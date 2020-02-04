Общество
сегодня, 11:12
Инцидент с участием школьниц в Данкове: уволены директор школы и начальник отдела образования
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По результатам проверки, прошедшей после инцидента с участием учащихся одной из школ Данкова принят ряд кадровых решений.
«Расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором школы. Классный руководитель девочек, избивавших шестиклассницу, снята с классного руководства», - говорится в официальном сообщении администрации области.
Проверка выяснила, что конфликт между двумя восьмиклассницами и шестиклассницей, запись которого вчера появилась в социальных сетях, произошёл 31 января. Эту запись изучили в полиции. Принимается процессуальное решение.
Одновременно с этим данковская межрайонная прокуратура проводит проверки в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района и родителей учащихся. По результатам будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и на устранение выявленных нарушений в целях недопущения подобных фактов впредь.
6 февраля в Данкове пройдет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.
Проверка выяснила, что конфликт между двумя восьмиклассницами и шестиклассницей, запись которого вчера появилась в социальных сетях, произошёл 31 января. Эту запись изучили в полиции. Принимается процессуальное решение.
Одновременно с этим данковская межрайонная прокуратура проводит проверки в отношении администрации школы, районного отдела образования, органов профилактики района и родителей учащихся. По результатам будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и на устранение выявленных нарушений в целях недопущения подобных фактов впредь.
6 февраля в Данкове пройдет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.
49 2810
Вадя
Гость
Почему не оштрафованы родители на 500КР??
Гость
Причём тут директор и начальник отдела??????
Дед
это не дети!!!
гостья
Берия
Это РОССИЯ!