Общество
57 минут назад
Три класса из «отравившейся» школы закрыли на карантин
Причина - ОРВИ.
Вчера GOROD48 опубликовал сообщение от родителя ученика 21-й школы Липецка, сообщившего, что 31 января в ней случилось массовое отравление учеников третьих, четвертых и седьмых классов. В департаменте образования администрации Липецка категорически опровергли эту информацию, сообщив, что на минувших выходных в областную клиническую инфекционную больницу попал ученик седьмого класса этой школы, которому поставили диагноз гастроэнтерит, и это никак не связано с пищевым отравлением. Ни о каких других учениках 21-й школы, которые бы обращались в поликлиники и больницы, чиновникам не известно.
Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила, что суточные пробы пищи, которой кормили в пятницу школьников, сохранены в холодильнике учебного заведения. Вчера специалисты Роспотребнадзора изъяли их для исследования, которое продлится три дня.
- В школе на карантин были закрыты три класса - 3 «Г», 4 «Б» и 7 «В». Но причина - не в каком-то пищевом травлении, а в инфекции ОРВИ, - сообщил GOROD48 директор 21-й школы Сергей Лежнев.
Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова сообщила, что суточные пробы пищи, которой кормили в пятницу школьников, сохранены в холодильнике учебного заведения. Вчера специалисты Роспотребнадзора изъяли их для исследования, которое продлится три дня.
- В школе на карантин были закрыты три класса - 3 «Г», 4 «Б» и 7 «В». Но причина - не в каком-то пищевом травлении, а в инфекции ОРВИ, - сообщил GOROD48 директор 21-й школы Сергей Лежнев.
!!!!!!
Гость
000
Гость
МИРОТВОРЕЦ