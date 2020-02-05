Тепло в дома Сырского Рудника обещают подать вечером

Теплосистему уже начали заполнять водой.

На улице Ангарской бригады ЛГЭК завершили замену поврежденного участка теплосети на новый.Именно эта операция заняла большую часть времени ликвидации аварии.- Основная проблема ремонта - извлечение части трубопровода из-под проезжей части трассы Орел-Тамбов и его замена на новый отрезок - решена. Помеха, мешавшая этой операции, она же скорее всего стала причиной аварии, устранена. Если ничего больше работы не осложнит, в ближайший час-два ремонт должен быть закончен, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой энергетической компании.Уже в ближайшие минуты энергетики начнут заполнять трубопровод водой. К 21.00 планируется выход системы на рабочее давление и полное восстановление теплоснабжения поселка Сырский Рудник.Напомним, что вчера вечером на улице Ангарской под проезжей частью трассы Орел-Тамбов лопнула 500-миллиметровая труба отопительной системы. Без тепла остался весь поселок Сырский Рудник (по данным МЧС, 178 домов разной этажности с 11 352 жителями (из них 3 520 - дети), 391 юридическое лицо, Липецкая районная больница, школа №6, детские сады №110 и №127.