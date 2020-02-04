Общество

57 минут назад

Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин

5 922
#карантин
Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин

Причина - ОРВИ.

Вчера GOROD48 опубликовал сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка, сообщившего, что 31 января в ней случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов. В департаменте образования администрации Липецка категорически опровергли эту информацию, сообщив, что на минувших выходных в областную клиническую инфекционную больницу попал ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, и это никак не связано с пищевым отравлением. Ни о каких других учениках 21-й школы, которые бы обращались в поликлиники и больницы, чиновникам не известно.

Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила, что суточные пробы пищи, которой кормили в пятницу школьников, сохранены в холодильнике учебного заведения. Вчера специалисты Роспотребнадзора изъяли их для исследования, которое продлится три дня.

- В школе на карантин были закрыты три класса - 3 «Г», 4 «Б» и 7 «В». Но причина - не в каком-то пищевом травлении, а в инфекции ОРВИ, - сообщил GOROD48 директор 21-й школы Сергей Лежнев.
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#карантин

Комментарии (5)

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Как гость
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!!!!!!

17 минут назад
000, А вы наверно там работаете, если так хорошо все знаете, когда взяли пробы и смывы. Вот и поделитесь информацией что там происходит на самом деле. А то директор уже сделал заключение что это ОРВИ
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Гость

20 минут назад
000, у ребенка который раньше сдал анализы, чем ваши смывы в школе
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000

25 минут назад
Гость, а вам лично известно, что ее нашли? Если только вчера изъяли пробы и сделали смывы... И у кого ее нашли? Напишите уже тогда.
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Гость

36 минут назад
А почему это директор Лежнев не сообщил что в школе нашли кишечную палочку
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МИРОТВОРЕЦ

38 минут назад
все лучше и лучше жить с каждым днем в россии ! какие все таки заботливые и справедливые директора у нас в липецке
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