двух быдло-девок. И оштрафовать издюков, которые были рядом, но ничего не делали, чтобы остановить это.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Прокуратура потребовала начать в Ельце отлов бродячих собак
#бродячие собаки #безнадзорные животные
Прокуратура потребовала начать в Ельце отлов бродячих собак

23 минуты назад

Общество
Новое региональное управление градостроительства займется застройкой и развитием Липецка
#строительство
7
Новое региональное управление градостроительства займется застройкой и развитием Липецка

43 минуты назад

Общество
Новый спорткомплекс с бассейном обойдется на 17 млн рублей дешевле
#строительство #тендер
Новый спорткомплекс с бассейном обойдется на 17 млн рублей дешевле

сегодня, 11:07

Общество
В регионе создали управление градостроительства Липецкой области
#строительство
37
В регионе создали управление градостроительства Липецкой области

сегодня, 10:34

Общество
Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин
#карантин
7
Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин

сегодня, 09:56

Общество
Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски
#цена #аптека #медицинские маски
12
Липецкую аптеку могут закрыть из-за заоблачных цен на медицинские маски

сегодня, 09:26

Общество