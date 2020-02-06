Общество
сегодня, 09:53
Жителям Сырского Рудника пересчитают плату за отопление и горячую воду
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4 февраля из-за порыва на магистральной теплотрассе жители поселка Сырский Рудник остались без отопления и горячей воды. Основная часть работ по ликвидации аварии закончена вчера вечером, однако вода в отопительной системе еще не достигла необходимой температуры.
Теме временем в ЛГЭК, которой принадлежит теплотрасса, решили не брать с жителей поселка плату за непоставленые за вермя аварии тепло и горячую воду.
«В связи с произошедшей аварией на сетях теплоснабжения и из-за перерыва подачи теплоносителя, в АО «ЛГЭК» снизят размер платы предоставления коммунальных услуг (отопления и горячей воды) за февраль», - сообщили в пресс-службе компании.
Теме временем в ЛГЭК, которой принадлежит теплотрасса, решили не брать с жителей поселка плату за непоставленые за вермя аварии тепло и горячую воду.
«В связи с произошедшей аварией на сетях теплоснабжения и из-за перерыва подачи теплоносителя, в АО «ЛГЭК» снизят размер платы предоставления коммунальных услуг (отопления и горячей воды) за февраль», - сообщили в пресс-службе компании.
30 1071
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