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Жителям Сырского Рудника пересчитают плату за отопление и горячую воду

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#энергетика
5
Жителям Сырского Рудника пересчитают плату за отопление и горячую воду
4 февраля из-за порыва на магистральной теплотрассе жители поселка Сырский Рудник остались без отопления и горячей воды. Основная часть работ по ликвидации аварии закончена вчера вечером, однако вода в отопительной системе еще не достигла необходимой температуры.

Теме временем в ЛГЭК, которой принадлежит теплотрасса, решили не брать с жителей поселка плату за непоставленые за вермя аварии тепло и горячую воду.

«В связи с произошедшей аварией на сетях теплоснабжения и из-за перерыва подачи теплоносителя, в АО «ЛГЭК» снизят размер платы предоставления коммунальных услуг (отопления и горячей воды) за февраль», - сообщили в пресс-службе компании.
30 1071
#энергетика
5

Комментарии (30)

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10 минут назад
Если бы был губернатор коммунист. Все телеканалы обсирать его кинулись бы
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гость

12 минут назад
примерно в 10 часов утра немного потеплели батареи но сейчас опять холодные кормят одними обещаниями
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!

13 минут назад
АГА, НА 27-М ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ТАКИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ, КВИТКИ НА ОПЛАТУ ПРИШЛИ, В РАЗЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ ))) ВЕРЬТЕ БОЛЬШЕ ЭТОМУ ЛГЭКУ,
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Единая Россия

14 минут назад
Самая лучшая партия!!! Сейчас когда чуть потеплеет, мы ещё вам парков понастроим.
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Гость

18 минут назад
На Ангарской тоже никакой воды теперь нет! А машина с водой под окнами наталкивает на мысль, что все это надолго...
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Вы обнаглели

21 минуту назад
На Детской вообще теперь и холодной воды нет, смеетесь чтоли * ?
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Где отопление?

30 минут назад
Верните тепло и воду в квартиру! На бумажке отчитались, а по факту ничего в квартирах нет!
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Игорь

31 минуту назад
Совести у Вас нет. Два дня говорят дадут а сами незнаети .хоть правду говорити.
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Саша

31 минуту назад
Екатерина, нет кис не дали
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Житнль

38 минут назад
Отчитались за отопление а его так и нет .Наверно делать некому.
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